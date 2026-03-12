Sau hơn 30 năm buôn vàng, Bảo Tín Minh Châu lấn sân sang bất động sản

Việc lấn sân sang lĩnh vực bất động sản cho thấy Bảo Tín Minh Châu muốn đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào mảng vàng bạc đá quý.

Dữ liệu cho thấy ngày 10/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”. Việc lấn sân sang lĩnh vực mới cho thấy doanh nghiệp muốn đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ tập trung vào mảng vàng bạc đá quý.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, có trụ sở tại số 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), chức vụ Giám đốc.

Tại ngày 23/1/2026, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu góp hơn 390 tỷ đồng, tương đương 97,542% vốn. Ông Vũ Phương Nam (con trai ông Châu) góp hơn 9,8 tỷ đồng, tương đương 2,458% vốn điều lệ.

Theo thông tin trên website chính thức, sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xuất thân từ gia tộc buôn vàng

Tại Hà Nội, hiện có 5 thương hiệu vàng bạc cùng mang họ “Bảo Tín” gồm: Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân và Bảo Tín Hoàng Long.

Điều đặc biệt là cả 5 thương hiệu đều thuộc sở hữu của 5 anh chị, em ruột trong một gia đình, những người kế nghiệp nghề kim hoàn từ người mẹ (doanh nhân Lương Thị Điểm) gây dựng.

Nghề kim hoàn đến với gia đình bà Điểm như một cơ duyên kể từ khi cả nhà chuyển về thị trấn Văn Điển (Hà Nội). Lúc ấy, bà mưu sinh bằng đủ thứ nghề ở cổng chợ như bán nước chè, ốc luộc, khoai lang đến những que kem giá chỉ 1-2 hào.

Trong những lần bán hàng như thế, bà Điểm được khách nhờ bán hộ nhẫn vàng. Và cứ như vậy, ngày càng đông người đến đây nhờ mua bán hộ vàng bạc.

Ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Bảo Tín Minh Châu cũng khởi nguồn từ cơ sở này. Thương hiệu được gây dựng bởi ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) – con trai bà Điểm và anh trai ông Vũ Mạnh Hải (sinh năm 1961) - nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải.

Hiện tại, Bảo Tín Minh Châu vẫn tập trung kinh doanh vàng theo truyền thống gia đình với sản phẩm nổi tiếng là Vàng Rồng Thăng Long, được nhiều người dân và giới đầu tư tin dùng. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh trang sức kim cương, ngọc trai, đá quý…

Tuy nhiên, Bảo Tín Minh Châu từng nhiều lần bị cơ quan chức năng tuýt còi vì loạt sai phạm,

Từng bị xử phạt nhiều lần

Tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan quản lý nêu rõ doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang website chính thức.

Trước đó, tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ ra loạt vi phạm của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng.

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Doanh nghiệp cũng có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp….

Ngoài ra, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng chống rửa tiền như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng…