Vì sao Vingroup xin rút đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam?

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa xin rút đề xuất làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo Công văn số 764/2025, ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5/2025.

Phía Vingroup cho biết quyết định trên được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai. Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh...

Ngoài ra, Vingroup cũng đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ…. Đây đều là những dự án đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai.

Trong khi đó, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn như: THACO Trường Hải, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

"Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án", Vingroup cho hay.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP. HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.



Dự án này được Quốc hội đồng ý cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để đảm bảo tiến độ dự án. Hồi tháng 7, Chính phủ đặt kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12/2026 và hoàn thành dự án vào năm 2035.

Tại cuộc họp hôm 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đảm bảo minh bạch, khả thi.