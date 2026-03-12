Tân lãnh tụ tối cao Iran bị thương sau không kích Mỹ-Israel: Ông Mojtaba Khamenei giờ ra sao?

Theo một nguồn tin am hiểu tình hình, lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị gãy chân cùng một số chấn thương nhẹ ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch oanh kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Ngoài chấn thương ở bàn chân, ông Khamenei, 56 tuổi, còn bị bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhẹ trên mặt, nguồn tin cho biết.

Trước đó, một nguồn tin Israel nói với CNN rằng ông Khamenei đã bị thương trong một âm mưu ám sát vào tuần trước, và những tin đồn về tình trạng chấn thương của ông đã lan truyền trong nhiều ngày qua.

Đại sứ Iran tại Cyprus, ông Alireza Salarian, nói với tờ Guardian hôm 11/3 rằng ông Khamenei bị thương trong chính cuộc không kích đã khiến cha ông, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng, cùng với 5 thành viên khác trong gia đình.

Ông Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng cũng như không đưa ra bất kỳ phát biểu nào kể từ khi có thông báo ông được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước. Đại sứ Salarian cho biết việc này có thể được giải thích bởi các chấn thương mà ông đang gặp phải.

“Tôi không nghĩ ông ấy ở trong tình trạng thoải mái để có thể phát biểu”, ông Salarian nói với Guardian.

Con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Yousef Pezeshkian, sáng sớm thứ Tư cho biết ông đã nghe tin ông Khamenei bị thương. Ông nói với hãng tin ISNA rằng tân lãnh tụ tối cao “vẫn an toàn và không có gì đáng lo ngại”.

Trong thời gian này, truyền thông nhà nước Iran và các mạng lưới tuyên truyền đã sử dụng rộng rãi số ít đoạn video lưu trữ về ông Mojtaba Khamenei, đồng thời lấp đầy khoảng trống hình ảnh bằng các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Một giáo sĩ bí ẩn

Khi Hội đồng Chuyên gia của Iran thông báo ông được lựa chọn để thay thế cha mình, truyền thông nhà nước đã phát sóng một đoạn phim tài liệu dài 4 phút kể lại cuộc đời ông: xuất thân khiêm tốn, quá trình học tại các chủng viện ở thành phố thánh Qom, thời gian tham gia chiến đấu trong chiến tranh Iran-Iraq khi còn là thiếu niên và cuối cùng là vai trò mới của ông với tư cách người kế nhiệm người cha “tử vì đạo”.

Dù giữ hồ sơ cá nhân khá kín đáo trước khi trở thành người quyền lực nhất Iran, ông Mojtaba Khamenei vẫn là một nhân vật trung tâm trong mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn mà cha ông, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã xây dựng trong nhiều thập kỷ giữ cương vị lãnh tụ tối cao.

Ngay từ năm 2021, trên mạng xã hội đã xuất hiện các bức ảnh cho thấy người dân Iran phát tán những tấm poster quảng bá ông Mojtaba Khamenei như người kế vị tiềm năng của cha mình.

Lãnh tụ tối cao mới, dù không phải là một giáo sĩ cấp cao, được xem là có mối quan hệ rất gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như tầng lớp tinh hoa kinh tế của chế độ. Các nhà quan sát cho rằng ông có quan điểm cứng rắn tương đương, thậm chí có thể còn cứng rắn hơn cha mình.

Trước khi ông Mojtaba Khamenei được xác nhận làm lãnh tụ tối cao, bà Maha Yahya, giám đốc Trung tâm Carnegie Trung Đông có trụ sở tại Beirut, nói rằng việc ông đảm nhận vị trí mới có thể được xem như một thông điệp của chế độ gửi tới Mỹ và Israel rằng áp lực quân sự “sẽ không khiến chúng tôi thay đổi lập trường”.

Dù trước đây gần như không được biết đến rộng rãi bên ngoài Iran cho đến khi thay thế cha mình, ông Khamenei từng bị các quan chức Mỹ chú ý. Năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông vì cáo buộc ông hợp tác chặt chẽ với IRGC nhằm “thúc đẩy tham vọng khu vực gây bất ổn của cha mình và các mục tiêu đàn áp trong nước”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã bày tỏ sự phản đối đối với lãnh tụ tối cao mới của Iran, gọi việc lựa chọn ông là một quyết định “không thể chấp nhận”.

Theo CNN