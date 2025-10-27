Cổ phiếu bất động sản “xả hàng” sau chuỗi tăng tới 50%

Sau gần 3 tuần tăng liên tiếp từ 20–50%, nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay chứng kiến một phiên “xả hàng” mạnh mẽ, khi nhà đầu tư đua nhau chốt lời sau nhịp tăng phi mã.

Phiên giao dịch hôm nay (27/10) khép lại với sắc đỏ áp đảo toàn thị trường. VN-Index giảm mạnh 30,64 điểm (-1,82%) xuống 1.652,54 điểm, đánh dấu phiên giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 9.

Tổng giá trị giao dịch đạt 33.598 tỷ đồng, với hơn 1,107 tỷ cổ phiếu khớp lệnh – cho thấy dòng tiền vẫn sôi động nhưng chuyển hướng rõ rệt sang chốt lời ngắn hạn.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,72%, trong khi UPCoM-Index ngược dòng nhẹ +0,33%, chủ yếu nhờ nhóm phân bón và năng lượng.

Đáng chú ý, nhiều mã từng là “tâm điểm hồi sinh” của thị trường nay giảm sàn hoặc gần sàn: CEO giảm kịch sàn -9,74%, sau khi đã tăng hơn 40% chỉ trong nửa đầu tháng 10. VHM mất -6,99%, VRE giảm -6,96%, PDR và DIG cùng giảm quanh -6,8%. HDC -5,84%, NVL -3,5%, KDH -3,85%.

Ngay cả “đầu tàu” VIC cũng giảm -2,28%, đánh dấu nhịp điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 8 phiên tăng liên tục.

Trước đó, nhóm bất động sản là tâm điểm hút tiền trên thị trường, với nhiều mã tăng 25-40%. Tuy nhiên, áp lực chốt lời diễn ra đồng loạt khi chỉ số VN-Index tiến gần vùng kháng cự 1.680 điểm.

Cùng với bất động sản, nhóm tài chính – ngân hàng cũng chịu áp lực chốt lời: SSI giảm -3,33%, HDB -4,89%, TCB -2,91%, VPB -3,08%, MBB -2,46%.

Một số mã giữ được sắc xanh nhẹ như STB (+0,18%), VIX (+0,16%), ORS (+3,79%) nhưng không đủ kéo lại xu hướng giảm chung.

Dù thị trường đỏ lửa, một vài nhóm ngành vẫn duy trì được sự tích cực: Phân bón – hóa chất bật tăng: DPM +2,51%, DCM +1,18%, DGC +0,54%.

Nhịp giảm hôm nay nằm trong chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm đầu cơ bất động sản.