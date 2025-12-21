8.600 tỷ vốn hoá "bốc hơi" và sự im lặng bất thường của Hóa chất Đức Giang

Cổ phiếu DGC lao dốc 4 phiên liên tiếp, trong đó 3 phiên giảm sàn, khiến vốn hóa "bay" 8.600 tỷ đồng và khối ngoại ồ ạt tháo chạy. Lãnh đạo doanh nghiệp lại chọn cách im lặng, khiến dấu hỏi về sự minh bạch trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Sự im lặng kỳ lạ của Hóa chất Đức Giang

Trung tuần tháng 12/2025 có thể xem là quãng thời gian tồi tệ nhất của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) trong hơn 2 năm trở lại đây.

Từ ngày 16-18/12, cổ phiếu DGC bất ngờ giảm sàn 3 phiên liên tiếp, đẩy thị giá từ 93.000 đồng/đơn vị xuống 74.900 đồng/đơn vị. Thanh khoản sụt giảm nặng nề, hàng chục triệu cổ phiếu chất sàn.

Đến ngày 19/12, lực cầu mới xuất hiện, giúp mã này thoát khỏi sắc xanh lơ. Song kết quả cuối cùng cũng không có nhiều cải thiện khi DGC giảm 6,28%, đóng cửa ở mức 70.200 đồng/đơn vị.

Tựu trung sau 4 phiên lao dốc, thị giá DGC giảm 24,5%, vốn hoá của công ty "bốc hơi" gần 8.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại tháo chạy với gần 11,6 triệu cổ phiếu bị bán ròng.

Điều an ủi duy nhất với DGC trong cơn hoảng loạn này là doanh nghiệp chặn đứng được đà giảm sàn liên tiếp ở con số 3, tránh được nghĩa vụ giải trình khi cổ phiếu tăng trần/giảm sàn theo quy định của Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, điều "may mắn" của doanh nghiệp lại là nỗi "bi ai" của nhà đầu tư. Việc một cổ phiếu mạnh của ngành hoá chất giảm sàn liên tục mà không có bất kỳ giải thích nào từ lãnh đạo doanh nghiệp khiến nhà đầu tư hết sức hoang mang, lo lắng.

Khi không ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra, thị trường lấp đầy khoảng trống bằng những tin đồn. Mà lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy: tin đồn có sức công phá mãnh liệt.

Chủ tịch Đào Hữu Huyền từng viết tâm thư trấn an cổ đông vào năm 2022 khi cổ phiếu DGC giảm sàn nhiều phiên. Ảnh: DGC

Gần nhất, cuối năm 2022, hàng loạt doanh nghiệp điêu đứng do dính tin đồn, bản thân Hoá chất Đức Giang cũng là nạn nhân. Khi đó, cổ phiếu DGC "sập sàn" 5 phiên liên tiếp - lần đầu tiên kể từ khi niêm yết. Việc cổ phiếu lao dốc diễn ra vào năm mà kết quả kinh doanh của Hoá chất Đức giang cao nhất trong lịch sử.

Ngay lúc đó, Chủ tịch Đào Hữu Huyền đã viết tâm thư gửi cổ đông, lập tức khiến mã DGC tăng trần trong phiên 16/11/2022 lên 56.900 đồng/đơn vị.

Song, khác với năm 2022 khi Chủ tịch gửi thư trấn an cổ đông, lần này doanh nghiệp chỉ đáp lại sự trông ngóng của nhà đầu tư bằng một sự im lặng kỳ lạ.

Có nên im lặng khi khủng hoảng?

Sự im lặng của lãnh đạo Hoá chất Đức Giang khiến ranh giới của một cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt với một cổ phiếu mang tính đầu cơ cao gần như bị xoá nhòa.

Trao đổi với VietTimes, Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đánh giá sự im lặng tạo ra tác động rất xấu cho thị trường.

"Với một cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, nằm trong nhóm VN30 như DGC mà lãnh đạo im lặng thì đó là điều tối kị. Nhà đầu tư sẽ mất niềm tin, không chỉ với DGC mà còn với những cổ phiếu khác. Khi niềm tin mất đi, tư duy xem thị trường chứng khoán như sòng bạc sẽ trỗi dậy. Điều này rất không tốt cho thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa được công bố nâng hạng", ông Thế Minh cho biết.

Theo ông, việc giải trình phải được xem như là trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp với cổ đông, nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức.

Năm nay, hiệu suất đầu tư của các tổ chức vốn dĩ không tốt. Sự vụ của Hoá chất Đức Giang diễn ra khi chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc năm 2025 càng khiến kết quả kinh doanh của các đơn vị này thêm phần ảm đạm. Điều này khiến niềm tin của nhà đầu tư càng bị bào mòn.

"Nhà đầu tư không sợ tin xấu nhưng rất sợ thông tin không rõ ràng, sợ sự mơ hồ của hiện tại", ông Minh nói và nhấn mạnh việc doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhất là với các doanh nghiệp lớn vốn được xem là chuẩn mực của thị trường.

Thực tế cho thấy việc tăng cường minh bạch của các doanh nghiệp gắn liền với việc tổ chức và nâng cao hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR). Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp phát triển IR hiện nay rất ít, chủ yếu là các tập đoàn lớn. Trong khi đó, đây là một trong những tiêu chí bắt buộc để Việt Nam có thể tham gia các sân chơi cao cấp hơn.

Ông Nguyễn Thế Minh đánh giá IR có đóng góp lớn cho giá trị của doanh nghiệp, đặc biệt là về thương hiệu và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đây là những yếu tố ảnh hưởng mạnh đến việc định giá và thanh khoản của cổ phiếu. Vì thế, IR là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp.

Ngoài ra, IR cũng được đánh giá có vai trò trọng yếu trong xử lý khủng hoảng, còn vượt trội hơn PR (quan hệ công chúng), nhờ khả năng tác động trực tiếp tới các cổ đông, nhà đầu tư.

"Trong khủng hoảng, việc lựa chọn im lặng là một giải pháp tồi, chỉ khiến cổ phiếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất chính là các cổ đông, nhà đầu tư. Nếu không có IR tốt để giải quyết khủng hoảng thì sau này doanh nghiệp muốn huy động vốn thì chỉ e người ta sợ tới già, không bao giờ dám quay lại", ông Thế Minh bình luận.