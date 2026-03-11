Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít

Tối 11/3, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 3.880 đồng xuống 25.240 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 3.619 đồng xuống 22.951 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 4.247 đồng xuống 26.470 đồng/lít, dầu hoả giảm 7.966 đồng xuống 24.419 đồng/lít, dầu mazut giảm 5.706 đồng xuống 19.001 đồng/kg.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới ngày 10/3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về cuộc điện đàm trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên quan đến việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Mỹ và các nước thuộc nhóm G7 đang xem xét mở kho dầu dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 10/3 giảm xuống so với ngày 9/3.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 10/3 so với ngày 9/3 là: 119,220 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 20,080 USD/thùng, tương đương giảm 14,41%); 127,420 USD/thùng xăng RON95 (giảm 20,080 USD/thùng, tương đương giảm 13,61%)

142,990 USD/thùng dầu hỏa (giảm 45,210 USD/thùng, tương đương giảm 24,02%); 160,400 USD/thùng diesel 0,05S (giảm 24,030 USD/thùng, tương đương giảm 13,03%); 682,710 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 199,670 USD/tấn, tương đương giảm 22,63%).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.