Nước láng giềng của Trung Quốc sắp có mẫu drone cảm tử và tên lửa giá rẻ tầm bắn 1.000 km

Nhật Bản thay đổi chính sách quốc phòng, tập trung vào bầy đàn drone tự sát giá rẻ và tên lửa có tầm bắn 1.000 km để răn đe Trung Quốc và các mối đe dọa khu vực.

Nhật Bản đang nghiên cứu các dòng máy bay không người lái (drone) tự sát tầm xa và tên lửa giá rẻ, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng thời hậu chiến.

Quốc gia này đã công bố kế hoạch xây dựng một đội quân drone tự sát (kamikaze) và tên lửa chi phí thấp để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và các rủi ro khu vực khác. Theo các báo cáo, Nhật Bản hy vọng phát triển một lượng lớn vũ khí giá rẻ có tầm bắn xa (trên 1.000 km/621 dặm) nhằm áp đảo bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào trong tương lai.

Thay vì triển khai, giả dụ là 10 quả tên lửa cực kỳ đắt đỏ, chiến lược mới này sẽ sử dụng hơn 1.000 chiếc drone và tên lửa giá rẻ để thay thế. Kế hoạch này bao gồm cả các khí tài khác như drone phóng từ tàu ngầm, phi đội drone bầy đàn phóng từ máy bay, tất cả đều nằm trong kế hoạch "tấn công tích hợp".

Điều này rất đáng chú ý vì nó là một dấu hiệu khác cho thấy quốc gia này dường như đang rời xa tôn chỉ quân sự thuần túy phòng thủ đã duy trì suốt 80 năm qua. Nó cũng phản ánh tư duy quân sự đang lớn mạnh rằng: trong một số hoàn cảnh nhất định, số lượng có thể lấn át chất lượng; hãy nhìn vào bài học tại Ukraine và Trung Đông.

Drone tự sát/đạn tuần kích về cơ bản là những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ có khả năng bay quãng đường dài. Được đặt tên theo những phi công cảm tử khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, loại drone này có thể chủ động săn tìm mục tiêu, theo dấu và sau đó đâm thẳng vào chúng, kích nổ khối thuốc nổ mang theo.

Sự trở lại của Kamikaze Nhật Bản

Các ví dụ điển hình bao gồm dòng Shahed-136 của Iran vốn đã quá tai tiếng, drone Switchblade của Mỹ và drone Lancet của Nga. Những hệ thống vũ khí này rẻ, khó bị ngăn chặn và đã chứng minh được hiệu quả cực cao.

Chi phí thực sự là "điểm bán hàng độc nhất" của loại vũ khí này. Dù mức giá có thể thay đổi, nhưng một quy tắc chung là khoảng 35.000 USD cho một chiếc drone tự sát chất lượng. Con số này rẻ hơn đáng kể so với một quả tên lửa hành trình vốn có giá vượt quá 1 triệu USD mỗi quả.

Vì vậy, với giá của một quả tên lửa hành trình duy nhất, bạn có thể mua được từ 28 đến 30 chiếc drone. Khi được sử dụng với số lượng lớn, những chiếc drone này, về mặt lý thuyết, có thể làm tê liệt các hệ thống phòng không.

Về tầm bắn 1.000 km (621 dặm) như báo cáo, con số này rất quan trọng vì nó sẽ đưa những nơi như Thượng Hải hoặc Đài Loan vào tầm bắn từ lục địa Nhật Bản. Điều đó sẽ mang lại cho Nhật Bản khả năng phản công rất đáng gờm nếu tình thế bắt buộc. Đây sẽ là đòn răn đe cực kỳ mạnh mẽ nếu Trung Quốc quyết định tấn công Nhật Bản hoặc các đồng minh. Nhưng đó mới chỉ là một phần của kế hoạch.

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất

Khái niệm "tấn công tích hợp" thực sự là viên đá tảng của chiến lược này. Về hiệu quả, Nhật Bản sẽ gửi các bầy đàn drone giá rẻ lên đường trước tiên trong một cuộc tập kích. Về lý thuyết, chúng sẽ áp đảo và làm suy yếu hệ thống radar cũng như phòng không, dọn đường cho các đợt tấn công tiếp theo bằng tên lửa để bắn hạ các mục tiêu trọng yếu. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện.

Nhật Bản cũng được cho là đang lập kế hoạch sử dụng drone phóng từ tàu ngầm, drone mặt nước và các loại drone lặn khác. Đây là một cách tiếp cận tinh vi hơn của ý tưởng "tấn công bão hòa" (saturation attack) vì những hệ thống này khó bị phát hiện hơn nhiều. Chúng cũng có thể được sử dụng để tạo ra thêm nhiều góc tấn công, khiến các hành động phòng thủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đồng thời, Nhật Bản cũng có kế hoạch nâng cấp các khả năng tấn công "cao cấp" truyền thống hơn. Theo các báo cáo, Nhật Bản muốn nâng cấp đội tàu mặt nước với tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 1.600 km (1.000 dặm). Nếu đạt được, điều này sẽ mang lại cho hạm đội của họ khả năng đe dọa trực tiếp đến lục địa Trung Quốc và các bên liên quan trong khu vực như Triều Tiên.

Theo IE