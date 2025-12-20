Vị thiếu gia nhà Chủ tịch Hóa chất Đức Giang và hành trình thành đạt

Ông Đào Hữu Duy Anh, con trai Chủ tịch Hóa chất Đức Giang, nổi bật với tài sản nghìn tỷ và hành trình từ du học sinh đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) - nơi ông Đào Hữu Huyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), con trai ông là Đào Hữu Duy Anh đang ngồi ghế Phó Chủ tịch.

Ông Đào Hữu Duy Anh sinh năm 1988, tốt nghiệp thạc sỹ Hoá đại học Cambridge, Anh.

Trong 1 bài phỏng vấn với tờ Người đồng hành (NDH) vào năm 2018, vị thiếu gia này đã tiết lộ nhiều câu chuyện về bản thân và công việc tại Hoá chất Đức Giang.

Giành được một phần học bổng của Đại học Cambridge và có những năm tháng du học ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Anh, song cứ đến kỳ nghỉ hè, cậu bé Duy Anh khi đó lại trở về Việt Nam và gần như dành toàn bộ khoảng thời gian này để làm quen với công việc kinh doanh từ nhỏ nhất của gia đình.

Cũng giống như các du học sinh khác, Duy Anh từng có ý định ở lại làm việc để trải nghiệm cũng như tích lũy kinh nghiệm trong các tập đoàn hàng đầu thế giới trước khi về nước. Nhưng những công việc trải qua trong khoảng thời gian về nước nghỉ hè, nghỉ Tết khiến chàng du học sinh thay đổi dự định cho tương lai.

Ông Đào Hữu Duy Anh (bên trái) cùng bố Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DGC.

Năm 2009, Đức Giang thành lập công ty con là Hóa chất Đức Giang - Lào Cai tại Cụm Công Nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, khởi công nhà máy sản xuất phốt pho lớn nhất Việt Nam (công suất 40.000 tấn/năm). Mùa hè năm đó, huyện Bảo Thắng thường xuyên 40 độ.

Công việc đầu tiên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của Đào Hữu Duy Anh là công nhân đổ bê tông, sau đó là công nhân ở xưởng nguyên liệu. Tất cả đều phải làm 8 tiếng một ngày. Nhà máy chưa xong, máy móc thiết bị chưa lắp, anh công nhân trẻ phải trực tiếp xúc than, xúc apatit vào máy sàng.

“Đó là mùa hè không thể quên”, vị thiếu gia nhà họ Đào kể.

Trở về sau những năm du học, công việc chính thức đầu tiên Duy Anh đảm nhiệm ở Hóa chất Đức Giang là làm trợ lý cho Tổng Giám đốc – khi đó là ông Đào Hữu Huyền. Khoảng thời gian ấy là vào năm 2012, tức ông Duy Anh 24 tuổi.

"Bố mẹ mình nói rằng, muốn làm giỏi, phải làm được những việc bé nhất. Thế nên mình làm trợ lý cho bố, rồi làm trong phòng nghiên cứu và phát triển (R&D), rồi phụ trách mảng xuất khẩu, rồi làm dự án mới với giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng. Phải tự tay chọn công nghệ, lựa chọn bên mua, tìm bên bán, mọi việc đều phải làm hết", ông Duy Anh trả lời báo chí.

Theo bản công bố thông tin trong báo cáo thường niên năm 2024, ông Đào Hữu Duy Anh được giới thiệu ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc CTCP Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (tên cũ của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) từ tháng 4/2013 đến 5/2015. Tức là sau khi làm trợ lý cho bố được 1 năm, ông Duy Anh đã được giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Đến tháng 5/2015, vị thiếu gia được trúng cử vào Hội đồng quản trị của Hóa chất Đức Giang và tại vị từ đó đến nay. Trong khoảng thời gian đó, ông Duy Anh cùng lúc là Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang Đình Vũ, Thành viên HĐQT CTCP Phân bón Lào Cai từ 2013 – 2017; tham gia HĐQT Phốt pho Apatit Việt Nam giai đoạn tháng 6/2018 - đến nay. Đây đều là những công ty trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang.

Vào tháng 3/2020, ông Đào Hữu Duy Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn, tuy nhiên do Luật Doanh nghiệp 2020, người con trai của ông Đào Hữu Huyền không thể đảm nhiệm làm Tổng Giám đốc khi bố đang ngồi ghế Chủ tịch. Vì vậy từ tháng 3/2025 tới nay, ông Duy Anh chỉ còn đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hóa chất Đức Giang mà không tham gia vào bộ máy điều hành.

Dẫu vậy, vị thiếu gia 8x này vẫn đang là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Đắk Nông; Thành viên HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, ông Đào Hữu Duy Anh nắm giữ hơn 11,43 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 3,01% vốn công ty. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu 2,25 triệu cổ phiếu PAT, tương ứng 9,03% vốn tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Nếu lấy theo thị giá của DGC chốt phiên 19/12 là 70.200 đồng/cp và 92.600 đồng/cp của PAT, tạm tính khối tài sản của vị thiếu gia nhà họ Đào vượt 1.000 tỷ đồng.

Sắp tới đây, cả Hóa chất Đức Giang và Phốt pho Apatit Việt Nam sắp thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ lần lượt là 3.000 đồng/cp và 10.000 đồng/cp. Như vậy ước tính ông Đào Hữu Duy Anh sẽ nhận về thêm vài chục tỷ đồng cổ tức.