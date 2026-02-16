7 hệ thống tác chiến điện tử có thể định đoạt cục diện chiến trường mà không cần vũ khí

Tác chiến điện tử đang tái định nghĩa chiến tranh hiện đại bằng cách biến phổ điện từ thành một chiến trường mang tính quyết định.

Tác chiến điện tử đã trở thành một lực lượng then chốt trong các cuộc xung đột ngày nay. Nó nhắm vào “phổ vô hình” – nền tảng của các hệ thống liên lạc, định vị và cảm biến. Bằng cách gây nhiễu tín hiệu, làm rối loạn cảm biến và tê liệt mạng lưới, quân đội có thể tạo ra trở ngại nghiêm trọng, thậm chí vô hiệu hóa đối phương mà không cần khai hỏa.

Hàng loạt công nghệ đang làm thay đổi bộ mặt chiến tranh hiện đại, và trong bối cảnh đó, việc kiểm soát phổ điện từ trở thành yếu tố sống còn nếu một quân đội không muốn mất quyền kiểm soát liên lạc trên chiến trường.

Dưới đây là 7 đổi mới trong tác chiến điện tử có thể kiểm soát và quyết định kết quả của các cuộc chiến.

1. Hệ thống vi sóng công suất cao (HPM)

HPM là dạng vũ khí năng lượng định hướng, vô hiệu hóa thiết bị điện tử. Ảnh: Wiki.

Hệ thống vi sóng công suất cao (High-Power Microwave – HPM) là một dạng vũ khí năng lượng định hướng, tập trung vào việc vô hiệu hóa thiết bị điện tử thay vì phá hủy cấu trúc vật lý. Chúng phát ra các xung vi sóng cường độ mạnh để làm gián đoạn hoặc phá hủy mạch điện.

Bằng cách truyền năng lượng vào dây dẫn, ăng-ten và linh kiện, HPM có thể gây nhiễu tạm thời hoặc phá hủy vĩnh viễn tùy theo cường độ trường điện từ.

Một xung phi động năng duy nhất có thể vô hiệu hóa đồng thời nhiều máy bay không người lái hoặc hệ thống điện tử mà gần như không để lại dấu hiệu bị tấn công rõ ràng.

Tiềm năng của HPM trải dài từ vai trò chống UAV trên chiến trường đến các ý tưởng nhắm mục tiêu vệ tinh thông qua khai thác điểm yếu ở ăng-ten hoặc khe hở cấu trúc – cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phá hoại dựa trên năng lượng.

2. Hệ thống tác chiến điện tử nhận thức (Cognitive EW)

Hệ thống tác chiến điện tử nhận thức đánh dấu bước chuyển từ gây nhiễu được lập trình sẵn sang các hệ thống có khả năng cảm nhận, học hỏi và phản ứng theo thời gian thực.

Bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy để phân tích dữ liệu tín hiệu thô, các nền tảng này có thể phát hiện phát xạ lạ và tạo biện pháp đối phó phù hợp chỉ trong vài mili giây.

Khi đó, phổ điện từ trở thành chiến trường ở tốc độ máy móc, nơi các thuật toán cạnh tranh với nhau để giành lợi thế. Trong bối cảnh các quốc gia đầu tư vào radar thích ứng, thiết bị gây nhiễu thông minh và nhận thức phổ dựa trên AI, ưu thế có thể phụ thuộc ít hơn vào phần cứng và nhiều hơn vào dữ liệu, mô hình và năng lực tính toán.

3. Bộ nhớ tần số vô tuyến kỹ thuật số (DRFM)

Mô hình mồi nhử hình con vịt để đánh lừa địch. Ảnh: Wiki.

Digital Radio Frequency Memory (DRFM) cho phép hệ thống tác chiến điện tử chặn tín hiệu radar của đối phương, lưu trữ và phát lại phiên bản đã bị thao túng nhưng trông như thật đối với cảm biến ban đầu.

Bằng cách thay đổi thời gian, dịch tần số và cường độ tín hiệu, DRFM có thể tạo mục tiêu giả và làm sai lệch vị trí hoặc tốc độ biểu kiến của mục tiêu.

Thay vì áp đảo radar bằng nhiễu thô, DRFM tập trung vào đánh lừa chính xác ở cấp độ tín hiệu. Điều này cho phép thiết bị gây nhiễu và mồi bẫy tạo ra đội hình “ma” thuyết phục hoặc che giấu máy bay thật đến sát thời điểm tiếp cận, chuyển tác chiến điện tử từ phá rối thô bạo sang đánh lạc hướng có tính toán.

4. Hệ thống PNT (Định vị, Dẫn đường và Thời gian)

Các hệ thống Positioning, Navigation and Timing (PNT) như GPS và mạng định vị toàn cầu đã trở thành yếu tố thiết yếu trong chiến tranh hiện đại, đồng thời cũng là mục tiêu hàng đầu của tấn công điện tử.

Gây nhiễu và giả mạo tín hiệu trên diện rộng có thể làm gián đoạn UAV, vũ khí chính xác, liên lạc và đường truyền điều khiển vệ tinh, làm suy yếu năng lực chỉ huy và dẫn đường trên diện rộng.

Xu hướng “chiến tranh PNT” thúc đẩy phát triển các biện pháp đối phó như vệ tinh tạo chùm sóng tập trung, ăng-ten chuyên dụng, bộ thu mã hóa và hệ thống phát hiện nhiễu dựa trên AI.

Tín hiệu định vị bị tranh chấp đang trở thành điều kiện thường trực trong xung đột cường độ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của vũ khí chính xác và hệ thống tự động.

5. Máy bay không người lái (Drone)

Mẫu drone MQ-1 Predator của Mỹ. Ảnh: Wiki.

Sự bùng nổ của UAV cỡ nhỏ đã thúc đẩy phát triển các hệ thống tác chiến điện tử chuyên biệt để đối phó với mối đe dọa từ drone thương mại bay thấp.

Các nền tảng chống UAV có thể phát hiện tín hiệu điều khiển, xác định vị trí người vận hành và chọn lọc gây nhiễu liên kết liên lạc cũng như hệ thống định vị để làm gián đoạn nhiệm vụ.

Hệ thống hiện đại có thể tạo ra “hàng rào điện tử” diện rộng, bảo vệ toàn bộ tuyến đầu. Với khả năng phát hiện, theo dõi và gây nhiễu tự động, phòng thủ chống drone đang chuyển từ phản ứng đơn lẻ sang bảo vệ liên tục và có tổ chức.

6. Tác chiến phổ điện từ tích hợp (EMSO)

Các quân đội hiện đại đang chuyển từ hành động tác chiến điện tử rời rạc sang mô hình Electromagnetic Spectrum Operations (EMSO) tích hợp, coi phổ điện từ là một miền tác chiến ngang hàng với bộ binh, hải quân và không quân.

Cách tiếp cận này đòi hỏi cấu trúc chỉ huy – kiểm soát mới để phối hợp hoạt động phổ điện từ giữa các lực lượng theo thời gian thực.

Những nỗ lực như xây dựng “Bức tranh phổ điện từ được công nhận” (Recognized Electromagnetic Picture) nhằm cung cấp cho chỉ huy cái nhìn toàn diện và cập nhật liên tục về phát xạ của ta và đối phương, từ đó nâng cao hiệu quả lập kế hoạch và đồng bộ hóa tác chiến.

7. Pod gây nhiễu đa băng tần, kết nối mạng trên không

Một chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet của Mỹ. Ảnh: Wiki.

Gây nhiễu tầm xa từ trên không không phải là điều mới, nhưng phương thức thực hiện đang thay đổi mạnh mẽ. Chương trình Next Generation Jammer (NGJ) của Hải quân Mỹ là ví dụ tiêu biểu cho sự chuyển đổi này.

Các pod gây nhiễu đa băng tần có thể chia chùm sóng và áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau đồng thời, tấn công nhiều mục tiêu mà không làm giảm hiệu quả.

Sự thay đổi này biến tấn công điện tử trên không từ một chức năng hỗ trợ thô sơ thành năng lực chính xác, linh hoạt, có thể định hình chiến trường điện từ theo thời gian thực.

Kết luận

Tác chiến điện tử đang trở thành trụ cột mang tính quyết định trong xung đột hiện đại, nơi kiểm soát phổ điện từ có thể định hình cục diện trước khi lực lượng truyền thống tham chiến.

Với các kỹ thuật đánh lừa, gây nhiễu tiên tiến, vũ khí năng lượng định hướng và vận hành phổ tích hợp, chiến tranh đang dịch chuyển sang những cuộc đối đầu thông qua tín hiệu, mạng lưới và thuật toán.

Trong các cuộc chiến tương lai, bên nào chiếm ưu thế nhanh nhất trong miền vô hình này sẽ có khả năng làm mù đối phương, bảo vệ hệ thống của mình và kiểm soát nhịp độ chiến đấu mà không cần nổ súng.

