Hé lộ những nhà máy nghìn tỷ thuộc sở hữu của Hóa chất Đức Giang, đâu là "át chủ bài"?

Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai sở hữu hàng loạt nhà máy trong lĩnh vực hóa chất và phân bón, được đặt tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Đây là đơn vị lớn nhất, được tập đoàn mẹ đầu tư giá trị gốc 2.785 tỷ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) được thành lập từ năm 1963, đang là nhà sản xuất phốt pho vàng (P4) lớn nhất cả nước với gần 70.000 tấn/năm, chiếm 56% công suất toàn ngành. Ngoài ra công ty còn sản xuất axit photphoric, xút, chất tẩy rửa, phân bón...

Đến tháng 9/2025, tập đoàn có 3 chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc (Hưng Yên, Bình Dương và Lào Cai) và 8 công ty con cả trực tiếp và gián tiếp.

Các công ty, chi nhánh của tập đoàn. Nguồn: Báo cáo thường niên 2024.

Hai nhà máy nghìn tỷ tại Lào Cai và Hưng Yên

Trụ sở chính của tập đoàn được đặt tại địa chỉ số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội. Tuy nhiên, tập đoàn đã có quyết định chuyển đổi trụ sở này sang đầu tư bất động sản và đến tháng 10/2025 chính thực được phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang. Tháng 11/2025, Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án.

Tổ hợp có diện tích hơn 47.470 m2 tại phường Việt Hưng, gồm 60 căn nhà liền kề cao 5 tầng, hai tòa chung cư 25 tầng với 880 căn hộ, trường học rộng 1,1 ha cùng hệ thống dịch vụ thương mại, thể dục thể thao.

Tổng mức đầu tư ước 4.500 tỷ đồng, toàn bộ bằng vốn tự có của Hóa chất Đức Giang. Thời gian thực hiện dự án từ 2025 đến 2030.

Theo ước tính của Vietcap, dự án có thể mang lại 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2027 và khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm 2028, thời điểm bàn giao chính cho Hóa chất Đức Giang.

Phối cảnh dự án Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại Hà Nội. Ảnh: DGC.

Theo báo cáo thường niên 2024 của Tập đoàn, vị trí 18/44 phố Đức Giang cũng là trụ sở Công ty TNHH MTV Thể thao Hóa chất Đức Giang. Công ty thể thao này hoạt động nhằm quảng bá các sản phẩm phân bón, bột giặt, chất tẩy rửa của các công ty thông qua các các giải bóng chuyền chuyên nghiệp trên toàn quốc).

Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang đã sớm di chuyển nhà máy ở trụ sở chính từ Hà Nội xuống Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ năm 2019, xây dựng thành một nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á với sản phẩm chính là bột giặt, CTR, hóa chất tinh khiết, hóa chất kỹ thuật… Nơi đây cũng đang được đặt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm của tập đoàn.

Tổ hợp lớn nhất là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, được đặt tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

Đây là đơn vị lớn nhất, có giá trị gốc 2.785 tỷ đồng, chiếm 50% tổng giá trị các khoản vốn mà tập đoàn mẹ rót vào công ty con.

Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai được Hóa chất Đức Giang rót vốn nhiều nhất và tạo nguồn thu chính cho tập đoàn.

Công ty tại Lào Cai chuyên sản xuất phốt pho và các hợp chất gốc phốt phát, đầu tư hàng loạt nhà máy trong lĩnh vực hóa chất và phân bón. Nổi bật nhất là nhà máy sản xuất phốt pho lớn nhất nước có công suất 40.000 tấn/năm và nhà máy axit phosphoric trích ly có thể sản xuất axit trích ly đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (mgpa) công suất 160.000 tấn/năm.

Chính vì vậy, tổ hợp này tại Lào Cai được xem là "gà đẻ trứng vàng" với đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn.

Mặt khác, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai còn nắm 51% vốn của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (Mã: PAT). Công ty này chuyên sản xuất phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm tại Lào Cai, đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam là một trong những đơn vị chuyên trả cổ tức tiền mặt khủng. Trong vòng 3 năm lên UPCoM, công ty đã trả cổ tức tiền mặt với tổng lệ lên tới 511,55%, tương đương với 51.155 đồng/cp. Sắp tới đây, Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tới 100%, tức là cổ đông sẽ nhận được 10.000 đồng/cp.

Nhà máy Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ảnh: DGC.

Con "át chủ bài" tương lai của Hóa chất Đức Giang

Tại Thanh Hóa, Tập đoàn sở hữu 100% vốn vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng). Công ty này đảm trách đầu tư tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn (Tổ hợp Xút chất dẻo) tại Thanh Hóa với tổng đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng.

Vào tháng 2/2025, giai đoạn 1 của tổ hợp đã được khởi công, tổng đầu tư 2.400 tỷ đồng dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2026. Dự án có tổng công suất 151.000 tấn hóa chất mỗi năm, bao gồm nhà máy sản xuất xút NaOH 80.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất chất xử lý nước PAC 30.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất bột tẩy trắng Ca, nhà máy sản xuất Chloramin B...

Giai đoạn 2 có vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng để sản xuất PVC, loại nhựa dẻo có công nghệ chế biến phức tạp và được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, công nghiệp. Giai đoạn 3, tập đoàn dự kiến rót thêm 3.600 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất soda công suất 400.000 tấn/năm.

Tập đoàn từng cho biết nhiều sản phẩm đầu ra của dự án Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn là những loại hoá chất mà nguồn cung trong nước hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Riêng NaOH đang đang phần lớn dựa vào nguồn cung từ Trung Quốc (chiếm 40% - 50% nhu cầu sử dụng) trong khi các doanh nghiệp trong nước như CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (Mã: CSV), hoặc Công ty Hóa chất Việt Trì đang hoạt động hết công suất.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị DGC, cũng từng nói dự án tổ hợp trên tại Thanh Hóa được xem là “át chủ bài” của tập đoàn trong thời gian tới khi hoạt động kinh doanh của nhà máy tại Lào Cai đã đến giai đoạn không thể phát triển thêm (còn 20 – 30 năm nữa là hết quặng).

Theo báo cáo tài chính mới nhất, tại cuối tháng 9/2025, tập đoàn Đức Giang đã rót 416 tỷ đồng cho dự án, được hạch toán vào phần "chi phí xây dựng cơ bản dở dang".

Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn đã được khởi công xây dựng từ tháng 2/2025. Ảnh: DGC.

Tại Tây Nguyên, Tập đoàn đang sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông. Công ty con này có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, chịu trách nhiệm vận hành nhà máy sản xuất phân bón tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) công suất 200.000 tấn NPK và 4.800 tấn Kali Sunfat mỗi năm.

Trong tương lai, tập đoàn muốn đầu tư tổ hợp dự án Bauxite – nhôm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ) có tổng đầu tư lên tới 57.000 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, bauxite được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp chế tạo. Ông Đào Hữu Huyền từng khẳng định dự án này sẽ là “quả đấm thép” của tập đoàn trong vòng 30 – 40 năm nữa.

Tập đoàn còn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất pin lithium cho xe điện khi đã mua 100% cổ phần CTCP Ắc quy Tia Sáng (Mã: TSB) vào năm 2023. Công ty này sản xuất các loại pin ắc quy chỉ, ắc quy tích điện khô,… đây là các sản phẩm quan trọng trong ngành xe điện.