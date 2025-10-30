Meey Group trước thềm IPO tại Mỹ: Lợi nhuận mỏng, cổ phiếu mệnh giá chỉ 200 đồng

Rầm rộ kế hoạch IPO tại Mỹ, Meey Group khiến giới đầu tư nghi ngờ năng lực tài chính khi mệnh giá cổ phiếu chỉ 200 đồng, cơ cấu vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhà sáng lập, lợi nhuận rất nhỏ so với doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Sau hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (PropTech), Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) đang đặt cược lớn vào chiến lược IPO tại Mỹ. Mục tiêu này đánh dấu bước chuyển từ một startup công nghệ trong nước sang tham vọng toàn cầu hóa, nhưng cũng phơi bày nhiều thách thức về hiệu quả tài chính và cấu trúc vốn.

Meey Group hiện vận hành hệ sinh thái số hóa chuỗi giá trị bất động sản với các sản phẩm như Meey Map, Meey CRM, Meey 3D hay Meey Value... Trước thềm IPO, doanh nghiệp đã nhận được cam kết đầu tư lên tới 80 triệu USD từ quỹ Global Emerging Markets (GEM) và hợp tác với ARC Group cùng các đơn vị tư vấn IPO của Nasdaq (New York) để chuẩn hóa quản trị.

Thế nhưng, sau những bước đi đầy tham vọng, kết quả kinh doanh lại cho thấy Meey Group có lợi nhuận mỏng, dòng tiền âm sâu, tài sản “chôn” trong phần mềm và cấu trúc vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhà sáng lập.

Trước thềm IPO tại Mỹ, Meey Group ghi nhận doanh thu hơn 100 tỷ, lãi chỉ 1,4 tỷ đồng.

Khi vốn và nợ đều nằm trong tay nhà sáng lập

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2025, Meey Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 122 tỷ đồng, chủ yếu từ bán phần mềm, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng - tăng 83% nhưng vẫn rất nhỏ bé so với một công ty hoạt động về công nghệ bất động sản.

Biên lợi nhuận gộp rơi từ 37,8% xuống chỉ còn 20,4%, trong khi chi phí giá vốn và duy trì hệ thống công nghệ tiếp tục phình to. Nói cách khác, doanh nghiệp vẫn chưa chứng minh được khả năng vận hành có lãi thực chất, mà chủ yếu dựa vào siết chi phí và điều chỉnh sổ sách.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy Meey Group ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 17,8 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 84 tỷ đồng năm trước. Tuy nhiên, đây là con số quá nhỏ so với lượng tiền đầu tư âm 206 tỷ đồng phản ánh mô hình “đốt tiền công nghệ” vẫn là chủ đạo.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn 18,4 tỷ đồng, giảm gần 50%. Để bù đắp, doanh nghiệp phải huy động thêm 173 tỷ đồng từ cổ đông, nghĩa là dòng tiền thực từ nội lực vẫn chưa tự nuôi nổi chính mình.

Trong vòng 12 tháng (từ ngày 31/3/2024 đến 31/3/2025), vốn chủ sở hữu của Meey Group tăng từ 30,7 tỷ lên 489,9 tỷ đồng, tương đương gấp 16 lần, chủ yếu đến từ đợt góp vốn lớn của các pháp nhân liên quan đến ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT.

Ông Hoàng Mai Chung không chỉ là cổ đông lớn nhất, mà còn là chủ nợ của công ty, với khoản cho vay gần 499 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Chung không chỉ là cổ đông lớn nhất, mà còn là chủ nợ của công ty, với khoản cho vay gần 499 tỷ đồng tính đến cuối tháng 3/2025.

Điều này có nghĩa gần như toàn bộ cấu trúc tài chính của Meey Group xoay quanh một cá nhân duy nhất. Ông Chung vừa là người kiểm soát dòng vốn, vừa là người cho vay và nắm quyền biểu quyết.

Tính đến cuối tháng 3/2025, tổng tài sản của Meey Group đạt đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Tuy nhiên, gần 50% trong số đó (540,7 tỷ đồng) là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu là các dự án phần mềm như Meey-Wtt, Meey Data, Meey Project, Meey Map, Meey 3D, Meey CRM…

Điều đáng nói là những khoản chi này chưa được kiểm chứng về khả năng tạo doanh thu. Trong khi doanh thu hàng năm chỉ hơn 100 tỷ đồng, việc ghi nhận 500 tỷ đồng “chôn” trong phần mềm đặt ra câu hỏi bao nhiêu trong đó có thể thực sự sinh lợi, bao nhiêu là vốn hóa chi phí?

Dấu hỏi về mệnh giá cực nhỏ 200 đồng/cổ phiếu

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính là mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành của Meey Group chỉ 200 đồng/cổ phiếu, thấp gấp 50 lần so với thông lệ 10.000 đồng tại Việt Nam.

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành của Meey Group chỉ 200 đồng/cổ phiếu, thấp gấp 50 lần so với thông lệ.

Trên thị trường Việt Nam, gần như tất cả các doanh nghiệp kể cả chưa đại chúng đều áp dụng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần theo thông lệ để đảm bảo tính thống nhất và dễ so sánh.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Meey Group hoàn toàn có quyền tự quyết định mệnh giá cổ phần của mình. Tuy nhiên, việc lựa chọn mức mệnh giá thấp bất thường như 200 đồng là điều hiếm thấy. Sự khác biệt này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn ẩn chứa những tác động lớn đến cách nhìn nhận giá trị doanh nghiệp, đặc biệt với các nhà đầu tư chưa hiểu sâu về cấu trúc vốn.

Khi mệnh giá chỉ còn 200 đồng, số lượng cổ phần của Meey Group phình lên tới hơn 2,3 tỷ đơn vị. Trên giấy tờ, điều này tạo cảm giác doanh nghiệp có “cổ phiếu giá rẻ”, dễ tiếp cận với nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá rẻ ở đây chỉ là ảo giác, vì giá trị mệnh danh của cổ phần vốn dĩ đã bị chia nhỏ gấp 50 lần so với thông lệ 10.000 đồng.

Xuất hiện hoạt động kêu gọi đầu tư cổ phiếu Meey Group với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là trong nhóm “MEEY LAND - KỲ LÂN VIỆT NAM 2025” vừa đổi tên thành “MEEY GROUP - CỘNG ĐỒNG MEEY” xuất hiện hoạt động kêu gọi đầu tư cổ phiếu Meey Group với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, cùng lời hứa “công ty sắp IPO trên sàn Mỹ”.

Một gói đầu tư được giới thiệu có giá nhỏ nhất 150 triệu đồng cho 10.000 cổ phiếu, kèm thông điệp “nắm bắt cơ hội trước khi lên sàn quốc tế”. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Meey Group hiện chưa phải là công ty đại chúng tại Việt Nam, chưa được phép niêm yết, và cổ phiếu không thể giao dịch trên bất kỳ sàn chứng khoán nào.

Dù phát hành hơn 2,3 tỷ cổ phiếu, Meey Group chỉ có 99 cổ đông - chưa đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng (tối thiểu 100 cổ đông).

Với mô hình huy động vốn như trên, rủi ro là vấn đề được không ít người đặt ra. Nhà đầu tư có cơ sở khi lo ngại bỏ 150 triệu đồng để sở hữu cổ phần của một công ty chưa đủ điều kiện giao dịch và giá trị khoản đầu tư đó gần như không thể xác minh.