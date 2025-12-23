Thua lỗ triền miên, Bất động sản TMT mua lại trước hạn hơn 2.000 tỷ trái phiếu

Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản TMT đã mua lại trước hạn toàn bộ 2.015 tỷ đồng trái phiếu, sớm hơn 4 năm so với đáo hạn.

Lô trái phiếu được Bất động sản TMT mua lại trước hạn ký hiệu là TMTCH2330001, gồm 20.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.015 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này phát hành ngày 30/6/2023, đáo hạn vào 30/6/2030. Lãi suất phát hành 14%/năm.

Tài sản bảo đảm là dự án khu nhà ở Tiến Phước tại lô số 1 khu 9AB - đô thị mới nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM (tên thương mại là Senturia Nam Sài Gòn). Dự án do Công ty CP Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 19,7ha, tổng vốn đầu tư 2.421 tỷ đồng.

Bất động sản TMT đã mua lại lô trái phiếu nói trên vào ngày 16/12 với giá thực tế hơn 102,8 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị mua lại hơn 2.072 tỷ đồng.

Công ty Bất động sản TMT thành lập tháng 7/2021, có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng do ông Trần Anh Vinh góp 5%, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh góp 85% và bà Lê Thị Thu Linh góp 10%. Hiện, công ty có vốn điều lệ 360 tỷ đồng, do ông Nguyễn Thế Nhiên làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo báo cáo tài chính, giai đoạn 2022 - 6 tháng 2025, Bất động sản TMT ghi nhận tình hình kinh doanh ảm đạm. Cụ thể, sau năm 2022 có lãi sau thuế 155 tỷ đồng, công ty rơi vào thua lỗ triền miên: năm 2023 lỗ sau thuế 149 tỷ đồng, năm 2024 lỗ sau thuế 289 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2025 lỗ sau thuế 177 tỷ đồng.

Những khoản lỗ đậm khiến tình hình tài chính của công ty trở nên u ám, nhất là vào năm 2024 khi âm vốn chủ sở hữu 76 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2025, công ty có khoản lỗ luỹ kế lên tới 260 tỷ đồng.

Về tài sản, trong cùng giai đoạn, công ty có sự tăng trưởng khá đều đặn về quy mô tổng tài sản, từ 75 tỷ đồng (2022) lên 2.452 tỷ đồng (2023), 2.391 tỷ đồng (2024) rồi 2.565 tỷ đồng (tại 30/6/2025).

Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu được tài trợ bởi nợ phải trả. Cụ thể, trong giai đoạn 2022 - 6 tháng 2025, nợ phải trả của công ty tăng rất mạnh, lần lượt đạt: 55 tỷ đồng, 2.239 tỷ đồng, 2.467 tỷ đồng và 2.106 tỷ đồng.

Điều này khiến Bất động sản TMT duy trì hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức rất cao, lần lượt là: 2,75 lần (2022), 10,5 lần (2023), 32,45 lần (2024) và 4,58 lần (6 tháng 2025).