Ông Donald Trump tuyên bố Mỹ “đã thắng” trong cuộc chiến với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 tuyên bố rằng Mỹ đã “chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục tham chiến để hoàn tất mục tiêu.

“Bạn không bao giờ muốn nói quá sớm rằng mình đã thắng. Nhưng chúng ta đã thắng”, ông Trump nói tại một cuộc vận động mang phong cách tranh cử ở Hebron, Kentucky. “Ngay trong giờ đầu tiên, mọi chuyện đã kết thúc”.

Ông cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm hoặc phá hủy 58 tàu hải quân của Iran trong chiến dịch này.

Tuy nhiên, lập trường của ông Trump về Iran thời gian qua có nhiều thay đổi. Ông vừa ca ngợi quân đội Mỹ vì đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh quân sự của Iran, nhưng đồng thời cũng không vội vàng chấm dứt cuộc xung đột.

“Chúng ta không muốn rời đi quá sớm, đúng không?”, ông Trump nói. “Chúng ta phải hoàn tất công việc”.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng Washington đã “gần như phá hủy hoàn toàn Iran”, đồng thời phát tín hiệu rằng Mỹ có thể tiếp tục chiến dịch quân sự trong thời gian tới.

“Chúng ta không muốn phải quay lại đây mỗi hai năm một lần”, ông nói.

Theo Reuters