Báo Quân đội Trung Quốc đăng bài bình luận về vụ điều tra ông Trương Hựu Hiệp

Ngày 31/1, tờ “Giải phóng quân báo” – cơ quan của Quân ủy Trung ương đã đăng bài bình luận nhan đề “Kiên định niềm tin vào chống tham nhũng tất thắng, xây dựng quân đội tất thành’”.

Mở đầu, bài báo viết: “Trung ương Đảng quyết định lập án điều tra, thẩm tra đối với các vấn đề bị tình nghi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. Việc kiên quyết điều tra, xử lý Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là thành quả quan trọng của công cuộc quản lý nghiêm và toàn diện Đảng, là thắng lợi lớn của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; thể hiện rõ quyết tâm và năng lực của Đảng và quân đội; có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy quân đội nhân dân nhổ bỏ tận gốc tàn dư độc hại, thực hiện “thay lông đổi cánh”, tái sinh và phát triển.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương Đảng, giữ vững sự thống nhất cao với Trung ương Đảng mà hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình về tư tưởng, chính trị và hành động; nhận thức đầy đủ triển vọng tươi sáng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; kiên định niềm tin và quyết tâm ‘chống tham nhũng tất thắng, xây dựng quân đội tất thành’”.

Bài phân tích cho rằng: “Tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà Đảng ta đang phải đối mặt; chống tham nhũng là cuộc tự cách mạng triệt để nhất. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, đến bản chất và tôn chỉ của quân đội nhân dân, đến sự ổn định lâu dài của Đảng và đất nước. Kể từ Đại hội XVIII của Đảng, Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình đã kiên trì quản lý Đảng, quân đội nghiêm ngặt và toàn diện; thúc đẩy chỉnh đốn chính trị bằng tinh thần chỉnh phong; kiên quyết, mạnh mẽ loại bỏ tàn dư độc hại, trừng trị tham nhũng, xóa bỏ những căn bệnh tích tụ lâu năm; qua đó cứu vãn, tái tạo và phát triển quân đội nhân dân trong thời đại mới.

Việc lập án điều tra Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập lần này một lần nữa khẳng định thái độ rõ ràng ‘không vùng cấm, bao trùm toàn diện, không khoan nhượng’ trong chống tham nhũng; là cuộc đấu tranh kiên quyết nhằm loại trừ những nguy cơ chính trị nghiêm trọng; là nhát cày sâu để xóa bỏ mảnh đất và điều kiện dung dưỡng tham nhũng; là động lực mạnh mẽ để đánh thắng trận then chốt hướng tới mục tiêu phấn đấu trăm năm xây dựng quân đội.

Thực tiễn chứng minh đầy đủ: quân đội nhân dân càng chống tham nhũng thì càng vững mạnh, càng trong sạch, càng có sức chiến đấu; tốc độ loại bỏ ‘cái thối rữa’ càng nhanh thì tốc độ ‘tái sinh’ càng lớn, sự nghiệp cường quân càng có bảo đảm vững chắc”.

Báo Quân giải phóng ngày 31/1 đăng bài bình luận tại góc phải phía trên trang nhất. Ảnh chụp màn hình.



Bài viết nhấn mạnh: “Quân đội nhân dân không dung chứa tham nhũng; đội quân uy vũ, văn minh không cho phép bị hoen ố. Các phần tử tham nhũng hoàn toàn không đại diện cho quân đội…; họ rốt cuộc sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn trên cây cột nhục nhã của lịch sử. Việc đào sâu, điều tra triệt để Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và những người liên quan, bằng những sự thật không thể chối cãi, chứng minh rằng: bất kể chức vụ cao đến đâu, quyền lực lớn thế nào, trước kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều bình đẳng; hễ tham nhũng là tuyệt đối không dung túng; đối với những kẻ không biết sợ, lấy thân thử thách pháp luật thì dính bao nhiêu xử bấy nhiêu, liên đới sâu đến đâu đào đến đó. Cán bộ, đảng viên trong quân đội, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, phải luôn giữ lòng biết kính sợ, không nuôi tâm lý may rủi, càng không được buông thả, không biết dừng; phải khắc ghi đạo lý ‘đừng thò tay – thò tay ắt bị bắt’…”.

Bài báo cho rằng: “Chống tham nhũng tất thắng, xây dựng quân đội tất thành. Đội quân đi ra từ Khởi nghĩa Nam Xương, được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, đang trải qua một quá trình “tôi lửa” đặc biệt - như luyện thép để loại bỏ tạp chất - nhằm tăng cường, tinh luyện, tái đúc và kết tụ. Tại thời khắc lịch sử then chốt của sự nghiệp cường quân, hưng quân, việc kịp thời loại bỏ những “khối u độc” và nguy cơ tiềm ẩn để củng cố quân hồn, dọn chướng ngại cho thắng trận; “cây bệnh” bị nhổ bỏ chính xác, thói xấu bị quét sạch kiên quyết; hệ sinh thái chính trị của bộ đội ngày càng thuần chính, chính khí và nếp mới ngày càng dồi dào”.

Cuối cùng, bài bình luận viết: “Toàn quân cần kiên trì lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo; quán triệt sâu sắc Tư tưởng cường quân của ông Tập Cận Bình; thực hiện toàn diện phương lược xây dựng quân đội về chính trị trong thời đại mới; kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội; thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa quyết định của ‘hai xác lập’; tăng cường ‘bốn ý thức’, kiên định ‘bốn tự tin’, làm cho được ‘hai bảo vệ’; thực hiện chế độ Chủ tịch Quân ủy chịu trách nhiệm; kiên quyết nghe theo Chủ tịch Tập chỉ huy, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Tập, để Chủ tịch Tập yên lòng.

Cần đẩy mạnh chỉnh huấn chính trị, chấn chỉnh tác phong, giữ nghiêm kỷ luật và chống tham nhũng; phát huy tinh thần tự cách mạng triệt để; khôi phục và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và tác phong ưu tú của Đảng và quân đội; kiên trì ‘có tham nhũng là chống, có tham ô là trị’, trừ ác đến cùng; kiên định đưa cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội đi đến cùng”.

Theo 81.cn