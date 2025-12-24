Một công ty dầu khí ước lãi hơn 260 tỷ đồng trong quý IV

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) ghi nhận 1.480 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm nay, giảm gần 5% so với cùng kỳ.

Thông tin từ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã: PVS) trong năm 2025, doanh thu hợp nhất 32.000 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lãi trước thuế 1.480 tỷ đồng, giảm gần 5% so với năm 2024.

Năm nay, PVS đặt mục tiêu doanh thu 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt lần lượt 42%, 48% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Vietcap cho rằng tăng trưởng doanh thu mạnh của PVS chủ yếu đến từ sự bứt phá của mảng M&C, nhờ ghi nhận tiến độ tại dự án Lô B, Lạc Đà Vàng và các gói EPCI điện gió ngoài khơi trọng điểm. Tuy nhiên, đơn vị phân tích cho rằng mức giảm lợi nhuận so với cùng kỳ đến từ cách ước tính chi phí mang tính thận trọng của PVS.

Ước tính trong quý IV, doanh thu PVS khoảng 3.997 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 263 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Đối với năm 2026, PVS đặt kế hoạch doanh thu 33.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, mục tiêu doanh thu năm 2026 cao hơn 36% so với kế hoạch trước đó là 24.300 tỷ đồng công bố vào tháng 10, qua đó khẳng định khả năng đảm bảo khối lượng công việc dồi dào cho năm 2026.

Trong giai đoạn 2022–2025, PVS liên tục vượt kế hoạch, với doanh thu và lợi nhuận thực tế cao hơn kế hoạch trung bình lần lượt 52% và 70%.

Trong diễn biến liên quan mới đây, PVS đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tàu PTSC TITAN, đánh dấu việc bổ sung thêm phương tiện mới vào đội tàu dịch vụ dầu khí. Việc đưa tàu PTSC TITAN vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực và tính đồng bộ của đội tàu chuyên dụng hiện có.

PTSC TITAN là tàu dịch vụ dầu khí đa năng (AHTS), được trang bị hệ thống định vị động học DP2, lực kéo hơn 50 tấn và thuộc nhóm tàu có quy mô lớn trong đội tàu dịch vụ của PTSC.

Chốt phiên 24/12, cổ phiếu PVS dừng tại 33.600 đồng/cp, tương đương mức vốn hoá 17.183 tỷ đồng.