Công nghệ "lái tự động nhỏ nhất thế giới" biến mọi UAV thành cỗ máy chiến tranh thông minh

Raptor Pilot AI Pro kết hợp bộ xử lý bốn nhân và công nghệ theo dõi hình ảnh thời gian thực, cho phép thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn UAV tự động ở tốc độ cao.

Công ty London Defence R&D đang phát triển một hệ thống lái tự động siêu nhỏ có thể “biến bất kỳ loại phương tiện bay không người lái (UAV) nào thành một loại đạn dược chính xác thông minh”.

Hệ thống mang tên Raptor Pilot AI Pro là kiến trúc lái tự động hợp nhất nhỏ nhất thế giới, theo một bài đăng trên LinkedIn của London Defence R&D. Thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý dựa trên thị giác máy tính để vận hành hoàn toàn tự động với độ chính xác cực cao.

Kiến trúc “lái tự động hợp nhất” nhỏ nhất thế giới

Raptor Pilot AI Pro được trang bị bộ vi xử lý trung tâm bốn nhân chạy ở tốc độ 2,4 gigahertz. Hệ thống AI tích hợp sử dụng luồng video độ phân giải cao 30 khung hình/giây để phát hiện và theo dõi mục tiêu theo thời gian thực.

Với trọng lượng chỉ 100 gram, hệ thống hoạt động trong dải điện áp đầu vào từ 6 đến 28 volt. Theo London Defence R&D, thiết bị có thể tích hợp với nhiều loại tải trọng, mạng điều khiển và cảm biến thông qua các giao diện có dây và không dây khác nhau.

Raptor Pilot AI là một nền tảng không phụ thuộc cấu hình (platform-agnostic), có thể được sử dụng cho các loại đạn bay lảng vảng (loitering munition), UAV cánh cố định và các mẫu UAV lai.

Các cảm biến của hệ thống kết hợp dữ liệu hình ảnh và dữ liệu quán tính, cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động ngay cả khi tín hiệu vệ tinh bị suy giảm. Theo một báo cáo từ NextGenDefense, hệ thống điều khiển bay dựa trên bộ điều khiển STM32F405, cung cấp các ước tính chính xác về tư thế và độ cao nhằm thực hiện các thao tác bay tự động chuẩn xác.

Trong bài đăng trên LinkedIn, công ty cho biết: “Bằng cách kết hợp một máy tính xử lý thị giác hiệu năng cao với hệ thống điều khiển bay hoàn chỉnh, chúng tôi tạo ra kiến trúc lái tự động hợp nhất nhỏ nhất nhưng mạnh mẽ nhất thế giới, được thiết kế cho tốc độ, khả năng tự hành và tác động quyết định”.

Phản ứng nhanh trên bầu trời

Raptor Pilot AI Pro là nền tảng điều khiển cho hai mẫu UAV đánh chặn “Baby Raptor” và “Raptor XL” mà London Defence R&D công bố vào tháng trước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội khi ra mắt hai mẫu UAV này, công ty nhấn mạnh: “Khi các mối đe dọa trên không ngày càng tiến hóa, tốc độ phản ứng và độ chính xác tự hành đang trở thành yếu tố sống còn của nhiệm vụ”.

Tuyên bố tiếp tục: “Các UAV đánh chặn tốc độ cao được trang bị công nghệ theo dõi bằng AI và dẫn đường thời gian thực đang định nghĩa lại cách không phận được giám sát, bảo vệ và kiểm soát. Tương lai của an ninh không chỉ là phát hiện – mà là phản ứng nhanh, thông minh trên bầu trời”.

UAV đang trở nên phổ biến trên các chiến trường hiện đại. Công nghệ bay tự động đã đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột Nga – Ukraine. Tháng 5/2024, các quan chức quân đội Ukraine tuyên bố rằng “máy bay không người lái gây thương vong cho binh sĩ ở cả hai phía nhiều hơn bất kỳ loại vũ khí nào khác”.

Một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu An ninh Liên minh châu Âu cho biết Nga đang mua khoảng 100.000 UAV cấp thấp mỗi tháng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi đó, quân đội Mỹ thông báo sẽ mua ít nhất một triệu UAV trong vòng 2-3 năm tới.

Theo IE