Trung Quốc ra mắt súng điện từ cầm tay bắn 2.000 viên/phút, công suất tùy chỉnh

Loại súng điện từ (coil gun) cầm tay mới nhất của Trung Quốc đang mở ra một lựa chọn thay thế đầy "ma mị" cho các loại súng truyền thống nhờ khả năng hoạt động bí mật tuyệt đối.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), thiết bị này được thiết kế cho các hoạt động thực thi pháp luật kín đáo và không gây tử vong. Với tốc độ bắn từ 1.000 đến 2.000 viên/phút, vũ khí này có thể xuyên thủng các tấm gỗ từ khoảng cách hàng chục mét. Đặc biệt, các mức công suất có thể tùy chỉnh cho phép nó vô hiệu hóa đối phương thay vì gây tử vong khi thiết lập ở mức thấp.

Thiết kế nhỏ gọn, sức mạnh khổng lồ

Thiết bị phóng điện từ nhỏ gọn này sở hữu nòng súng dài 12 inch (30 cm) và đủ nhẹ để cầm nắm, vận hành thoải mái bằng một tay. Đặc điểm này mang lại sự linh hoạt cao trong các môi trường chật hẹp hoặc đô thị — nơi mà súng truyền thống hoặc các loại súng điện từ cỡ lớn trở nên cồng kềnh.

Được trang bị con trỏ laser để tăng độ chính xác, thiết bị này (còn gọi là súng Gauss) sử dụng các cuộn dây điện từ để gia tốc các vật thể kim loại ở tốc độ cực cao. Đây là bước tiến trong việc thu nhỏ công nghệ vốn trước đây chỉ giới hạn trên các hệ thống quân sự khổng lồ.

Sự kết hợp giữa tàng hình và sức mạnh hủy diệt

Điểm vượt trội của súng điện từ Trung Quốc so với súng thông thường là khả năng "tàng hình": không chớp lửa nòng súng, không khói, tiếng ồn cực thấp và không văng vỏ đạn. Theo truyền thông Trung Quốc, những tính năng này khiến nó trở nên đặc biệt phù hợp cho các chiến dịch bí mật.

Mẫu súng vừa ra mắt là bản nâng cấp của phiên bản thử nghiệm năm ngoái, với nòng dài hơn một chút và khả năng bắn các vật thể lớn hơn, nặng hơn. Hãng SCMP đưa tin, dù tốc độ bắn có chậm hơn đôi chút, nhưng vũ khí này mang lại động năng và sức mạnh hủy diệt lớn hơn đáng kể, tăng cường tác động trên mỗi phát bắn.

Vũ khí được trang bị màn hình điện tử hiển thị thời gian thực về thời lượng pin, số lượng đạn và chế độ bắn. Người vận hành có thể điều chỉnh dòng điện để kiểm soát công suất đầu ra, từ đó thay đổi tốc độ đạn tùy thuộc vào khoảng cách mục tiêu và điều kiện thực tế. Tính năng này cho phép súng điện từ tung ra lực đánh chính xác và có kiểm soát, giảm thiểu tối đa rủi ro gây tử vong, phù hợp cho kiểm soát đám đông hoặc các kịch bản thực thi pháp luật ưu tiên lực lượng phi sát thương.

Tương lai thay thế súng truyền thống

Thiết kế của súng đặt hộp tiếp đạn có thể tháo rời phía sau tay cầm đặt ở trung tâm, cho phép các cuộn dây điện từ chạy dọc toàn bộ chiều dài thân súng. Bố cục này tối đa hóa khả năng gia tốc vật thể trong khi vẫn giữ được vũ khí nhỏ gọn, dễ điều khiển.

Hiện tại, do giới hạn về hiệu suất pin, thiết bị cầm tay này chủ yếu được dùng cho các tình huống phi sát thương chuyên biệt. Tuy nhiên, khi công nghệ pin tiến bộ, loại vũ khí này có thể ứng dụng rộng rãi hơn, tiềm năng bổ sung hoặc thậm chí thay thế súng truyền thống trong một số tình huống chiến đấu, mang lại một dạng hỏa lực chính xác, độ nhận diện thấp trên chiến trường.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các vũ khí điện từ quy mô lớn hơn. Năm 2023, Đại học Kỹ thuật Hải quân thuộc PLA được cho là đã thử nghiệm khẩu súng điện từ mạnh nhất thế giới, có khả năng phóng vật thể nặng 273 pound (khoảng 124 kg) với tốc độ lên tới 435 dặm/giờ (700 km/h).

Bắc Kinh cũng đang tiến xa trong công nghệ railgun — một loại vũ khí điện từ đẩy vật thể dọc theo hai đường ray song song với tốc độ cực đại, hứa hẹn tầm bắn xa hơn và vận tốc cao hơn súng thông thường, có tiềm năng làm thay đổi hoàn toàn cục diện tác chiến trên biển và trên đất liền.

Theo IE