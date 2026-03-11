Iran tuyên bố căn cứ Arifjan của Mỹ tại Kuwait gần như bị phá hủy toàn bộ

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran khiến căn cứ Camp Arifjan gần như bị phá hủy toàn bộ, ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Mỹ tại khu vực.

Đây có lẽ là tổn thất thảm khốc nhất của căn cứ quân sự Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Căn cứ quân sự Arifjan của Mỹ tại Kuwait liên tục bị Iran tấn công dữ dội và lặp đi lặp lại bằng tên lửa, UAV cảm tử, đến mức gần như bị phá hủy toàn bộ.

Sau khi tiến hành nhiều đợt tấn công vào căn cứ này, dựa trên ảnh vệ tinh và trinh sát bằng UAV, phía Iran đã công bố mô hình 3D đánh giá thiệt hại, cho thấy các cơ sở hạ tầng của hải quân, lục quân và không quân Mỹ tại căn cứ đều bị phá hủy: Nhiều UAV trong nhà chứa máy bay bị phá hủy, tòa nhà chỉ huy bị trúng đạn, kho nhiên liệu bị phá hủy toàn bộ, căn cứ được cho là gần như tê liệt hoàn toàn.

Tòa nhà trung tâm chi viện hậu cần bị đánh trúng. Ảnh: NetEase.

Theo các thông tin chiến sự trước đó, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, không quân Kuwait đã bắn nhầm làm rơi 3 máy bay F-15 của Mỹ, điều này cũng cho thấy các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran vào căn cứ Mỹ ở đây mạnh đến mức nào.

Hệ thống thông tin liên lạc và radar của lục quân là mục tiêu đầu tiên bị phá hủy.

Anten AN/TPY2 của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD bị phá hủy (phải) khiến hệ thống này bị vô hiệu. Ảnh: NetEase.

Toàn bộ các ăng-ten và radar lớn nhỏ đều bị đánh sập, không còn lại thiết bị nào. Các công trình trong căn cứ radar cũng bị bom phá hủy hoàn toàn; nếu có binh sĩ Mỹ ở lại, gần như không ai có thể tránh khỏi cuộc tấn công.

Bộ chỉ huy lục quân và nhà chứa UAV bị đánh trúng trực tiếp, hai UAV bị phá hủy, nhưng phía Mỹ không báo cáo thương vong nào.

Tòa nhà chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bị đánh trúng. Ảnh: NetEase.

Khu tổ hợp máy bay lớn và trung tâm chỉ huy của lục quân Mỹ cũng bị đánh trúng; mái các nhà chứa UAV bị phá hủy hoàn toàn và nhiều UAV có thể đã bị tổn thất.

Tòa tháp trung tâm của Bộ chỉ huy hậu cần và hỗ trợ, cùng trung tâm chỉ huy bị phá hủy toàn bộ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD một số thành phần quan trọng trong mạng lưới radar và cảm biến đã bị đánh trúng, gây suy giảm khả năng phòng thủ tên lửa.

Bệ phóng tên lửa và radar, xe chỉ huy của hệ thống THAAD bị phá hủy. Ảnh: NetEase.

Các trận địa phòng không gần như mọi công trình đều bị phá hủy.

Nhà chứa máy bay của không quân bị đánh thủng một lỗ lớn, xảy ra nổ bên trong; nếu có máy bay và nhân viên bên trong thì có thể đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhà chứa UAV của không quân cũng bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm cả UAV và radar bên trong. Nhà chứa máy bay của thủy quân lục chiến cũng bị đánh trúng.

Kho chứa UAV của không quân bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: NetEase.

Theo các báo cáo trước đó, 6 trong số 8 binh sĩ Mỹ thiệt mạng cho đến nay đều từ căn cứ ở Kuwait. Ngoài ra còn có 3 máy bay bị bắn rơi trong chiến đấu, và truyền thông Mỹ dẫn lời Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói khoảng 160 người bị thương — phần lớn tổn thất có thể xảy ra tại căn cứ này.

Nhà chứa máy bay của không quân bị tên lửa xuyên qua và nổ bên trong. Nếu có người và máy bay khó thoát chết. Ảnh: NetEase.

Ngay trong tuần đầu của cuộc chiến Iran, căn cứ Camp Arifjan đã trở thành mục tiêu bị Iran tập trung hỏa lực, vì nó nằm trên tuyến đường tấn công của Iran nhằm vào Israel.

6 quân nhân Mỹ tử trận được cho là thuộc AriFjan ở Kuwait. Ảnh: QQnews.

Hiện nay, căn cứ này đã gần như không còn khả năng hỗ trợ Israel, khiến áp lực phòng không của Israel tăng vọt. Sang tuần thứ hai của cuộc chiến, nhiều khu vực quan trọng bắt đầu phải đối mặt với các tên lửa hạng nặng mang đầu đạn trên 1 tấn của Iran.

Theo QQnews, NetEase