Giá vàng SJC giảm, chênh lệch với thế giới 16,6 triệu đồng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 25/12 bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (24/12). Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,6 triệu đồng/lượng.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sáng ngày 25/12, giá vàng miếng SJC được các đơn vị như Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 tại SJC được giao dịch ở mức 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên 24/12, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới sáng ngày 25/12 giao dịch ở mức 4.470 USD/ounce, tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với ngày hôm trước. Theo Trading Economics, giá vàng thế giới điều chỉnh nhẹ do áp lực chốt lời, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và căng thẳng địa chính trị. Giá bitcoin hôm nay (25/12) giao dịch ở mức 87.725 USD/BTC, tăng 0,7% trong 24h qua, với vốn hóa thị trường là 1.751 tỷ USD, chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá. Cung cấp bởi

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Sáng 25/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (24/12). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên 24/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 24/12.

Giá vàng thế giới điều chỉnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/12 giao dịch ở mức 4.470 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.389 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (24/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá điều chỉnh nhẹ trước áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Tuy nhiên các tín hiệu tích cực vẫn còn đó, từ kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đến những diễn biến địa chính trị ngày càng khó lường.

Dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy sự ổn định trong quý III với tăng trưởng GDP vượt mức cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường lao động đang xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt khi tốc độ tạo việc làm mới bắt đầu chậm lại. Dù các nhà hoạch định chính sách vẫn còn nhiều bất đồng, giới đầu tư hiện đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026 khi áp lực lạm phát giảm bớt và các điều kiện việc làm được cải thiện.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, tâm lý trú ẩn an toàn của nhà đầu tư được đẩy lên cao trào trước căng thẳng liên quan đến Venezuela. Việc Mỹ liên tiếp phong tỏa các tàu chở dầu tại khu vực này không chỉ gia tăng rủi ro địa chính trị mà còn trực tiếp gây áp lực lên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Giá bitcoin tăng 0,7%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (25/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 87.725 USD/BTC, tăng 0,7% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 1,3% so với 7 ngày trước (86.639 USD/BTC) và tăng 0,4% trong 1 tháng vừa qua (87.382 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.751 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.