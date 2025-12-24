close Đăng nhập

Một công ty dầu khí ước lãi hơn 260 tỷ đồng trong quý IV

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) ghi nhận 1.480 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm nay, giảm gần 5% so với cùng kỳ.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Thông tin từ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã: PVS) trong năm 2025, doanh thu hợp nhất 32.000 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lãi trước thuế 1.480 tỷ đồng, giảm gần 5% so với năm 2024.

Năm nay, PVS đặt mục tiêu doanh thu 22.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt lần lượt 42%, 48% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Vietcap cho rằng tăng trưởng doanh thu mạnh của PVS chủ yếu đến từ sự bứt phá của mảng M&C, nhờ ghi nhận tiến độ tại dự án Lô B, Lạc Đà Vàng và các gói EPCI điện gió ngoài khơi trọng điểm. Tuy nhiên, đơn vị phân tích cho rằng mức giảm lợi nhuận so với cùng kỳ đến từ cách ước tính chi phí mang tính thận trọng của PVS.

Ước tính trong quý IV, doanh thu PVS khoảng 3.997 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 263 tỷ đồng.

1.png
Nguồn: Báo cáo tài chính.

Đối với năm 2026, PVS đặt kế hoạch doanh thu 33.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, mục tiêu doanh thu năm 2026 cao hơn 36% so với kế hoạch trước đó là 24.300 tỷ đồng công bố vào tháng 10, qua đó khẳng định khả năng đảm bảo khối lượng công việc dồi dào cho năm 2026.

Trong giai đoạn 2022–2025, PVS liên tục vượt kế hoạch, với doanh thu và lợi nhuận thực tế cao hơn kế hoạch trung bình lần lượt 52% và 70%.

Trong diễn biến liên quan mới đây, PVS đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận tàu PTSC TITAN, đánh dấu việc bổ sung thêm phương tiện mới vào đội tàu dịch vụ dầu khí. Việc đưa tàu PTSC TITAN vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực và tính đồng bộ của đội tàu chuyên dụng hiện có.

PTSC TITAN là tàu dịch vụ dầu khí đa năng (AHTS), được trang bị hệ thống định vị động học DP2, lực kéo hơn 50 tấn và thuộc nhóm tàu có quy mô lớn trong đội tàu dịch vụ của PTSC.

Chốt phiên 24/12, cổ phiếu PVS dừng tại 33.600 đồng/cp, tương đương mức vốn hoá 17.183 tỷ đồng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#pvs #ptsc #dầu khí #pvn #từ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Bầu Thụy đang nắm bao nhiêu cổ phần LPBank?

Ông Nguyễn Đức Thụy bắt đầu ngồi ghế nóng Chủ tịch từ tháng 12/2022. Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm 2025, Bầu Thụy nắm giữ hơn 82,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,76% vốn điều lệ ngân hàng.

LPBank dưới thời ông Nguyễn Đức Thuỵ có sự đột phá về thương hiệu và kết quả kinh doanh

LPBank "lột xác" thế nào dưới thời Bầu Thụy?

Kể từ khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thuỵ (thường gọi là Bầu Thuỵ), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã có sự thay đổi rõ nét về diện mạo và hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phá.

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng SJC hôm nay tăng 700.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng nay (22/12) niêm yết ở mức 155,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 157,1 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với tuần trước (20/12).

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 855.000 tỷ đồng

Từ kỳ tích sông Hàn tới kỳ tích sông Hồng và phép thử năng lực kiến tạo

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là “siêu dự án” 855.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo nên động lực tăng trưởng mới cho TP Hà Nội, tương tự vai trò lịch sử của sông Hàn với Đà Nẵng và Seoul (Hàn Quốc). Sự đồng hành của 6 tập đoàn tư nhân hàng đầu là phép thử quan trọng cho năng lực kiến tạo những công trình chiến lược.

3 cổ đông lớn của HDS đồng loạt thoái vốn. Ảnh minh hoạ: YT

3 cổ đông lớn của HDS đồng loạt thoái vốn

Trước thời điểm triển khai kế hoạch tăng vốn, 3 cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) đồng loạt thoái vốn, đồng nghĩa 39,41% vốn điều lệ được chuyển nhượng. Danh tính các cổ đông thay thế đang là ẩn số.