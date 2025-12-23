Be nói gì về thông tin tài xế tạo ra doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm?

Be Group cho biết con số 1,6 tỷ đồng là doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng, chưa bao gồm tiền thưởng và tiền tip.

Tối 22/12, hình ảnh vinh danh một đối tác tài xế của Be tạo ra doanh thu 1,6 tỷ đồng trong năm 2025 gây bão mạng xã hội.

Trao đổi với VietTimes sáng 23/12, Be Group cho biết các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh đều được truyền thông theo đúng bản chất và cách hiểu minh bạch của từng chỉ số.

Con số hơn 1,6 tỷ đồng là doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng. Doanh thu này đến từ dịch vụ chở khách beBike, giao đồ ăn beFood, giao hàng beDelivery (không bao gồm giá trị COD).

Thông tin thêm, hãng xe cho biết con số 1,6 tỷ đồng chưa bao gồm tiền thưởng, tiền tip của tài xế.

“Tỷ lệ nhóm tài xế có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm trước nay vẫn có, các bác tài sẽ hiểu cách tính. Các năm trước, công ty chỉ làm nội bộ, năm nay công khai nên cộng đồng thấy số này lạ”, đại diện Be giải thích.

Tài xế được Be vinh danh.

Theo tìm hiểu, ngày 22/12, Be tổ chuỗi sự kiện tri ân đối tác tại TP HCM và Hà Nội, quy tụ gần 2.000 đối tác tài xế và giúp việc đang hoạt động trên nền tảng tham dự.

Tại các sự kiện, doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương một số đối tác có kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2025, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, số chuyến hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành chuyến và mức đánh giá của khách hàng. Các hạng mục được phân theo nhóm đối tác beCar, beBike và đối tác giúp việc.

Song song với hoạt động ghi nhận, chương trình cũng dành thời gian cho các phiên trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và tài xế. Nhiều ý kiến được nêu liên quan đến thu nhập, điều kiện làm việc, phúc lợi và các nhu cầu an sinh phù hợp với đặc thù lao động linh hoạt. Be cho biết các phản hồi này sẽ được tổng hợp để phục vụ việc rà soát, điều chỉnh chính sách trong thời gian tới.

Báo cáo "e-Conomy SEA 2024" của Google, Temasek, Bain & Company ước tính quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam đạt 4 tỷ USD vào 2024 và có thể đạt 9 tỷ USD năm 2030.

Riêng chở người, quy mô thị trường ước đạt 1,05 tỷ USD năm nay và mở rộng đến 2,56 tỷ USD vào 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 19,5% giai đoạn 2025-2030, theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence (Ấn Độ).