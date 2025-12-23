Shark Hưng nói gì về việc công an xuất hiện ở Hyra Holdings?

Ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) vừa chia sẻ với VietTimes tiếng về tin đồn gần đây cũng như việc công an xuất hiện ở Hyra Holdings.

Trao đổi với Viettimes sáng nay (23/12), ông Phạm Thanh Hưng (shark Hưng) cho biết những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp liên quan công ty Hyra Holdings được mạng xã hội nhắc tới gần đây do ông Hưng thực hiện, không liên quan CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – Mã: CRE), nơi ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

“Hyra có làm sao đâu. Cơ quan công an đến làm việc với cá nhân ở công ty, không phải với Hyra”, ông Hưng thông tin thêm.

Sáng nay, trên trang Facebook cá nhân, ông Hưng chia sẻ trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân ông.

Theo ông Hưng, những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ông mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống.

“Những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà mạng xã hội nhắc tới là do cá nhân tôi thực hiện, và tôi khẳng định các hoạt động này không có bất kỳ mối liên hệ nào – về pháp lý, tài chính hay vận hành – với Cen Land, nơi tôi hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT”, ông Hưng viết trên trang cá nhân.

Theo ông, trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Về Hyra Holdings, công ty này được thành từ năm 2021 tập trung phát triển các dự án công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI và blockchain. 3 lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm hạ tầng số có chủ quyền; tài chính và dịch vụ số, quản trị; quản trị, tuân thủ và công dân số.

“Hyra Holdings được thành lập với khát vọng vươn mình từ Việt Nam ra thế giới, xây dựng một mô hình hạ tầng số mới – nơi công nghệ thuộc về cộng đồng chứ không phải quyền lực tập trung. Từ năm 2021, Hyra đã theo đuổi tầm nhìn về AI phi tập trung, blockchain Layer-3 và DePIN trong thời điểm thế giới còn hoài nghi”, Hyra Holdings viết trên website.

Hiện tại, HĐQT của công ty gồm ông Trần Nam Chung (Chủ tịch), ông Andy Phạm (Phó Chủ tịch), ông Nguyễn Văn Phương (thành viên).

Tại ĐHĐCĐ năm 2025, Hyra Holdings thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên