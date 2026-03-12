VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

Tra cứu nơi bỏ phiếu, tìm hiểu thông tin ứng cử viên, đổi địa điểm bầu cử chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, VNeID đang trở thành “cổng bầu cử số” đối với cử tri có định danh mức độ 2.

Công nghệ tạo ra nhiều thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin bầu cử.

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ bầu cử ở Việt Nam, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID được đưa vào phục vụ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý cử tri mà còn mở ra cách thức tổ chức bầu cử theo hướng số hóa, thuận tiện hơn cho người dân.

Tra cứu nơi bỏ phiếu, thông tin ứng cử viên ngay trên VneID

Trao đổi với VietTimes, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết việc ứng dụng dữ liệu dân cư trong bầu cử là bước chuyển đổi quan trọng trong phương thức tổ chức bầu cử. Và việc này được triển khai ngay từ dịp bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo Đại tá Phú, trước đây các tổ bầu cử tại địa phương phải sử dụng sổ sách để đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người nhằm lập danh sách cử tri. Việc này tốn nhiều thời gian và nhân lực, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sai sót khi tổng hợp thông tin.

Hiện nay, thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống có thể truy xuất và xác thực thông tin công dân một cách chính xác, giúp lập danh sách cử tri bảo đảm mỗi người chỉ có một tên trong danh sách và chỉ tham gia bỏ phiếu tại một địa bàn duy nhất trên toàn quốc.

Đại tá Trần Hồng Phú , Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ngoài ra, dữ liệu dân cư cũng được kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu của tòa án, tư pháp và hệ thống quản lý phạm nhân. Nhờ đó, hệ thống có thể tự động xác định những công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử, đồng thời loại trừ các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Song song với việc sử dụng dữ liệu dân cư để quản lý cử tri, ứng dụng VNeID cũng được tích hợp chức năng “Bầu cử Quốc hội khóa XVI”. Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2, chức năng này sẽ hiển thị đầy đủ khu vực bỏ phiếu và phạm vi bầu cử theo thông tin định danh cá nhân. Thông qua điện thoại thông minh, cử tri dễ dàng tra cứu nơi bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách cử tri cũng như tìm hiểu thông tin về những người ứng cử.

Theo Đại tá Trần Hồng Phú, có thể coi VNeID như một “cổng thông tin bầu cử số bỏ túi”, giúp người dân tiếp cận các thông tin liên quan đến bầu cử nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Thông qua ứng dụng này, cử tri không chỉ kiểm tra được thông tin của mình mà còn có thể tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác, thành tích và các thông tin liên quan đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Điều này giúp cử tri chủ động hơn trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Đổi nơi bỏ phiếu chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại

Một trong những tiện ích đáng chú ý của ứng dụng VNeID là cho phép cử tri thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nơi bỏ phiếu ngay trên môi trường điện tử.

Trước đây, nếu muốn thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri phải trực tiếp đến UBND cấp xã nơi cư trú để xin giấy chứng nhận bằng bản giấy. Việc chuyển sang hình thức đăng ký trực tuyến không chỉ đơn giản hóa thủ tục mà còn tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là những người đang làm việc hoặc học tập xa nơi cư trú.

Cử tri đọc danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu. Việc kiểm tra thông tin này hiện cũng có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, hiện nay, nếu cử tri có nhu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu giữa nơi thường trú và nơi tạm trú, việc đăng ký có thể thực hiện trên VNeID trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử, tức trước 7h ngày 14/3.

Trong trường hợp cử tri phải đi công tác, học tập hoặc làm việc tại địa phương khác và không thể tham gia bỏ phiếu tại nơi đã được ghi tên trong danh sách cử tri, người dân có thể đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác trên ứng dụng VNeID. Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ cấp giấy chứng nhận bầu cử điện tử để cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa điểm mới. Thời hạn đăng ký là trước thời điểm bầu cử, tức trước 7h ngày 15/3.

Việc bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu cá nhân của công dân được Hội đồng Bầu cử quốc gia và Bộ Công an đặc biệt quan tâm.

“Chúng tôi đã triển khai các giải pháp bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt trước và trong thời gian bầu cử, tổ chức trực 24/7 để phòng chống các nguy cơ tấn công mạng”, Đại tá Phú nói.

Hệ thống sử dụng đường truyền nội bộ của Bộ Công an từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đến công an các xã, phường. Các máy tính phục vụ hệ thống đều được cài đặt phần mềm bảo mật và kiểm tra an ninh.

Đồng thời, việc truy cập dữ liệu được phân quyền chặt chẽ. Chỉ cán bộ được cấp tài khoản mới có thể tra cứu thông tin phục vụ công tác lập danh sách cử tri. Khi hiển thị số định danh cá nhân hoặc số căn cước, hệ thống chỉ hiển thị ba số đầu và ba số cuối để bảo đảm an toàn thông tin.

Theo Đại tá Trần Hồng Phú, dữ liệu dân cư được coi là “trái tim” của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Sau khi hoàn thiện, dữ liệu dân cư đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của quản lý nhà nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giảm bớt giấy tờ cho người dân.

Việc đưa dữ liệu dân cư và VNeID vào phục vụ công tác bầu cử không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý cử tri mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số tại Việt Nam.

Theo đánh giá của các tổ bầu cử tại địa phương, dữ liệu dân cư hiện nay đã bảo đảm các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức bầu cử trong môi trường số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng dữ liệu dân cư và các nền tảng số vào công tác bầu cử được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra nhiều đổi mới trong phương thức quản trị và phục vụ người dân trong thời gian tới.