Ai đứng sau Hyra Holdings - công ty blockchain mà Shark Hưng là Thành viên HĐQT độc lập?

Hyra Holdings - nơi Shark Hưng làm Thành viên HĐQT độc lập - được giới thiệu là công ty tiên phong trong các lĩnh vực blockchain Layer-3, AI phi tập trung và các dịch vụ kinh tế số tích hợp.

Giữa năm 2025, CTCP Hyra Holdings tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố HĐQT nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngoài 2 cái tên Trần Nam Chung (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Văn Phương (Thành viên HĐQT), ghế "nóng" HĐQT của Hyra Holdings còn có sự xuất hiện của ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) với vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

Tên tuổi Shark Hưng vốn gắn liền với lĩnh vực bất động sản và truyền thông khởi nghiệp. Sự xuất hiện của ông Hưng khi đó đã ít nhiều gây chú ý trong cộng đồng công nghệ và đầu tư.

Theo Hyra Holdings, với vai trò là thành viên HĐQT độc lập của công ty, Shark Hưng sẽ không chỉ dừng lại ở việc giám sát minh bạch chiến lược, mà còn mở rộng kết nối Hyra Holdings với các quỹ đầu tư quốc tế và đưa tinh thần quản trị hiện đại vào hệ sinh thái công nghệ Việt.

Shark Hưng xuất hiện với vai trò là Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021–2026 của Hyra Holdings. Ảnh: Hyra Holdings.

Hyra Holdings: Nhiều lần đổi tên, đổi CEO

Theo tìm hiểu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Hyra Holdings có tên ban đầu là CTCP CMC Holdings, được thành lập vào tháng 12/2021, trụ sở chính đặt tại Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công ty này đăng ký 14 ngành nghề kinh doanh nhưng chính là về hoạt động tư vấn quản lý. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 5 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập gồm ông Trần Nam Chung (sinh năm 1986, thường trú Hòa Bình), góp 3 tỷ, ông Hoàng Quốc Tuấn và bà Vũ Thị Tuyết Thanh mỗi người góp 1 tỷ. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc khi đó là ông Tuấn (sinh năm 1975, quê Hưng Yên).

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều đáng nói là CMC Holdings lại đổi tên nhiều lần và thay đổi người đại diện pháp luật. Thứ nhất, CMC Holdings từng có một cái tên mới là CTCP Metaway Holdings, nhưng đã đổi người đại diện pháp luật thành ông Trần Văn Hùng (sinh năm 1961, quê Hà Nội), người này ngồi vào ghế Tổng Giám đốc thay thế cho cổ đông Hoàng Quốc Tuấn.

Vốn điều lệ tại thời điểm đó cũng được nâng lên thành gần 5,88 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo bản công bố thông tin vào tháng 5/2024, CTCP Metaway Holdings lúc này tiếp tục đổi tên thành CTCP Hyra Holdings như hiện tại và tăng vốn lên thành hơn 6,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông vẫn là bí ẩn. Ông Trần Nam Chung tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT. Số lao động lần đầu được công bố của công ty là 10 người.

Mới nhất vào ngày 14/5/2025, tức là trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên, Hyra Holdings nâng vốn vọt lên mức hơn 93,1 tỷ đồng, tức là gấp 15 lần chỉ sau 1 năm.

Ông Trần Nam Chung - 1 trong 3 cổ đông lớn sáng lập Hyra Holdings và vẫn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Hyra Holdings.

Công ty blockchain "tham vọng" IPO toàn cầu

Theo giới thiệu trên website, Hyra Holdings là “tập đoàn đầu tư công nghệ toàn cầu xuất phát từ Việt Nam, tiên phong trong các lĩnh vực blockchain Layer-3, AI phi tập trung và các dịch vụ kinh tế số tích hợp”.

Năm 2024 công ty cho biết đã ra mắt chính thức của 3 sản phẩm chủ lực: Hyra Network (nền tảng blockchain Layer-3 độc quyền), Hyra AI (siêu Ứng dụng phát triển mô hình Train-to-Earn AI), Hyra Bid (nền tảng đấu giá ngược ứng dụng Web3).

Hyra Holdings cũng cho biết hệ sinh thái của mình đã thu hút hơn 1 triệu người dùng hoạt động toàn cầu, với mức độ chấp nhận tại Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Âu.

Trong ĐHĐCĐ thường niên, công ty này đặt tham vọng sẽ xây dựng Hyra Zone – trung tâm dữ liệu AI đầu tiên của tập đoàn và dự kiến khởi công trong quý IV/ 2025 với vốn đầu tư giai đoạn 1 là 30 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng).

ĐHĐCĐ hồi tháng 5 cũng đã phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm - Hyra Combinator, với quy mô mục tiêu 500 triệu USD đến năm 2030. Quỹ sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ có tiềm năng đột phá như AI, Công nghệ tài chính và Công nghệ lượng tử.

Hoạt động theo mô hình vốn hỗn hợp (blended capital), quỹ sẽ được đóng góp từ Hyra Holdings, các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế và nguồn vốn công - tư toàn cầu

Đặc biệt, Hyra Holdings còn tuyên bố về kế hoạch IPO vào năm 2030, với 3 địa điểm đang được cân nhắc: Singapore, Dubai hoặc Hoa Kỳ.

“Song hành cùng lộ trình IPO là kế hoạch phát triển 9 sản phẩm chiến lược trong lĩnh vực AI, Web3 và tài chính số, mở rộng hệ sinh thái đến hơn 30 thị trường quốc tế, tích hợp xuyên biên giới và đảm bảo sẵn sàng về pháp lý”, trích thông cáo báo chí của Hyra Holdings.

Ban Giám đốc của Hyra Holdings. Nguồn: Website Hyra Holdings.

Tháng 10/2025, CTCP Hyra Holdings công bố màn thỏa thuận hợp tác chiến lược với Haimaker, một đối tác công nghệ từ Mỹ. Mục tiêu của sự hợp tác này là nhằm kết nối hạ tầng công nghệ, chia sẻ nguồn lực và cùng nhau thúc đẩy phát triển các giải pháp AI toàn diện.

Theo thỏa thuận được ký kết, Haimaker sẽ cung cấp nền tảng điều phối điện toán AI toàn cầu, đồng thời chia sẻ doanh thu với các đối tác trong hệ sinh thái của Hyra.

Công ty này cũng sẽ hỗ trợ dịch vụ "Tokens-as-a-Service" để khách hàng và đối tác trong mạng lưới Hyra có thể truy cập và sử dụng các mô hình AI, cũng như tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển thị trường chung cho các sản phẩm, dịch vụ AI.

Tokens-as-a-Service (TaaS) là một mô hình kinh doanh nơi một công ty cung cấp nền tảng và dịch vụ trọn gói để giúp các doanh nghiệp khác tạo, quản lý và phát hành tài sản số (token) trên blockchain mà không cần phải tự xây dựng cơ sở hạ tầng phức tạp.

Về phía Hyra Holdings, doanh nghiệp sẽ tập trung vào việc đảm bảo và tối ưu hóa hạ tầng vận hành. Trách nhiệm của Hyra bao gồm việc đảm bảo khả năng cung ứng, vận hành và mở rộng tài nguyên tính toán để phục vụ các tác vụ AI do Haimaker triển khai.