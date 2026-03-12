Iran cảnh báo giá dầu có thể lên 200 USD/thùng, tấn công tàu thương mại ở eo biển Hormuz

Iran tuyên bố thế giới cần chuẩn bị cho khả năng giá dầu tăng lên tới 200 USD/thùng, trong bối cảnh lực lượng nước này tấn công các tàu thương mại tại Vịnh Ba Tư, khi khu vực này đang bị phong tỏa.

Cũng trong hôm 11/3, Iran đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Israel và nhiều mục tiêu trên khắp Trung Đông, cho thấy nước này vẫn có khả năng đáp trả dù phải hứng chịu những cuộc không kích dữ dội nhất từ trước tới nay của Mỹ và Israel, theo mô tả của Lầu Năm Góc.

Giá dầu – vốn tăng mạnh vào đầu tuần – sau đó đã hạ nhiệt, trong khi thị trường chứng khoán phục hồi, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm tìm cách chấm dứt cuộc chiến mà ông phát động cùng Israel gần hai tuần trước.

Ông Trump, người nhiều lần cố trấn an thị trường trong tuần này rằng chiến dịch sẽ sớm kết thúc, nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng “hầu như không còn mục tiêu nào đáng kể” ở Iran.

“Chỉ còn lặt vặt thôi... Bất cứ lúc nào tôi muốn chiến tranh kết thúc, nó sẽ kết thúc”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngắn.

Gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ thập niên 1970

Tuy nhiên, trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và cũng chưa có tín hiệu cho thấy tàu thuyền có thể đi lại an toàn qua eo biển Hormuz – nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đang bị mắc kẹt phía sau một tuyến hàng hải hẹp chạy dọc bờ biển Iran.

Đây được xem là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) – tổ chức gồm các quốc gia tiêu thụ dầu lớn – đã khuyến nghị xả 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược toàn cầu nhằm ổn định giá cả. Đây sẽ là đợt can thiệp lớn nhất trong lịch sử và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ Washington.

Tuy nhiên, tốc độ giải phóng lượng dầu này chỉ có thể bù đắp một phần nhỏ so với lượng dầu vốn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran, cảnh báo trực tiếp Mỹ: “Chuẩn bị cho giá dầu 200 USD/thùng, bởi giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực – thứ mà các ông đã làm mất ổn định”.

Dù giá dầu từng vọt lên gần 120 USD/thùng trong hôm đầu tuần, hiện mức giá đã giảm về khoảng 90 USD/thùng, cho thấy thị trường đang kỳ vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và tuyến vận tải Hormuz được mở lại.

Iran tuyên bố sẽ kéo dài cú sốc kinh tế

Các quan chức Iran cho biết họ có ý định duy trì cú sốc kinh tế trong thời gian dài nếu chiến tranh tiếp diễn.

Sau khi một ngân hàng ở Tehran bị trúng không kích trong đêm, ông Zolfaqari tuyên bố Iran sẽ tấn công các ngân hàng có giao dịch với Mỹ hoặc Israel.

Ông cũng cảnh báo người dân Trung Đông nên tránh xa các ngân hàng trong bán kính 1.000 m.

Tàu thương mại bị tấn công trên Vịnh Ba Tư

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng của họ đã nổ súng vào 2 con tàu ở Vịnh Ba Tư vì không tuân theo mệnh lệnh.

Một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan đã bốc cháy, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán. Ba người được báo cáo mất tích và được cho là bị mắc kẹt trong phòng máy.

Hiện chưa thể xác minh vụ việc thứ hai liên quan đến một tàu treo cờ Liberia mà phía Iran đề cập.

Tuy nhiên, hai con tàu khác – một tàu container treo cờ Nhật Bản và một tàu chở hàng treo cờ Quần đảo Marshall – cũng được báo cáo bị hư hại do trúng vật thể bay.

Các vụ tấn công mới đã nâng tổng số tàu thương mại bị trúng đòn kể từ khi chiến tranh bùng nổ lên ít nhất 14 chiếc.

Mảnh vỡ và các phương tiện bị hư hại tại hiện trường vụ không kích của Israel vào một tòa nhà chung cư ở trung tâm Beirut, Lebanon. Ảnh: Reuters.

Israel thừa nhận Iran có thể trụ vững

Một quan chức cấp cao Israel nói với Reuters rằng giới lãnh đạo Israel hiện đã thừa nhận khả năng hệ thống cầm quyền của Iran vẫn có thể tồn tại sau chiến tranh.

Hai quan chức Israel khác cho biết không có dấu hiệu Washington sắp kết thúc chiến dịch quân sự.

Tân lãnh tụ tối cao Iran bị thương nhẹ

Trong một màn thể hiện sự thách thức công khai mới nhất, đám đông lớn tại Iran đã xuống đường vào hôm thứ Tư để dự tang lễ các chỉ huy cấp cao thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Họ mang theo quan tài và giương cao cờ cùng chân dung của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và con trai ông – Mojtaba Khamenei.

Một quan chức Iran nói với Reuters rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương nhẹ trong giai đoạn đầu của chiến tranh, khi các cuộc không kích khiến cha ông, mẹ, vợ và một người con trai thiệt mạng.

Từ khi chiến tranh bắt đầu, ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng hay đưa ra tuyên bố trực tiếp nào.

Tên lửa và UAV tiếp tục tấn công khắp Trung Đông

Quân đội Iran cho biết trong hôm thứ Ba họ đã phóng tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu, bao gồm: một căn cứ Mỹ ở miền Bắc Iraq, trụ sở hải quân Mỹ tại Trung Đông ở Bahrain, các mục tiêu ở miền Trung Israel.

Các vụ nổ đã được ghi nhận tại Bahrain, trong khi tại Dubai có 4 người bị thương khi hai máy bay không người lái rơi gần sân bay.

Tại Tehran, người dân cho biết họ đã dần quen với các cuộc không kích ban đêm, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán về nông thôn và khiến thành phố hứng “mưa đen” từ khói dầu cháy.

“Một đêm nữa lại có bom, nhưng tôi không còn sợ như trước. Cuộc sống vẫn tiếp diễn”, một cư dân 52 tuổi tên Farshid cho hay.

Israel tuyên bố chiến dịch “không có giới hạn thời gian”

Các quan chức Mỹ và Israel cho biết mục tiêu của chiến dịch là chấm dứt khả năng Iran triển khai sức mạnh ra ngoài lãnh thổ và phá hủy chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời kêu gọi người dân Iran lật đổ chính quyền giáo sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố chiến dịch “sẽ tiếp tục không có giới hạn thời gian, cho đến khi chúng tôi đạt được mọi mục tiêu và giành chiến thắng”.

Tuy nhiên, chiến tranh càng kéo dài thì rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu càng lớn. Nếu xung đột kết thúc mà hệ thống cầm quyền của Iran vẫn tồn tại, Tehran gần như chắc chắn sẽ tuyên bố chiến thắng.

Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani, hơn 1.300 dân thường Iran đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28/2.

Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon cũng khiến nhiều người thiệt mạng, trong khi các đòn đánh của Iran vào Israel đã khiến ít nhất 11 người chết.

Washington cho biết 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương trong cuộc xung đột cho đến nay.

Theo Reuters