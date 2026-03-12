FBI cảnh báo Iran có thể điều UAV tấn công bang California

FBI cảnh báo Iran có thể tiến hành cuộc tấn công bất ngờ bằng UAV vào California nếu Mỹ không kích Tehran. Bang California đã nâng mức cảnh giác an ninh khi xung đột Trung Đông leo thang.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật hồi tháng trước về khả năng Tehran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran bằng những cuộc tập kích bất ngờ bằng máy bay không người lái (UAV) tại bang California, theo một bản tin an ninh.

Cảnh báo mật này được FBI phát đi thông qua trung tâm tình báo liên cơ quan khu vực Los Angeles. Thông tin này được công khai vào hôm 11/3 theo giờ địa phương, khi cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2 với các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel vào Iran đã bước sang ngày thứ 12.

Iran – quốc gia có lãnh tụ tối cao cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng trong các cuộc không kích – đã đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự Mỹ.

Một số binh sĩ Mỹ cũng đã thiệt mạng ngay trong ngày thứ hai của cuộc chiến, khi một căn cứ tại Kuwait bị tấn công.

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng trước khi kênh ABC News lần đầu đưa tin về bản cảnh báo của FBI, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra không quá lo ngại về khả năng các cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn xảy ra trên lãnh thổ Mỹ.

Trong khi đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết ông không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào “sắp xảy ra” đối với bang này.

Cảnh báo được đưa ra trước khi chiến tranh bùng nổ

Bản sao không mật của bản tin an ninh FBI mà các hãng truyền thông thu được không ghi ngày cụ thể. Tuy nhiên, cách diễn đạt trong tài liệu cho thấy nó được ban hành trước khi chiến sự nổ ra, khi khả năng Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa ngay trên lãnh thổ Mỹ đã được cân nhắc.

Theo thông tin từ FBI được trích dẫn trong tài liệu, tính đến đầu tháng 2, Iran “được cho là có ý định thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ bằng UAV”, được phóng từ một tàu ngoài khơi nhằm vào các mục tiêu tại California trong trường hợp Mỹ tiến hành không kích Iran.

Bản tin cảnh báo cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu hoặc thủ phạm cụ thể của bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy”.

FBI từ chối bình luận về nội dung bản tin này.

California tăng cường an ninh

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã nhanh chóng lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực, gây tác động mạnh tới thị trường năng lượng và chứng khoán toàn cầu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm cách phong tỏa các tuyến vận tải dầu quan trọng qua eo biển Hormuz, khiến giá nhiên liệu hóa thạch toàn cầu tăng mạnh.

Xung đột cũng lan sang Lebanon, nơi quân đội Israel giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại và xung quanh thủ đô Beirut.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại Iran sẽ mở rộng các cuộc trả đũa sang lãnh thổ Mỹ hay không, ông Donald Trump trả lời: “Không, tôi không lo”.

Văn phòng Thống đốc California cho biết bản tin của FBI chỉ là một trong nhiều cập nhật an ninh mà bang nhận được mỗi ngày từ các cơ quan liên bang. Bang này đã nâng mức cảnh giác an ninh kể từ khi xung đột bắt đầu.

Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Gavin Newsom cho biết ông đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức an ninh và tình báo để theo dõi “các mối đe dọa tiềm tàng đối với California, bao gồm những nguy cơ liên quan tới xung đột Trung Đông”.

“Hiện tại chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp”, ông nói.

Thị trưởng thành phố Los Angeles Karen Bass – thành phố đông dân nhất California – cho biết văn phòng của bà cùng với Sở Cảnh sát Los Angeles đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bang và liên bang để bảo đảm an toàn cho người dân.

“Hiện tại không có mối đe dọa cụ thể hoặc đáng tin cậy nào đối với Los Angeles”, bà nói.

Reuters trước đó cũng đưa tin rằng Iran và các lực lượng đồng minh có thể nhắm vào Mỹ bằng các cuộc tấn công.

Một báo cáo đánh giá mối đe dọa do Bộ An ninh Nội địa Mỹ thực hiện cho biết Iran và các lực lượng liên kết “có khả năng” gây ra các cuộc tấn công có mục tiêu vào Mỹ, dù một cuộc tấn công quy mô lớn trực tiếp được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Theo Reuters