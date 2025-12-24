Điểm lại “ghế nóng” chủ tịch nhiều doanh nghiệp đổi chủ dịp cuối năm

Trong tháng cuối cùng năm 2025, vị trí chủ tịch HĐQT ở nhiều doanh nghiệp niêm yết có sự thay đổi, phản ánh sự tái sắp xếp ở thượng tầng quản trị.

LPBank có chủ tịch mới

Ngày 23/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – Mã: LPB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Sau đó, HĐQT LPBank quyết định bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12.

Sau khi rời LPBank, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – Mã: STB) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thuỵ) làm Quyền Tổng giám đốc. Sacombank cho biết quyết định bổ nhiệm này là bước đi chiến lược. Nhà băng đánh giá ông Thụy là nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng, có thể giúp ngân hàng vốn đang đối diện nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc.

Rời LPBank, ông Thụy làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank.

TEG đổi chủ tịch, cơ cấu lại ngành nghề

Ngày 18/12, HĐQT CTCP Trường Thành Energy Group (Mã: TEG, tên cũ CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành) bầu ông Đặng Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của công ty. Ông Kiên hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

Quyết định được đưa ra ngay sau ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 9/12, nơi cổ đông thông qua bầu 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có ông Kiên, cùng 3 thành viên Ban Kiểm soát.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, đại hội này cũng thông qua loạt quyết nghị lớn liên quan đến định hướng hoạt động. Công ty đổi tên, đồng thời loại bỏ 25 ngành nghề kinh doanh cũ trải dài từ ô tô, bất động sản, vật liệu xây dựng đến sản xuất đồ uống.

Ở chiều ngược lại, TEG bổ sung 19 ngành nghề mới, tập trung vào năng lượng, lưu trú, cấp tín dụng và điện.

Chủ tịch CVT là nhân sự cấp cao DNP

Ngày 18/12, HĐQT CTCP CMC (Mã: CVT) quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Đức Huy nhưng ông vẫn là Thành viên HĐQT. Người thay thế ông Huy ở vị trí Chủ tịch là ông Trịnh Kiên.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty còn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền làm Phó Chủ tịch. Đáng chú ý, 2 người trên đều là nhân sự cấp cao tại CTCP DNP Holding (Mã: DNP) – công ty mẹ CVT khi ông Kiên là Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, còn bà Nguyễn Thị Huyền là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Ông Đặng Trung Kiên.

Biến động thượng tầng tại VTK

Ngày 12/12, HĐQT CTCP Tư Vấn và Dịch Vụ Viettel (Mã: VTK) bổ nhiệm ông Hà Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay cho người tiền nhiệm Đào Xuân Vũ do có đơn từ nhiệm vì có công việc cá nhân.

HĐQT cũng cho biết nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng Ban Kiểm soát với lý do công việc cá nhân và phân công của tổ chức. Đáng chú ý, cả ông Vũ và ông Cường đều mới được bổ nhiệm vào các vị trí trên từ cuối tháng 4 sau ĐHĐCĐ thường niên.

Coninco có dàn lãnh đạo mới

Ngày 8/12, CTCP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco (Mã: CNN) đã thông qua loạt quyết nghị quan trọng, trong đó có việc bầu nhân sự mới cho 2 vị trí chủ chốt.

Cụ thể, ông Hà Minh, thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Phan Ngọc Cương. Đồng thời, HĐQT thống nhất bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT và bầu bà Lê Thị Ngọc Bích đảm nhiệm vị trí này.

Ở Ban điều hành, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Ông Tuấn tiếp tục giữ vai trò Phó tổng Giám đốc.

“Ghế nóng” CKG đã có chủ

CTCP Tập đoàn CIC (Mã: CKG) cũng ghi nhận thay đổi ở vị trí Chủ tịch khi ngày 9/12, HĐQT bầu ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kiêm đại diện pháp luật.

Đồng thời, HĐQT công ty quyết định miễn nhiệm ông Trần Thọ Thắng theo đơn từ nhiệm. Ông Thắng vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT.

Eximbank thay chủ tịch

Ngày 4/12, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – Mã: EIB) công bố kiện toàn nhân sự cấp cao tại vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, HĐQT Eximbank đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Cảnh Anh vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn sẽ tham gia HĐQT với vai trò thành viên.

Tại cuộc họp, HĐQT đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank (nhiệm kỳ 2025-2030), người đại diện theo pháp luật của Eximbank từ ngày 4/12.

Cùng ngày, HĐQT Eximbank đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Anh Thắng khỏi vị trí Phó tổng giám đốc với lý do cá nhân.

Bà Phạm Thị Huyền Trang.

FLC Faros có nữ tướng mới

Ngày 2/12, CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ông Đào Danh Ngọc. Đáng chú ý, ông Ngọc mới ngồi vào vị trí này kể ngày 9/9, tức thời gian đảm nhiệm chưa đầy 3 tháng.

Ở chiều ngược lại, HĐQT công ty bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993), thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch kể từ ngày 2/12.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh FLC Faros liên tục điều chỉnh bộ máy nhân sự cấp cao.