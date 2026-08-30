Sản phẩm Love World Nutrition Coffee bị “tuýt còi” vì quảng cáo gây hiểu lầm

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm Love World Nutrition Coffee có dấu hiệu quảng cáo dùng từ ngữ gây hiểu lầm về công dụng, tác dụng nên đề nghị TP.HCM kiểm tra, xử lý.

Sản phẩm thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee bán trên Shopee bị "tuýt còi"

Chiều 30/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp rà soát, xử lý dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Love World Nutrition Coffee.

Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh, qua công tác kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, đơn vị phát hiện sản phẩm Love World Nutrition Coffee có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty TNHH D&H RETEK USA, địa chỉ tại số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, TP.HCM, công bố. Mặt hàng được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí, địa chỉ 9/46 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Cục An toàn thực phẩm xác định Love World Nutrition Coffee hiện được đăng bán trên sàn thương mại điện tử Shopee theo đường link: https://vn.shp.ee/wVoHKX2s và một số trang bán hàng trực tuyến khác.

Đáng chú ý, nội dung quảng cáo sản phẩm bị cơ quan chức năng nghi ngờ có việc sử dụng các từ ngữ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đối chiếu nội dung quảng cáo Love World Nutrition Coffee với hồ sơ tự công bố sản phẩm để xác minh dấu hiệu vi phạm.

Trường hợp phát hiện có vi phạm, Cục đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, đồng thời xử lý nghiêm và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 10/9/2026.

Cùng với gửi công văn đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Cục An toàn thực phẩm cũng đồng thời gửi Công ty TNHH Shopee để phối hợp.

Khoảng 17h ngày 30/8, vẫn thấy đường link trên bán sản phẩm, nhưng đến 18h ngày 30/8, trên Shopee đã không còn quảng cáo bán sản phẩm Love World Nutrition Coffee nữa.

Việc cơ quan quản lý yêu cầu rà soát Love World Nutrition Coffee được đưa ra trong bối cảnh hoạt động quảng cáo thực phẩm trên môi trường mạng ngày càng phổ biến, trong đó các sản phẩm được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các trang bán hàng trực tuyến.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý việc quảng cáo thực phẩm phải phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm và các quy định pháp luật liên quan. Những cách diễn đạt khiến người tiêu dùng hiểu không đúng hoặc thổi phồng công dụng, tác dụng của sản phẩm có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng và cần được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Trước đó, ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo phát hiện 11 thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee có thông tin về giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố không đúng với hồ sơ được cấp.

Danh sách gồm Creatine Ostrovit, Creatine monohydrate, Magnesium citrate 400 mg + B6, Ostrovit Omega 3 D3 + K2, Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2, Caffeine 200 mg, Ostrovit Zinc Picolinate, CLA+Greentea+L-Carnitine, ZMAdvanced, Ostrovit Ashwagandha vege và OstroVit L-theanine.

Cục yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các sản phẩm vi phạm; đồng thời đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên thương mại điện tử.