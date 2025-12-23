LPBank "lột xác" thế nào dưới thời Bầu Thụy?

Kể từ khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thuỵ (thường gọi là Bầu Thuỵ), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã có sự thay đổi rõ nét về diện mạo và hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phá.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của LPBank diễn ra sáng 23/12 đã thông qua việc miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy). Người đảm nhiệm vị trí này thay ông Thụy là ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Thuỳ - em trai ông Thuỵ - cũng từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Việc anh em ông Nguyễn Đức Thuỵ rời các vị trí lãnh đạo đánh dấu sự khép lại giai đoạn "cầm quyền" của gia đình này tại LPBank. Nhìn lại 3 năm ông Thuỵ giữ vai trò Chủ tịch (kể từ tháng ngày 9/12/2022), ngân hàng này đã có sự thay đổi rõ nét về diện mạo và hiệu quả hoạt động.

Liên tiếp lập đỉnh lợi nhuận, tài sản vượt nửa triệu tỷ

Thành lập năm 2008, tiền thân là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), LPBank do nhóm cổ đông gồm Công ty CP Him Lam của ông Dương Công Minh, Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sáng lập.

Bước ngoặt lớn của nhà băng này diễn ra kể từ khi ông Nguyễn Đức Thuỵ lên nắm quyền, kéo theo quyết định đổi tên thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đồng thời công bố nhận diện mới.

Dưới thời Bầu Thuỵ chèo lái, LPBank ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô và hiệu quả hoạt động, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với chính nhà băng này trong quá khứ và so với bất kỳ ngân hàng nào cùng quy mô.

Năm 2023 – năm đầu tiên ông Thuỵ giữ vai trò Chủ tịch – tổng thu nhập hoạt động của LPBank đạt 15.625 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và cao hơn 55% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 và gần gấp đôi so với hai năm trước đó.

Đà tăng trưởng được đẩy lên mức cao nhất trong năm 2024, khi ngân hàng này thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, tăng mạnh 72%. Đây được xem là năm kinh doanh thành công nhất của LPBank kể từ khi thành lập, phản ánh rõ nét hiệu quả của quá trình tái cơ cấu và mở rộng quy mô.

Nền tảng cho sự bứt phá này đến từ khả năng huy động vốn và mở rộng tín dụng ở mức cao. Trong năm 2024, LPBank đẩy mạnh huy động trên cả 3 kênh: tiền gửi khách hàng, tiền gửi từ các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá.

Tính đến cuối năm 2024, tiền gửi khách hàng đạt 283.000 tỷ đồng, tăng 50.000 tỷ đồng, tương đương 19% so với cuối năm 2023. Quy mô tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng vọt lên 115.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với mức 50.000 tỷ đồng của năm trước.

Nguồn vốn huy động dồi dào tạo điều kiện để LPBank đẩy mạnh cho vay, với tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt 20,4% - cao hơn tốc độ tăng huy động và bỏ xa mức tăng trưởng tín dụng bình quân hơn 15% của toàn ngành ngân hàng.

Sau khi anh em ông Thụy từ nhiệm, HĐQT LPBank còn 5 người gồm các ông: Hồ Nam Tiến, Phạm Phú Khôi, Bùi Thái Hà, Huỳnh Ngọc Huy và bà Vương Thị Huyền.

Dù vậy, LPBank vẫn đối mặt với bài toán chi phí huy động vốn. Tính đến cuối năm 2024, chi phí huy động của ngân hàng là 4,75%, thấp hơn đáng kể so với mức 6,76% của năm 2023 nhưng vẫn cao hơn so với mặt bằng chung ngành ngân hàng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ở mức thấp, chỉ khoảng 9,8%.

Bước sang năm 2025, đi qua 9 tháng, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, LPBank lên kế hoạch kinh doanh với 14.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22,2% so với năm trước. Như vậy, sau 3 quý, ngân hàng đã hoàn thành 65% kế hoạch đề ra.

Không chỉ có bước nhảy vọt về hoạt động kinh doanh, tổng tài sản của LPBank dưới thời ông Nguyễn Đức Thuỵ cũng tăng trưởng mạnh mẽ.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của LPBank đã đạt hơn nửa triệu tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. Đến thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản tăng thêm hơn 30.000 tỷ đồng, tức tăng thêm 6% lên 539.149 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm nay hơn 13.000 tỷ đồng (so với mục tiêu 525.890 tỷ đồng đề ra tại phiên họp thường niên hồi tháng 4/2025) - đưa LPBank lên quy mô vốn của một ngân hàng tầm trung.

Tại thời điểm kết thúc quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,78%, từ mức 1,57% đầu năm, do tổng nợ xấu tăng 33%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 76%.

Một điểm đặc biệt khác trong nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Thuỵ, cổ phiếu LPB là một trong những cổ phiếu có mức sinh lời cao top đầu nhóm ngân hàng.

Chỉ trong vòng 3 năm, mã này đã tăng 4 lần, từ vùng giá 13.000 đồng/đơn vị hồi cuối năm 2023 đã bật tăng mạnh mẽ và lập đỉnh mức 53.900 đồng/đơn vị vào cuối tháng 10 năm nay.

Diễn biến giá cổ phiếu LPB từ năm 2023 đến nay. Nguồn: SSI iBoard

Điểm đến tiếp theo: Sacombank

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thuỵ chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB). Sự xuất hiện của ông Thuỵ được kỳ vọng sẽ đưa Sacombank vào giai đoạn mới - một ngân hàng đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn khi thực hiện tái cấu trúc.

Năm nay là thời điểm Sacombank dự kiến hoàn tất đề án tái cơ cấu. Điểm mấu chốt là xử lý 32,5% cổ phần đang được VAMC quản lý (liên quan đến nhóm ông Trầm Bê). Nếu lô cổ phiếu này được đấu giá thành công, Sacombank sẽ thực sự "sạch" nợ xấu cũ và có thể chia cổ tức sau 11 năm chờ đợi.

Theo cập nhật mới nhất từ Công ty Chứng khoán Vietcap, việc Sacombank chậm nhận được phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ yếu đến từ quá trình tái cơ cấu nội bộ tại ngân hàng trung ương.

Cụ thể, nhóm phụ trách thẩm định kế hoạch bán cổ phần STB đã được điều chuyển, khiến đến nay ngân hàng vẫn chưa nhận được ý kiến chính thức. Sacombank kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi cuối cùng từ NHNN trong nửa cuối năm 2026.

Trên cơ sở đó, Vietcap dự báo lợi nhuận bất thường từ thương vụ bán cổ phần sẽ được ghi nhận vào năm 2027. Công ty chứng khoán này giả định mức giá bán 32,5% cổ phần là 32.750 đồng/cổ phần, tương ứng với khoản thu hồi khoảng 6.600 tỷ đồng tiền gốc và 13.400 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản nợ xấu đã được thế chấp.