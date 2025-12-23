Điều ít biết về 6 “đại gia” đứng sau siêu dự án Trục đại lộ sông Hồng

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công không chỉ mở ra một đại dự án hạ tầng - đô thị có quy mô chưa từng có tại Hà Nội, mà còn phác họa rõ chân dung 6 “ông lớn” tư nhân cùng bắt tay triển khai.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức PPP, quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Liên danh nhà đầu tư dự án gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, THACO, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát, trong đó Đại Quang Minh giữ vai trò đại diện liên danh và đầu mối điều phối dự án. Đại Quang Minh, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO, có vốn điều lệ 18.200 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 7/2025), doanh thu năm 2023 đạt khoảng 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 744 tỷ đồng. Hòa Phát, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long, là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất thép thô khoảng 16 triệu tấn/năm, đạt doanh thu 111.000 tỷ đồng và lợi nhuận 11.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển có vốn điều lệ khoảng 22.000 tỷ đồng và tổng tài sản xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, tập trung đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, LNG, logistics và hạ tầng giao thông.

“Đầu não” liên danh: Đại Quang Minh và dấu ấn THACO phía sau

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội.

Liên danh nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - THACO - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh giữ vai trò đại diện liên danh, đầu mối điều phối và triển khai dự án.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp. Tên tuổi doanh nghiệp gắn với Khu đô thị Sala 257 ha tại Thủ Thiêm, một trong những dự án đô thị kiểu mẫu đầu tiên của TP.HCM.

Những năm gần đây, doanh nghiệp này mở rộng mạnh sang các dự án mang tính công nghiệp - hạ tầng, nổi bật là khu công nghiệp cơ khí Bình Dương rộng 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; cùng với đó là việc hợp tác cùng Tập đoàn Sơn Hải đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Tại Thủ Thiêm, Đại Quang Minh tiếp tục đề xuất loạt dự án không gian công cộng quy mô lớn, gồm quảng trường trung tâm và công viên bờ sông hơn 27 ha (khoảng 1.800 tỷ đồng), công viên sinh thái 150 ha phía Nam Thủ Thiêm (dự kiến 6.400 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp cũng khởi công tổ hợp thương mại - dịch vụ Starlake Tây Hồ Tây mới đây.

Trong nhiều năm, vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO, đảm nhiệm. Gần đây, ông Trần Đăng Khoa thường được biết đến với biệt danh “Khoa khàn” bất ngờ tái xuất và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong cơ cấu lãnh đạo của doanh nghiệp.

Về tài chính, đến cuối tháng 7/2025, Đại Quang Minh có vốn điều lệ 18.200 tỷ đồng. Doanh thu năm 2023 đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế giảm còn 744 tỷ đồng. Năm 2024, lợi nhuận tiếp tục lùi về 242 tỷ đồng, trước khi doanh nghiệp kỳ vọng bước vào chu kỳ cải thiện từ 2025, khi loạt dự án lớn được triển khai và ghi nhận.

Phía sau Đại Quang Minh là THACO - tập đoàn đa ngành đã mở rộng mạnh khỏi lĩnh vực ô tô sang bất động sản, nông nghiệp, logistics và bán lẻ trong gần một thập kỷ qua.

Báo cáo năm 2024 cho thấy THACO đạt hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhưng đòn bẩy tài chính tiếp tục tăng, với tổng nợ phải trả gần 140.000 tỷ đồng. Dù vậy, quy mô tài sản tiệm cận 200.000 tỷ đồng vẫn là nền tảng quan trọng để THACO tham gia các dự án hạ tầng dài hạn như trục sông Hồng.

Hòa Phát – T&T Group – Văn Phú – MIK Group: Những mảnh ghép còn lại của đại dự án

Trong liên danh, Hòa Phát và T&T Group được xem là “bộ đôi” bổ trợ về công nghiệp - hạ tầng - năng lượng.

Hòa Phát - tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, công suất thép thô khoảng 16 triệu tấn/năm, thuộc top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Lợi thế về chuỗi sản xuất khép kín và khả năng tự chủ vật liệu giúp Hòa Phát giữ vai trò quan trọng trong các dự án hạ tầng lớn.

Song song với trục sông Hồng, doanh nghiệp đang triển khai nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Dung Quất vốn 10.000 tỷ đồng, công suất 700.000 tấn/năm.

Về tài chính, 9 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát đạt hơn 111.000 tỷ đồng doanh thu, 11.600 tỷ đồng lợi nhuận, tổng tài sản vượt 246.000 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khoảng 28.000 tỷ đồng.

Cùng lúc, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển mang đến năng lực huy động vốn, triển khai hạ tầng và năng lượng. Tập đoàn hiện có vốn điều lệ khoảng 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, sở hữu hệ sinh thái hơn 200 công ty thành viên.

Trong những năm gần đây, T&T Group đẩy mạnh đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, LNG, logistics và hạ tầng giao thông, tạo nền tảng để tham gia các dự án đô thị - hạ tầng quy mô lớn.

Ở mảng phát triển đô thị, Văn Phú và MIK Group bổ sung mảnh ghép bất động sản vào liên danh. Văn Phú được nhận diện là nhà phát triển đô thị theo hướng bài bản, với loạt dự án như The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ, cùng các khu đô thị Vlasta - Sầm Sơn, Vlasta - Thủy Nguyên. Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận 1.898 tỷ đồng doanh thu, 306,8 tỷ đồng lợi nhuận, tổng tài sản hơn 11.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, MIK Group tiền thân là Terra Capital Vietnam tập trung phát triển các dự án nhà ở và đô thị tại Hà Nội như The Matrix One, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Rivera Park... Tính đến tháng 6/2020, MIK Group có vốn điều lệ 6.395 tỷ đồng. Kinh nghiệm triển khai các dự án tại khu vực đô thị đông đúc giúp MIK Group có vị thế nhất định trong các dự án tái thiết không gian đô thị lớn.

Nhìn tổng thể, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một dự án giao thông - cảnh quan, mà là phép thử hiếm hoi cho khả năng liên kết của các tập đoàn tư nhân lớn trong việc triển khai một đại dự án hạ tầng - đô thị kéo dài nhiều thập kỷ, nơi mỗi “ông lớn” giữ một vai trò khác nhau nhưng cùng hội tụ trong một trục phát triển chiến lược của Thủ đô.