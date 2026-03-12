Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đã có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, trải qua nhiều vị trí từ quản lý trường học đến điều hành ngành giáo dục địa phương.

Ngày 11/3, Thủ tướng ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh ngày 19/10/1978, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà là Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh gắn bó với ngành Giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Với việc bổ nhiệm bà Quyên Thanh, Ban lãnh đạo Bộ GD&ĐT có 5 người, gồm: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng và các Thứ trưởng: ông Nguyễn Văn Phúc, ông Lê Quân, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh.