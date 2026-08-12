Phòng khám Kamly bị phạt 267 triệu đồng, tước giấy phép 6 tháng

Áp dụng kỹ thuật chưa được cấp phép và quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn, Công ty TNHH Kamily bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt 267 triệu đồng.

Phòng khám Kamly bị tước giấy phép hoạt động nửa năm. Ảnh chụp màn hình của Phòng khám.

Sáng 12/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kamily, đơn vị quản lý Phòng khám đa khoa Kamly tại 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Theo đó, Công ty bị phạt tổng cộng 267 triệu đồng với 6 hành vi vi phạm.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 8 triệu đồng vì không gửi danh sách đăng ký hành nghề thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền; 30 triệu đồng vì không bảo đảm điều kiện hoạt động sau khi được cấp giấy phép.

Đáng chú ý, công ty bị phạt 90 triệu đồng vì áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cho phép.

Các vi phạm khác gồm không lập hồ sơ bệnh án theo quy định, bị phạt 4 triệu đồng; không bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị và thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu, phạt 35 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất, 100 triệu đồng được áp dụng do quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế Hà Nội tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Kamly trong 6 tháng. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Đặng Quang Đức, bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của phòng khám, cũng bị tước trong 4,5 tháng.

Công ty TNHH Kamily phải tháo gỡ, xóa hoặc thu hồi các sản phẩm quảng cáo vi phạm.

Cảnh báo về dịch vụ “tế bào gốc”

Trước khi ra quyết định xử phạt, Sở Y tế Hà Nội nhận phản ánh của báo chí và người dân về việc cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền NMN, NAD+ và “tế bào gốc” chưa được cấp phép.

Sở Y tế sau đó thành lập đoàn kiểm tra Phòng khám đa khoa Kamly, xác minh các nội dung phản ánh và xử lý theo quy định.

Trước đó, cơ quan này cũng từng cảnh báo về các quảng cáo, tư vấn liên quan đến “chế phẩm sinh học từ tế bào gốc (không phải tế bào gốc)”, đồng thời khẳng định các kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép trước khi triển khai.

Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cũng nhiều lần khuyến cáo người dân thận trọng với các quảng cáo về “tế bào gốc”, chống lão hóa, truyền NMN, NAD+… và cần kiểm tra cơ sở có được cấp phép, dịch vụ có nằm trong phạm vi chuyên môn được phê duyệt hay không.

Vụ việc tại Kamly cho thấy quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn và triển khai kỹ thuật chưa được cấp phép không chỉ là vi phạm về quảng cáo mà còn đặt ra vấn đề về an toàn người bệnh.