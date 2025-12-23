Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

Nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB

Ngày 23/12, HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank – Mã: LPB) ra thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy (hay còn gọi là Bầu Thụy).

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thùy – em trai của của Bầu Thụy, người đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT - cũng từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Ngoài ra, Phó Tổng giám đốc ngân hàng là bà Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sẽ không còn đảm nhận vị trí ở LPBank.

Việc rút đi của anh em nhà Bầu Thụy gây xôn xao thị trường, đặc biệt được công bố sáng sớm ngay trước khi phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của LPBank. Trước đó, nhà băng này cũng gây chú ý khi quyết định dời trụ sở từ Hà Nội về Ninh Bình - quê hương của bầu Thụy.

Cùng ngày, ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch Thường trực HĐQT, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch LPBank thay cho ông Nguyễn Đức Thụy cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028.

Bầu Thụy đã rời ghế Chủ tịch HĐQT LPBank, cùng lúc chuyển sang làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Ảnh: LPBank.

Theo công bố, ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, là doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh, hoạt động đa lĩnh vực từ tài chính – ngân hàng, bất động sản đến công nghiệp vật liệu xây dựng. Ông Thụy là Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 09/12/2022 đến nay. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch HĐQT LPBank từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022.

Trong thời gian giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, LPBank cho biết ông Nguyễn Đức Thụy để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình tái định vị thương hiệu ngân hàng, với việc đổi tên LienVietPostBank thành LPBank, đồng thời thúc đẩy chiến lược mở rộng hệ sinh thái và gia tăng hiện diện thương hiệu trên thị trường tài chính.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, ngày 30/6, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng. Với 41.800 đồng/cp chốt phiên 23/12, ước tính số cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Thụy có giá trị khoảng 3.448 tỷ đồng.

Bản công bố cũng cho biết người thân của ông Thụy chỉ nắm khoảng 4.500 cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ 0,0001% vốn của nhà băng này.

Chưa công bố cơ cấu cổ đông

Theo công bố gần nhất của LPBank về các cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi vào tháng 7/2024, thì ngoài ông Nguyễn Đức Thụy, LPBank chỉ có một cổ đông lớn là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vẫn đang nắm gần 167,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,54%. Người có liên quan VNPost sở hữu hơn 225.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ chưa đến 0,09%.

Nói thêm, kể từ tháng 7/2024 đến nay, LPBank chưa công bố chính thức về cơ cấu cổ đông của ngân hàng. Tuy nhiên dựa theo biên bản ĐHĐCĐ thường niên của LPBank diễn ra hồi tháng 4/2025, ta nhận ra mức độ cô đặc cổ đông tại nhà băng này.

Biên bản Đại hội cho thấy có 187 cổ đông và người được ủy quyền tham dự trong sự kiện thường niên, đại diện cho 2,77 tỷ cổ phần, tương đương 92,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi đó, tại ĐHĐCĐ 2024, chỉ 114 cổ đông và người được ủy quyền đã đại diện cho 2,2 tỷ cổ phần, chiếm 86,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Mặt khác, số cổ đông tại thời điểm chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025 vào ngày 3/2/2025 là 29.501 người, giảm mạnh so với con số 37.178 cổ đông của năm 2024 và 41.294 cổ đông vào năm 2023 tại cùng thời điểm chốt quyền.

Số cổ đông giảm mạnh, trong khi cơ cấu cổ đông "cô đặc" đang cho thấy xu hướng LPBank dần lọt vào tay những cổ đông tổ chức, cổ đông lớn - đồng nghĩa giảm mạnh tỷ trọng nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trở lại với ông Thụy, trước khi gia nhập ngành ngân hàng, ông Thụy từng đảm nhiệm vị trí quan trọng, là đầu tàu tại nhiều doanh nghiệp khi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Trong giai đoạn từ 2006 – 2018, ông làm Chủ tịch HĐQT CLB Bóng đá Sài Gòn Xuân Thành và Chủ tịch Công ty Chứng khoán Xuân Thành; Công ty Xi măng Xuân Thành Hà Nam và Công ty Xi măng Xuân Thành Quảng Nam; Công ty Kim Liên; làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk. Từ năm 2019, ông là Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings.

2 doanh nghiệp nổi đình đám gắn liền với ông Nguyễn Đức Thụy là Thaiholdings và Thaigroup – chủ sở hữu hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn tại Việt Nam.

Ngoài ra, Bầu Thụy còn lập ra Thaispace vào năm 2021 và được mệnh danh là “con cưng” với tham vọng thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên từ Việt Nam.

Theo công bố chính thức, ông Thụy từng nắm giữ lượng lớn cổ phần tại CTCP Thaiholdings (Mã: THD) với tỷ lệ nắm giữ lên tới 24,97% vốn điều lệ. Tuy nhiên đến khoảng tháng 6/2022, ông đã “dứt duyên” khi thoái sạch số cổ phiếu THD theo hình thức thỏa thuận và ước tính đã thu về hơn 3.144 tỷ đồng.