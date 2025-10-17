Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng lĩnh hàng đầu quân đội, nhiều người khác bị điều tra

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hà Vệ Đông bị khai trừ Đảng và quân đội. Chín tướng lĩnh cấp cao khác cũng bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng chưa từng có.

Trung Quốc vừa chứng kiến một cú sốc chính trị – quân sự lớn khi tướng Hà Vệ Đông (He Weidong), nhân vật quyền lực số hai trong quân đội, trở thành quan chức cấp cao mới nhất bị điều tra tham nhũng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 17/10 thông báo rằng ông Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) và ủy viên Bộ Chính trị gồm 24 thành viên, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và quân ngũ.

Đây là lần đầu tiên một ủy viên đương nhiệm của Bộ Chính trị bị đưa ra điều tra trong nhiệm kỳ hiện tại, đánh dấu một bước ngoặt mạnh mẽ trong chiến dịch chống tham nhũng đang lan rộng vào tầng lớp tướng lĩnh cao nhất.

Trong một tuyên bố công khai hiếm hoi, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Đại tá cấp cao Trương Hiểu Cương (Zhang Xiaogang), cho biết 9 quan chức quân sự cấp cao khác cũng đã bị điều tra và trừng phạt.

“Qua điều tra, xác định rằng 9 cá nhân này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng liên quan đến chức vụ. Số tiền liên quan đặc biệt lớn, tính chất cực kỳ nghiêm trọng và tác động đặc biệt tiêu cực”, ông Trương nói tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Ngoài ông Hà Vệ Đông, danh sách điều tra còn bao gồm: Miêu Hoa (Miao Hua) – cựu ủy viên Quân ủy, từng phụ trách công tác chính trị, tư tưởng và nhân sự của quân đội; Hà Hồng Quân (He Hongjun) – cấp phó của ông Miêu Hoa, từng là lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính trị quân đội; Vương Hy Tân (Wang Xiubin) – nguyên phó giám đốc Trung tâm Chỉ huy tác chiến Liên hợp thuộc Quân ủy.

Ngoài ra, các tướng lĩnh khác đang bị điều tra gồm: Lâm Tường Dương (Lin Xiangyang) – nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Đông; Tần Thụ Đồng (Qin Shutong) – nguyên Chính ủy Lục quân; Viên Hoa Trí (Yuan Huazhi) – nguyên Chính ủy Hải quân; Vương Hầu Bân (Wang Houbin) – nguyên Tư lệnh Lực lượng Tên lửa; Vương Xuân Ninh (Wang Chunning) – nguyên Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân.

Ông Hà Vệ Đông là thành viên thứ ba của Quân ủy Trung ương bị cách chức kể từ khi bộ máy hiện tại nhậm chức vào năm 2022 – một dấu hiệu cho thấy mức độ quyết liệt của công cuộc chống tham nhũng.

“Theo đuổi điều tra và trừng phạt nghiêm khắc những người như Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Hà Hồng Quân... cho thấy quyết tâm sắt đá của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương trong việc chống tham nhũng đến cùng. Đây là lời khẳng định rằng không có vùng cấm trong quân đội”, phát ngôn viên Trương Hiểu Cương nhấn mạnh.

Ông cho biết các vụ án này là “thành tựu to lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và quân đội”, giúp lực lượng vũ trang Trung Quốc trở nên “trong sạch hơn, đoàn kết hơn và có năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn”.

Quân ủy Trung ương, do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, là cơ quan chỉ huy tối cao của toàn bộ quân đội Trung Quốc.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 20 năm 2022, 7 người được bầu vào Quân ủy Trung ương, nhưng đến nay chỉ còn 4 người tại vị – một tình huống chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ông Tập, hiện chỉ còn Phó Chủ tịch Trương Hữu Hiệp (Zhang Youxia) và hai ủy viên khác là Lưu Chấn Lý (Liu Zhenli) – Tổng tham mưu trưởng, cùng Trương Sinh Mẫn (Zhang Shengmin) – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật quân đội, vẫn đang tại chức.

Theo SCMP