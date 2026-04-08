BMW “lột xác” nhà máy 104 năm tuổi thành trung tâm xe điện hiện đại, chạy bằng AI và robot

Nhà máy BMW Munich sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe điện hoàn toàn, sử dụng công nghệ AI, robot và số hóa, bắt đầu từ năm 2027.

Tập đoàn ô tô BMW đang chuyển đổi nhà máy lâu đời nhất của mình thành một tổ hợp công nghệ cao, nơi sẽ chỉ sản xuất xe thuần điện trong tương lai gần.

Nhà máy lắp ráp 104 năm tuổi tại Munich (bang Bavaria, Đức) - cơ sở lâu đời nhất của BMW trên toàn cầu - dự kiến sẽ trở thành nhà máy đầu tiên của hãng chỉ sản xuất xe điện hoàn toàn vào năm 2027.

Hiện nơi đây đang được nâng cấp quy mô lớn với khoản đầu tư khoảng 750 triệu USD nhằm chuẩn bị cho việc sản xuất mẫu sedan điện BMW i3 thuộc dòng Neue Klasse, dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2026.

“Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ”, ông Milan Nedeljković, thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách sản xuất, cho biết. “Với BMW iFACTORY, chúng tôi đã xây dựng một khuôn khổ chiến lược nhất quán cho toàn bộ hệ thống sản xuất”.

Nhà máy Munich chuyển mình sang xe điện

Việc nâng cấp này sẽ biến nhà máy từ nơi sản xuất xe động cơ đốt trong thành cơ sở chuyên sản xuất xe điện.

“Chúng tôi đã mở đường cho các dự án sắp tới tại tất cả nhà máy, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ, số hóa và trí tuệ nhân tạo”, ông Nedeljković nói thêm.

BMW cho biết hãng đã tái thiết toàn bộ hệ thống sản xuất theo chiến lược iFACTORY.

Ông Peter Weber, Giám đốc nhà máy Munich, tiết lộ rằng công ty đã cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất trong những năm gần đây.

Chiến lược iFACTORY tập trung vào hiệu quả, bền vững và số hóa.

Tại xưởng dập, thép và nhôm được xử lý thành hàng chục nghìn linh kiện mỗi ngày nhờ các dây chuyền tự động hóa cao.

Xưởng thân xe mới cho dòng Neue Klasse sử dụng khoảng 800 robot công nghiệp, với mức tự động hóa lên tới 98%.

Trong xưởng sơn, hệ thống AI kết hợp camera sẽ kiểm tra bề mặt và phát hiện cả những lỗi rất nhỏ.

Ở khâu lắp ráp, mỗi chiếc BMW i3 liên tục gửi dữ liệu thời gian thực về khoảng 20.000 thông số tới hệ thống sản xuất.

Trong khi đó, bộ phận logistics có thể xử lý tới 2,5 triệu linh kiện mỗi ngày - và trong tương lai, khoảng 70% sẽ được chuyển thẳng đến dây chuyền lắp ráp.

Sản xuất thông minh, chi phí thấp hơn

Theo BMW, quá trình chuyển đổi sẽ giúp tăng mạnh mức độ tự động hóa trong logistics.

Trong tương lai, robot và các hệ thống vận chuyển không người lái sẽ đảm nhận khoảng 60% công việc cung ứng.

Đáng chú ý, dù đang nâng cấp quy mô lớn, nhà máy vẫn duy trì sản xuất tới 1.000 xe mỗi ngày - cho thấy mức độ phức tạp của quá trình chuyển đổi này.

Hãng xe kỳ vọng những thay đổi sẽ mang lại hiệu quả đáng kể.

“Với việc bắt đầu sản xuất BMW i3, chúng tôi sẽ giảm thêm 10% chi phí sản xuất tổng thể tại nhà máy Munich, thấp hơn cả thế hệ xe hiện tại”, ông Weber cho biết.

Ngoài ra, nền tảng Neue Klasse cũng góp phần tiết kiệm chi phí vì được thiết kế riêng cho xe điện.

Quá trình chuyển đổi còn mở rộng ra ngoài Munich: pin điện áp cao sẽ được cung cấp từ cơ sở tại Irlbach-Straßkirchen (Bavaria), còn hệ truyền động điện được sản xuất tại nhà máy của BMW ở Steyr (Áo).

BMW kết luận rằng việc kết hợp kiểm soát chất lượng theo thời gian thực, “bản sao số” (digital twin) và trí tuệ nhân tạo đang giúp hãng thiết lập tiêu chuẩn mới trong sản xuất pin và xe điện.​

Theo IE