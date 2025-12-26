Kết quả khảo sát cho thấy ông Zelensky có thể thất cử trước cựu tướng Zaluzhny

Một khảo sát mới tại Ukraine cho thấy ông Valery Zaluzhny có thể giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống Volodymyr Zelensky nếu diễn ra bầu cử Tổng thống.

Ông Valery Zaluzhny có thể sẽ giành chiến thắng áp đảo với 64% số phiếu trong vòng hai, theo một khảo sát mới đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được dự báo sẽ thua nặng nề trước cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny nếu hai người đối đầu nhau trong vòng hai của một cuộc bầu cử Tổng thống, theo kết quả khảo sát do hãng Socis công bố hôm 25/12.

Ông Valery Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, hiện đang giữ chức Đại sứ Ukraine tại Anh, từ lâu đã được xem là đối thủ chính trị tiềm tàng lớn nhất của ông Zelensky.

Theo khảo sát, nếu ông Zaluzhny có tên trong lá phiếu của một cuộc bầu cử Tổng thống giả định, vòng một sẽ kết thúc với khoảng cách sít sao giữa hai ứng viên, buộc phải bước vào vòng hai.

Tuy nhiên, ở vòng hai giả định này, hơn 64% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Zaluzhny. Đáng chú ý, hơn 1/5 số người tham gia khảo sát khẳng định họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Zelensky trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Gần 21% số người được hỏi cho biết họ cũng sẵn sàng ủng hộ đảng chính trị của ông Zaluzhny trong một cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, trong khi chỉ 12% nói rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ đảng cầm quyền “Người phụng sự Nhân dân” của ông Zelensky.

Sự ủng hộ dành cho Tổng thống Zelensky vốn đã suy giảm nay tiếp tục bị giáng đòn mạnh sau vụ bê bối “lại quả” trong lĩnh vực năng lượng, liên quan đến một số cộng sự thân cận của ông. Theo khảo sát của Socis, gần 40% người Ukraine tin rằng ông Zelensky có liên quan trực tiếp đến vụ tham nhũng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng công khai kêu gọi ông Zelensky tổ chức bầu cử, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang trì hoãn việc này bằng cách “lấy chiến tranh làm cái cớ”.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã chính thức kết thúc từ tháng 5 năm ngoái, nhưng ông vẫn chưa kêu gọi tổ chức bầu cử mới, với lý do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây không phải là lý do để dừng các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng cho rằng điều này làm suy yếu tính pháp lý của bất kỳ văn kiện hòa bình cuối cùng nào được ký với ông Zelensky.

Chỉ trong tuần trước, ông Putin còn cho biết Moscow sẵn sàng tạm ngừng các cuộc tấn công “sâu” vào lãnh thổ Ukraine đúng vào ngày bỏ phiếu, nếu Kiev thực sự cam kết tổ chức bầu cử.

Theo RT