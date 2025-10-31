Một mét vuông nhà ngang một lượng vàng: Căn hộ thiết lập kỷ lục mới

Giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục leo thang trong quý III/2025, với nhiều dự án rao bán từ 150 triệu đồng/m2, tương đương giá trị của một lượng vàng.

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh

Trong báo cáo thị trường quý III/2025 vừa công bố, Bộ Xây dựng cho biết giá bán căn hộ tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đặc biệt, các dự án đã bàn giao, có hạ tầng đồng bộ ghi nhận mức tăng cao nhất, thiết lập mặt bằng giá mới trong quý III năm nay.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ quỹ đất hạn chế, chi phí đầu vào leo thang, quy trình pháp lý kéo dài và kỳ vọng lợi nhuận lớn từ phía các chủ đầu tư.

Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh, đạt mức trung bình 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Giá rao bán tại một số dự án nổi bật trong quý III như: Lancaster Legacy 149 triệu đồng/m2, Heritage West Lake 140 triệu đồng/m2 và Vinhomes Global Gate 110–130 triệu đồng/m2. Mức giá này tương đương với giá vàng SJC ngày 31/10 được niêm yết ở mức 146,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ở phân khúc cao cấp, mặt bằng giá còn cao hơn: Sun Feliza Suites Cầu Giấy 160–180 triệu đồng/m2, The Nelson Private Residences 130–180 triệu đồng/m2, Starlake Tây Hồ Tây 130–180 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ trong quý III tập trung ở phân khúc trung và cao cấp, với giá bán sơ cấp trung bình 91 triệu đồng/m2, một số khu vực trung tâm ghi nhận mức 120–150 triệu đồng/m2.

Giá rao bán trung bình tại các dự án tiêu biểu như: Fiato Premier 50–60 triệu đồng/m2, The 9 Stellars 76–92 triệu đồng/m2, Paris Hoàng Kim 88–95 triệu đồng/m2, Akari City 48–58 triệu đồng/m2, West Gate Bình Chánh 41–48 triệu đồng/m2.

Phân khúc hạng sang tiếp tục dẫn đầu với mức giá kỷ lục: Lancaster Legacy 168–210 triệu đồng/m2, The Opusk Residence 225–290 triệu đồng/m2, Grand Manhattan 150–190 triệu đồng/m2, Empire City 142–178 triệu đồng/m2 và The Metropole Thủ Thiêm 180–225 triệu đồng/m2.

Không chỉ tại hai đô thị lớn, giá chung cư tại các địa phương khác cũng đi lên. Hải Phòng tăng 1–2%, Đà Nẵng tăng 7%, Cần Thơ tăng nhẹ so với quý trước.

Biệt thự, nhà liền kề tăng giá nhẹ

Song song với chung cư, biệt thự và nhà liền kề cũng ghi nhận đà tăng giá nhẹ, bình quân 1–3% tùy dự án.

Tại Hà Nội, giá rao bán trung bình dao động từ 175 đến gần 400 triệu đồng/m2: Tây Hồ Tây 278–290 triệu đồng/m2, The Manor Central Park 318–330 triệu đồng/m2, Ciputra 360–375 triệu đồng/m2, Embassy Garden 382–395 triệu đồng/m2, Vinhomes Thăng Long 175–184 triệu đồng/m2 và Vinhomes Cổ Loa 308–358 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, giá biệt thự và nhà liền kề vẫn ổn định ở vùng cao, với các dự án như The 9 Stellars 150–220 triệu đồng/m2, The Classia 180–250 triệu đồng/m2 và Lucasta Villa 152–154 triệu đồng/m2.

Đối với đất nền, mặt bằng giá tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục neo cao, tăng 2–4% ở các khu vực có hạ tầng kết nối đồng bộ hoặc thông tin quy hoạch rõ ràng.

Dữ liệu công bố giai đoạn 2015-2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các kênh đầu tư tại Việt Nam, trong đó năm 2025 được xem là dấu mốc “chuyển mình lớn” khi tương quan tỷ suất sinh lời giữa các loại tài sản thay đổi đáng kể.

Theo kênh này, dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu suất đầu tư là vàng, với chỉ số tăng lên 357 điểm, tương đương mức tăng 257% so với quý I/2015. Xếp ngay sau vàng là đất nền, đạt Index 312 điểm (tăng 212%). Chung cư đứng thứ ba với Index 310 điểm (tăng 210%).

Ở nhóm tài sản tài chính, chứng khoán (VN-Index) đạt Index 278 điểm, tăng 178% so với năm 2015

Ngược lại, gửi tiết kiệm và ngoại tệ (USD) là hai kênh có mức tăng thấp nhất. Cụ thể, gửi tiết kiệm chỉ đạt Index 167 (tăng 67%), còn USD đạt 124 (tăng 24%).