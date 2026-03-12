Tổng thống Iran đưa ra 3 điều kiện cần để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Iran đưa ra 3 điều kiện gồm công nhận quyền lợi, bồi thường thiệt hại và bảo đảm an ninh Iran để chấm dứt cuộc chiến hiện nay.

Tối 11/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đăng trên mạng xã hội X cho biết trong các cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga và Pakistan, ông đã tái khẳng định cam kết của Iran trong việc duy trì hòa bình khu vực.

Ông Pezeshkian đồng thời cho rằng “con đường duy nhất” để chấm dứt cuộc chiến hiện nay do Mỹ và Israel khơi mào là: Thứ nhất, thừa nhận các quyền hợp pháp của Iran; thứ hai, bồi thường thiệt hại chiến tranh; thứ ba, cộng đồng quốc tế cung cấp bảo đảm vững chắc nhằm ngăn chặn các hành động xâm lược tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, khả năng Mỹ và Israel chấp nhận gần như bằng 0. Bởi vì, Thừa nhận các quyền của Iran nghĩa là hợp pháp hóa chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran; bồi thường chiến tranh đồng nghĩa với Mỹ–Israel thừa nhận sai; bảo đảm không tấn công Iran tức là trói tay Israel hành động quân sự.

Điều này giống Iran tuyên bố lập trường chiến lược hơn là đề xuất sáng kiến hòa bình thực tế.

Bài viết của ông Pezeshkian trên mạng xã hội X.

Đại sứ Iran tại Trung Quốc: Iran sẽ thúc đẩy hạ nhiệt tình hình bằng “kế hoạch ba bước”

Trước đó, hôm 9/3, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli tổ chức họp báo cho biết, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei, Iran chủ trương thực hiện “kế hoạch ba bước” do các quan chức cấp cao Iran đề xuất, nhằm thúc đẩy hạ nhiệt tình hình hiện nay và tìm giải pháp chính trị.

Bước thứ nhất, chấm dứt chiến tranh và đạt được lệnh ngừng bắn. Bên khởi phát chiến tranh phải là bên dừng lại trước. Vì vậy cần có hành động buộc Mỹ và Israel ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công quân sự.

Bước thứ hai, quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên Iran cho rằng họ không còn tin tưởng Mỹ, nên bước này khó thực hiện nếu không có sự tham gia của các cường quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm cung cấp các bảo đảm mang tính ràng buộc và bất khả xâm phạm, đảm bảo trong thời gian đối thoại không xảy ra hành động xâm lược, đồng thời thiết lập cơ chế lâu dài và đáng tin cậy để bảo vệ kết quả đàm phán.

Bước thứ ba, tất cả các quốc gia cần đoàn kết hợp tác, cùng phản đối chủ nghĩa đơn phương và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa đa phương.

Đại sứ Fazli cũng cho biết Iran tin tưởng và kỳ vọng Trung Quốc thông qua đối thoại có thể thúc đẩy các bên liên quan giữ kiềm chế, điều này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn các hành vi xâm lược.

Theo Xinhua, QQnews