Nhiều tàu trúng đạn ở eo biển Hormuz, tàu hàng Thái Lan bốc cháy

Ba tàu thương mại bị trúng vật thể bay chưa xác định tại eo biển Hormuz, trong đó tàu hàng Thái Lan Mayuree Naree bốc cháy và phải sơ tán thủy thủ đoàn.

Ít nhất 3 tàu thương mại đã bị trúng các vật thể bay chưa xác định khi di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 11/3, theo các cơ quan an ninh hàng hải và nguồn tin trong ngành vận tải biển. Một trong các vụ tấn công đã gây hỏa hoạn trên tàu và buộc phần lớn thủy thủ đoàn phải rời tàu khẩn cấp.

Trong số các tàu bị tấn công có tàu chở hàng rời mang cờ Thái Lan Mayuree Naree, bị nhắm mục tiêu và hư hại khi đang hoạt động cách bờ biển Oman khoảng 11 hải lý về phía bắc, theo hai nguồn tin an ninh hàng hải.

Hải quân Thái Lan sau đó xác nhận con tàu đã bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Những bức ảnh do Hải quân Hoàng gia Thái Lan công bố cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ thân tàu và phần cấu trúc thượng tầng của Mayuree Naree, trong khi các bè cứu sinh nổi trên mặt nước gần khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông báo của hải quân Thái Lan, lực lượng hải quân Oman đã giải cứu được 20 thủy thủ và đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ba thuyền viên còn lại.

Sau đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đám cháy trên tàu đã được dập tắt và không gây tác động môi trường. Một số thủy thủ cần thiết vẫn ở lại trên tàu để duy trì hoạt động.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ tấn công này có phải là một trong ba sự cố mà UKMTO trước đó thông báo đã xảy ra tại khu vực Vịnh trong cùng ngày hay không.

Ngoài tàu Mayuree Naree, một tàu container mang cờ Nhật Bản có tên One Majesty cũng bị hư hại nhẹ do một vật thể bay chưa xác định, khi đang di chuyển cách Ras Al Khaimah của UAE khoảng 25 hải lý về phía tây bắc. Các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn và con tàu đang di chuyển tới khu neo đậu an toàn.

Một tàu thứ ba cũng bị tấn công trong khu vực. Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard cho biết tàu chở hàng Star Gwyneth, treo cờ Quần đảo Marshall, đã bị một vật thể chưa xác định đánh trúng phần thân tàu khi đang hoạt động cách Dubai khoảng 50 hải lý về phía tây bắc. Thủy thủ đoàn trên tàu này cũng được xác nhận là an toàn.

Các dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy tàu Mayuree Naree đang ở ngoài khơi bờ biển Oman trong khu vực eo biển Hormuz và di chuyển rất chậm với tốc độ chỉ hơn một hải lý mỗi giờ.

Con tàu dài khoảng 178 mét, có lượng choán nước khoảng 30.000 tấn và đang trên hành trình đến cảng Kandla của Ấn Độ. Hải quân Thái Lan cho biết tàu thuộc sở hữu của công ty vận tải Thái Lan Precious Shipping.

Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng xuất khẩu dầu mỏ và đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Eo biển Hormuz là cửa ngõ vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu. Theo các công ty an ninh hàng hải, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này đã giảm mạnh kể từ khi cuộc xung đột liên quan Iran bùng phát vào ngày 28/2.

Những vụ việc mới nhất đã nâng tổng số tàu bị tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu lên ít nhất 14 chiếc, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng thế giới.

