Được gắn động cơ phản lực, UAV tự sát mới của Nga diệt gọn HIMARS Mỹ viện trợ cho Ukraine

Các đoạn video từ chiến trường Ukraine đã xác nhận rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu sử dụng một loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử dùng một lần mới, được trang bị động cơ phản lực. Trong đoạn ghi hình, UAV này đã tấn công và phá hủy một bệ phóng pháo phản lực thuộc hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Đoạn video do đơn vị vận hành một UAV trinh sát hỗ trợ công bố, ghi lại khoảnh khắc mục tiêu được phát hiện, tọa độ được truyền đi và chiếc UAV cảm tử dùng động cơ phản lực lao tới. UAV này xuất hiện với hình dáng giống một mũi tên, tiếp cận mục tiêu ở tốc độ rất cao.

Trước đó, Nga đã bắt đầu sử dụng rộng rãi các UAV cảm tử dùng một lần nhằm vào lực lượng Ukraine từ tháng 9/2022, khi các UAV Shahed-136 đầu tiên do Iran cung cấp được đưa vào biên chế. Tuy nhiên, các UAV này sử dụng động cơ cánh quạt, khiến tốc độ bị hạn chế, dễ bị bắn hạ hơn và tạo ra động năng thấp hơn khi va chạm.

Chiếc UAV mới xuất hiện trong đoạn video gần đây không phải là UAV cảm tử phản lực đầu tiên mà Nga triển khai trên chiến trường Ukraine. Trước đó, Shahed-238 do Iran sản xuất được cho là đã lần đầu được sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Ukraine vào tháng 1/2024. Mẫu UAV này được công bố lần đầu vào tháng 11 năm trước, với quá trình phát triển được cho là chịu ảnh hưởng lớn từ nhu cầu của Nga.

Tuy nhiên, việc Shahed-238 không được sử dụng rộng rãi cho thấy nó không được quân đội Nga ưa chuộng, có thể do hiệu quả chi phí kém hơn so với mẫu Shahed-136 vốn rẻ hơn nhiều.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: MW.

Loại UAV dùng một lần mới xuất hiện trong đoạn video có thiết kế khác biệt, với cấu hình cánh xuôi, một động cơ phản lực nhỏ và hệ thống dẫn đường phù hợp với phương thức điều khiển FPV. UAV này có khả năng cơ động cao, cho phép truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển, nhưng những năng lực này được cho là khiến chi phí chế tạo rất cao.

Một số ý kiến cho rằng chiếc UAV mới có thể là Geran-5, mẫu UAV sử dụng cấu hình khí động học truyền thống hơn so với Shahed-136, kết hợp đầu đạn nặng khoảng 90 kg với tầm hoạt động lên tới 1.000 km. Geran-5 có thân hình ống, cánh thẳng gắn ở vị trí trung tâm và đuôi ngang thẳng, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với dòng Shahed, dù có một số nét tương đồng với UAV Karrar của Iran. Cũng không loại trừ khả năng mẫu UAV này được Nga và Iran cùng phát triển.

Mẫu UAV Shahed-236. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, các báo cáo tình báo Ukraine cho rằng, ngoài động cơ, Geran-5 sử dụng nhiều linh kiện tương tự Shahed-136. Điều này cho thấy Geran-5 có thể không phải là mẫu UAV mới nhất đã tấn công bệ phóng HIMARS, bởi chiếc UAV trong đoạn video được cho là sở hữu hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn nhiều.

Các UAV cảm tử dùng động cơ phản lực mới được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của Nga, nằm giữa các loại pháo phản lực dẫn đường giá rẻ và UAV Shahed-136, cũng như các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đắt tiền hơn. Chúng nhiều khả năng sẽ được mua sắm với số lượng thấp hơn đáng kể so với Shahed-136 và chỉ được sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao.

Máy bay không người lái dùng một lần Geran-2 của Nga và cơ sở sản xuất. Ảnh: MW.

Tốc độ thể hiện trong đoạn video cho thấy UAV này có thể được triển khai rất nhanh sau khi phát hiện mục tiêu, làm giảm đáng kể khả năng phản ứng của các đơn vị Ukraine. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhắm vào các hệ thống cơ động như HIMARS hay bệ phóng S-300, vốn có thể nhanh chóng di chuyển để tránh bị tấn công.

Trong bối cảnh các hệ thống phòng không của các nước NATO còn gặp khó khăn trong việc đánh chặn ngay cả số lượng hạn chế các UAV cảm tử chậm hơn nhiều khi chúng bay sang từ không phận Ukraine, loại UAV mới này có thể đặt ra thách thức lớn hơn đáng kể đối với hệ thống phòng thủ của khối phương Tây.

Theo MW