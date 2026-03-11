Tây Ban Nha rút vĩnh viễn đại sứ khỏi Israel, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang

Tây Ban Nha quyết định rút vĩnh viễn đại sứ khỏi Israel khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước tiếp tục xấu đi do bất đồng về chiến tranh Gaza, việc công nhận nhà nước Palestine và các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Tây Ban Nha đã quyết định rút vĩnh viễn đại sứ khỏi Israel trong hôm 11/3, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tiếp tục leo thang do Madrid phản đối các chính sách của Israel, tình hình càng trở nên trầm trọng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Bà Ana Maria Salomon Perez đã được triệu hồi về Tây Ban Nha từ tháng 9 năm ngoái sau một cuộc tranh cãi ngoại giao liên quan đến quyết định của Madrid cấm máy bay và tàu thuyền chở vũ khí tới Israel sử dụng các cảng và không phận của nước này trong bối cảnh cuộc chiến chống lực lượng Hamas tại Gaza. Chính sách này đã bị Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar chỉ trích là mang tính bài Do Thái.

Hôm 10/3, chính phủ Tây Ban Nha đã đăng thông báo trên công báo chính thức rằng vị trí đại sứ tại Israel đã bị chấm dứt. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đại sứ quán của nước này tại Tel Aviv sẽ do một đại biện lâm thời (charge d’affaires) lãnh đạo trong tương lai gần.

Ở chiều ngược lại, đại sứ quán Israel tại Tây Ban Nha cũng đang do đại biện lâm thời điều hành sau khi Israel triệu hồi Đại sứ của mình là bà Rodica Radian-Gordon vào tháng 5/2024 để phản đối quyết định của Madrid công nhận nhà nước Palestine.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nói rằng: “Bộ Ngoại giao xác nhận việc rút Đại sứ tại Tel Aviv, người đã được triệu hồi về nước để tham vấn ‘vô thời hạn’, khiến đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv hiện do đại biện lâm thời lãnh đạo, ở cùng cấp độ với đại sứ quán Israel tại Madrid”.

Động thái này đánh dấu bước leo thang mới nhất trong cuộc đối đầu ngoại giao giữa hai nước, vốn đã căng thẳng nghiêm trọng kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát sau cuộc tấn công do lực lượng Hamas dẫn đầu vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.

Quan hệ giữa Madrid và Jerusalem tiếp tục xấu đi trong hai năm sau đó khi chính phủ Tây Ban Nha ngày càng thể hiện sự bất bình và chỉ trích mạnh mẽ Israel về chiến dịch quân sự tại Gaza.

Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, Madrid đã cấm việc mua bán thiết bị quân sự với Israel. Đến tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Pedro Sanchez thông báo các biện pháp nhằm đưa lệnh cấm này thành luật chính thức.

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar sau đó cáo buộc Tây Ban Nha đang dẫn đầu “một đường lối thù địch và chống Israel”, khiến Madrid tiếp tục triệu hồi Đại sứ của mình.

Tháng tiếp theo, một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thiết lập, mặc dù các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn khi Gaza vẫn bị chia cắt giữa các khu vực do Israel kiểm soát và khu vực do Hamas kiểm soát.

Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2. Đầu tháng 3, ông Gideon Sa’ar cáo buộc Tây Ban Nha “đứng về phía các chế độ độc tài” khi Madrid phản đối cuộc chiến này.

Trước đó, vào tháng 5/2024, khi Tây Ban Nha cùng với Ireland và Na Uy tuyên bố công nhận nhà nước Palestine, Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập các đặc phái viên của những nước này, bao gồm cả bà Ana Maria Salomon Perez, tới xem một đoạn video về các hành động bạo lực do lực lượng Hamas thực hiện trong cuộc tấn công ngày 7/10.

Theo Times of Israel