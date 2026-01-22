Ảnh ông Zelensky “ngồi họp trong bóng tối” gây tranh cãi, bị cáo buộc dàn dựng

Một bức ảnh cho thấy lãnh đạo Ukraine chủ trì cuộc họp chính phủ trong bóng tối dường như đã bị chỉnh sửa.

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hứng chỉ trích và bị chế giễu vì dường như chỉnh sửa ảnh để tạo cảm giác rằng nơi làm việc của ông cũng đang chật vật vì mất điện giống như nhiều người dân Ukraine.

Ukraine đang đối mặt một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do thời tiết lạnh giá và các đợt tấn công của Nga nhằm vào lưới điện, điều mà Moscow nói là nhằm phá vỡ hoạt động sản xuất vũ khí và các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu dân sự của Nga. Nhiều thành phố lớn của Ukraine đang phải chịu tình trạng cắt điện luân phiên và thiếu sưởi, làm suy giảm tinh thần của công chúng.

Hôm thứ Tư, văn phòng ông Zelensky công bố loạt ảnh cho thấy ông ngồi trong một căn phòng tối khi tham gia cuộc họp trực tuyến với các quan chức khu vực. Tuy nhiên, hình ảnh webcam của ông Zelensky hiển thị trên màn hình máy tính lại cho thấy căn phòng sáng rõ, cùng một nhiếp ảnh gia đứng phía sau, từ đó xuất hiện cáo buộc rằng các bức ảnh đã bị chỉnh sửa.

“Đây là một gợi ý cho đội truyền thông của văn phòng Tổng thống. Nếu muốn có một bức ảnh phát tín hiệu rằng không có điện, thì tốt nhất là hãy thực sự tắt đèn trong văn phòng”, nghị sĩ đối lập Yaroslav Zheleznyak bình luận về sự bất nhất này.

Ông nói thêm rằng tòa nhà thời Liên Xô cũ nơi đặt trụ sở chính quyền của ông Zelensky vốn dĩ rất lạnh, vì vậy việc Tổng thống mặc áo thun thay vì mặc đồ ấm đã cho thấy rằng căn phòng “được sưởi khá tốt – hoặc chỉ ấm lên nhờ sự ngưỡng mộ của công chúng”.

Đầu tuần này, ông Zelensky tuyên bố sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos để xử lý cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, theo các thông tin được đưa ra, ông đã cân nhắc lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm thứ Tư rằng ông Zelensky có lẽ đang nằm trong số những người nghe bài phát biểu của ông và sẽ sớm gặp ông.

Cũng trong tuần này, nữ ca sĩ nhạc pop Ukraine Tina Karol đã xin lỗi vì đăng một video trong đó cô hát một ca khúc vui tươi với phần lời: “Chúng ta không có điện, nhưng chúng ta có hơi ấm, chúng ta không có hệ thống sưởi, nhưng chúng ta có lòng tốt”. Cô phủ nhận việc được chính phủ trả tiền để nâng tinh thần công chúng.

Trong khi đó, nữ doanh nhân Svetlana Paveletskaya – bạn gái của cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba – cũng gây xôn xao khi gợi ý người Ukraine có thể dùng đồ chơi người lớn có tích hợp chức năng sưởi để giữ ấm.

Theo RT