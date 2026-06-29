25 tuổi suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim: Tuổi trẻ không còn là “lá chắn”

Mới 25 tuổi nhưng nam thanh niên đã bị tắc nặng hai nhánh động mạch vành. Sau ca cấp cứu nghẹt thở, bác sĩ cảnh báo những thói quen tưởng vô hại đang âm thầm phá hủy tim mạch người trẻ.

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E vừa cấp cứu thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân rất trẻ. Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tuổi đời của người bệnh mà còn ở mức độ tổn thương mạch vành nghiêm trọng hiếm gặp.

Theo BSCKII Nguyễn Thế Huy, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá kéo dài từ năm 15 tuổi.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Đau ngực 3 ngày nhưng chủ quan không đi viện

Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, người bệnh bắt đầu xuất hiện cảm giác nặng ngực. Tuy nhiên, do còn trẻ và nghĩ đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường, bệnh nhân không đi khám. Sự chủ quan ấy suýt phải trả giá bằng tính mạng.

Khoảng 3 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, kèm vã mồ hôi nhiều, khó thở tăng dần. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển khẩn cấp tới Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân vẫn trong tình trạng đau ngực dữ dội. Kết quả điện tim và siêu âm tim cho thấy nhiều dấu hiệu cảnh báo thiếu máu cơ tim cấp tính. Các bác sĩ lập tức chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch khiến ngay cả ê-kíp tim mạch cũng bất ngờ. Bệnh nhân bị tắc hoàn toàn cấp tính động mạch liên thất trước ngay từ đoạn gần xuất phát - một vị trí cực kỳ nguy hiểm vì nuôi phần lớn cơ tim. Đáng lo ngại hơn, người bệnh còn có tổn thương tắc mạn tính ở động mạch vành phải. Đây là tổn thương rất nặng, hiếm gặp ở một người mới 25 tuổi.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành can thiệp tái thông động mạch vành cấp cứu. Nhờ xử trí kịp thời, dòng máu nuôi tim được khôi phục, cơn đau ngực nhanh chóng cải thiện và huyết động dần ổn định. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim xảy ra khi động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, khiến cơ tim không được cung cấp oxy và dưỡng chất. Nếu không can thiệp kịp thời, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.

“Mỗi phút trôi qua đều có thêm tế bào cơ tim bị hoại tử. Thời gian chính là cơ tim”, BS Nguyễn Thế Huy nhấn mạnh.

Hình ảnh mạch bị tắc và sau khi đã được xử lý

Thuốc lá đang kéo nhồi máu cơ tim đến gần người trẻ

Người bệnh đến muộn có thể đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim dẫn tới đột tử, sốc tim, suy tim mạn tính, đột quỵ, thậm chí tử vong ngay trong giai đoạn cấp. Điều đáng lo ngại là ở người trẻ, tâm lý chủ quan thường khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp hoặc mệt bất thường.

Qua đánh giá toàn diện, các bác sĩ nhận định thuốc lá là yếu tố nguy cơ nổi bật nhất trong trường hợp này. Bệnh nhân đã hút thuốc lá liên tục suốt 10 năm, từ khi mới 15 tuổi. Khoảng thời gian này đủ dài để gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và hình thành huyết khối.

Không chỉ thuốc lá, hàng loạt thói quen phổ biến ở người trẻ hiện nay cũng đang âm thầm đẩy nguy cơ bệnh tim mạch tăng cao như thức khuya, ít vận động, ăn nhiều đồ ăn nhanh, căng thẳng kéo dài và lạm dụng đồ uống có chất kích thích.

Các chuyên gia cảnh báo, nhồi máu cơ tim không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi. Những năm gần đây, độ tuổi mắc bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đau ngực, khó thở hay giảm khả năng gắng sức không phải triệu chứng có thể xem nhẹ.

“Tuổi trẻ không phải là tấm khiên bảo vệ trước bệnh tim mạch. Những thói quen tưởng chừng vô hại hôm nay như hút thuốc lá có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim ngày mai”, BS Nguyễn Thế Huy cảnh báo.