Nhiều quan chức cấp bộ Trung Quốc liên tiếp bị xử lý vì tham nhũng

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đầu năm 2026 vẫn nóng với nhiều quan chức cấp bộ bị điều tra, xử lý vì nhận hối lộ và vi phạm kỷ luật.

Bước sang năm 2026, chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc tiếp tục duy trì cường độ cao, không hề giảm nhiệt; riêng trong tháng 1 đã có 8 cán bộ cấp Trung ương quản lý bị điều tra.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân bị tuyên án tù chung thân

Ngày 2/2, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã mở phiên sơ thẩm xét xử công khai vụ án cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân nhận hối lộ. Trong quá trình xét xử, tòa xác định Đường Nhất Quân đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 137 triệu Nhân dân tệ (NDT), tuyên phạt mức án tù chung thân, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Toàn bộ tài sản và lợi ích bị cáo thu được từ hành vi nhận hối lộ đã bị thu giữ sẽ được nộp vào quốc khố; phần còn thiếu sẽ tiếp tục bị truy thu theo pháp luật.

Ông Đường Nhất Quân bị điều tra vào tháng 4/2024. Thông báo chính thức cho biết ông ta trong thời gian dài vi phạm quy định khi nhận lời mời dự tiệc tùng, đi du lịch, “gia phong bất chính, quản lý giáo dục vợ không nghiêm”.

Văn bản tuyên án xác định: từ năm 2006 đến 2022, bị cáo Đường Nhất Quân đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi giữ các vị trí như: Phó bí thư thành ủy Ninh Ba, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Ninh Ba; Phó bí thư thành ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính pháp Ninh Ba; Chủ tịch Chính hiệp thành phố Ninh Ba; Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Chiết Giang kiêm Bí thư thành ủy Ninh Ba; Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp… Bị cáo cũng lợi dụng điều kiện thuận lợi do quyền lực hoặc địa vị mang lại, để giúp đỡ các đơn vị và cá nhân mưu cầu lợi ích trong các vấn đề như niêm yết doanh nghiệp, thu hồi đất, vay vốn ngân hàng, xử lý vụ án, qua đó nhận trái phép số tài sản tổng giá trị hơn 137 triệu NDT.

Tòa án thành phố Hạ Môn cho rằng hành vi của bị cáo Đường Nhất Quân đã cấu thành tội nhận hối lộ. Số tiền nhận hối lộ là đặc biệt lớn, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của Nhà nước và nhân dân, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Tuy nhiên, xét thấy trong hành vi phạm tội có tình tiết chưa hoàn thành, sau khi bị bắt bị cáo thành khẩn khai báo, chủ động khai báo nhiều hành vi phạm tội mà cơ quan điều tra chưa nắm được, thừa nhận tội lỗi, ăn năn hối cải, tích cực giao nộp tài sản, và toàn bộ số tiền nhận hối lộ thực tế đã được thu hồi, nên theo luật định có các tình tiết giảm nhẹ và cân nhắc mức án phạt. Vì vậy, tòa án đã đưa ra phán quyết nêu trên.

Bộ trưởng Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Vương Tường Hỷ bị thông báo điều tra. Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Vương Tường Hỷ bị điều tra

Ngày 31/1, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia thông báo: Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Vương Tường Hỷ hiện đang chịu thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát của cơ quan này vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Đây là cách nói thường được dùng để ám chỉ phạm tội nhận hối lộ/ lạm quyền.

Theo Jiemian News Vương Tường Hỷ sinh năm 1962, Ủy viên Trung ương khóa XX, từng là Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, có kinh nghiệm phong phú trong quản lý doanh nghiệp than đá và công tác chính quyền. Ông từng công tác lâu năm tại tỉnh Hồ Bắc, lần lượt giữ các chức vụ như Phó cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy Cục Khai khoáng Hồ Bắc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Thương mại tỉnh Hồ Bắc, Cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng và Kỹ thuật tỉnh Hồ Bắc.

Tháng 3/2019, ông Vương Tường Hỷ được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Năng lượng quốc gia kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Thần Hoa Trung Quốc – doanh nghiệp niêm yết trực thuộc tập đoàn.

Tập đoàn Năng lượng quốc gia được hợp nhất từ Tập đoàn điện quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Thần Hoa, chính thức thành lập ngày 28/11/2017. Đây hiện là doanh nghiệp sản xuất than lớn nhất thế giới, đồng thời là doanh nghiệp phát điện nhiệt điện, điện gió, và chế biến than – hóa dầu từ than lớn nhất toàn cầu, với tổng tài sản 1.788,1 tỷ NDT.

Ba năm sau, năm 2022, ông được điều động sang Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, cho đến khi bị điều tra trong vụ việc lần này.

Theo các thông tin công khai, chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 27/1, Đảng ủy Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt dân chủ năm 2025. Ông Vương Tường Hỷ chủ trì hội nghị và có bài phát biểu tổng kết.

Tại hội nghị, ông ta nhấn mạnh cần đi đầu trong việc giữ vững ranh giới liêm chính, kiên trì thực hiện Quy định 8 điều của Trung ương và các quy tắc triển khai, tự giác làm việc trong khuôn khổ kỷ luật. Bí thư Đảng ủy phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, các Đảng ủy viên phải thực hiện tốt “một vị trí, hai trách nhiệm”, giữ gìn bản sắc chính trị trong sự liêm khiết và trong sạch.

Ông Vương Tường Hỷ là quan chức cấp trưởng bộ (chính bộ) thứ hai bị điều tra chỉ trong vòng ba ngày, sau khi ngày 29/1, nhà chức trách thông báo Tôn Thiệu Thành – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng xã hội của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIV (Quốc hội) – bị điều tra.

Cố Quân, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân quốc gia Trung Quốc đang bị điều tra. Ảnh: Caixin.

Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia, đã có 8 cán bộ diện Trung ương quản lý bị điều tra trong tháng 1/2026, ngoài Vương Tường Hỷ còn có: Tôn Thiệu Thành (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên đất đai), Điền Học Bân (nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi), Lý Húc (Phó tư lệnh Binh đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương), Cố Quân (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc), Trương Kiến Long (nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên quốc gia), Dương Hồng Dũng (nguyên Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Tập đoàn Điện cơ Cáp Nhĩ Tân), Bao Huệ (nguyên Chủ nhiệm Thường vụ HĐND TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên).

Năm 2025 có 65 cán bộ cấp Trung ương quản lý bị điều tra

Ngày 6/1, báo Giám sát Kỷ luật Trung Quốc đăng bài cho biết: trong một năm qua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia cùng các cơ quan giám sát – kỷ luật các cấp đã thúc đẩy đồng bộ cơ chế “không dám tham nhũng – không thể tham nhũng – không muốn tham nhũng”, áp dụng nhiều biện pháp để triệt tận gốc đất và điều kiện nảy sinh tham nhũng.

Trong năm 2025 vừa qua, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc liên tục công bố thông tin về thẩm tra điều tra và xử lý kỷ luật – hành chính. Cả năm có tổng cộng 65 cán bộ cấp Trung ương bị thông báo đang bị điều tra, trong đó trọng điểm xử lý là cán bộ cấp phó tỉnh – bộ.

Theo Jiemiannews, Sina