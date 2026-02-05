ACV lãi kỷ lục, ai ký báo cáo tài chính thay Chủ tịch Vũ Thế Phiệt?

Năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu hơn 25.900 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 11.800 tỷ đồng – mức cao nhất lịch sử. Bên cạnh kết quả kinh doanh, công ty cũng thay đổi người ký báo cáo tài chính.

Lãi cao nhất lịch sử

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với hơn 6.794 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp hơn 3.505 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp đã thu hẹp, giảm từ 55% xuống 52%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 52 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...

Kỳ này, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Kết quả, ACV báo lãi sau thuế hơn 3.030 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm 2025, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của ACV đạt 25.963 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 14.708 tỷ đồng và 11.872 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 3% so với năm 2024, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của công ty.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ hàng không tiếp tục đóng vai trò chủ lực với doanh thu đạt 21.696 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Doanh thu từ phi hàng không đạt 3.288 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Rót hơn 34.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành, đổi người ký báo cáo

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 89.955 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm, tương ứng tăng 13.456 tỷ đồng.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 14.619 tỷ đồng. Năm ngoái, ACV nhận về gần 559 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tại ngày 31/12/2025, ACV ghi nhận chi phí xây dựng dở dang hơn 35.423 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm 34.189 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần so với đầu năm.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Liên quan đến dự án này, giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cuối năm 2025, nợ phải trả của ACV hơn 20.983 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, trong đó tổng nợ vay hơn 9.711 tỷ đồng. Số tiền lãi công ty phải trả trong năm ngoái là hơn 60 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý là người ký báo cáo tài chính quý IV/2024 của ACV là ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây 2 tuần.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh ông Phiệt đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ACV được 1 năm rưỡi, kể từ tháng 9/2024.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Biến động nhân sự cấp cao

Mới đây, HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) quyết định giao ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc - tạm thời phụ trách Ban Điều hành cho đến khi có quyết định mới.

ACV hiện không có Tổng Giám đốc, do đó, vị trí hiện tại của ông Hùng có thể hiểu là người cao nhất trong ban điều hành. Vị trí này trước đây do ông Nguyễn Tiến Việt đảm nhận.

Cùng ngày, HĐQT ACV cũng bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán (Ban Tài chính - Kế toán) phụ trách kế toán. Thông thường, người chịu trách nhiệm chính hoạt động kế toán của một doanh nghiệp là kế toán trưởng.

Gần đây, nhân sự cấp cao của ACV liên tục biến động. Tại ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng.

Việc miễn nhiệm nhằm để ông Dũng tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty. Theo tờ trình ĐHĐCĐ, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Ở chiều ngược lại, ĐHĐCĐ ACV đã thống nhất bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tiến Việt.

Ngoài ra, ACV cũng miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này.