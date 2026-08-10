Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền giám đốc Sở Y tế giải quyết 2 thủ tục quan trọng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định ủy quyền Giám đốc Sở Y tế giải quyết 2 thủ tục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Thành phố, trong đó có việc cho phép áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt.

Giám đốc Sở Y tế có quyền quyết định kỹ thuật đặc biệt. Ảnh: Thuý Ninh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2028. Đáng chú ý, 2 thủ tục được ủy quyền giải quyết đều liên quan trực tiếp đến những vấn đề chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ nhất là thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Thứ hai là quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt.

Như vậy, điểm cốt lõi của quyết định là thay đổi chủ thể trực tiếp giải quyết 2 thủ tục: từ Chủ tịch UBND Thành phố sang Giám đốc Sở Y tế.

Với giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp, việc xem xét đòi hỏi đánh giá những nội dung liên quan đến chuyên môn và điều kiện hành nghề trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Trong khi đó, việc cho phép một cơ sở y tế áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt liên quan trực tiếp đến năng lực chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai kỹ thuật.

Việc giao Giám đốc Sở Y tế trực tiếp giải quyết có thể giúp đưa thẩm quyền về gần hơn với cơ quan quản lý chuyên ngành, giảm tầng nấc xử lý và tăng tính chủ động trong giải quyết thủ tục.

Quyết định quy định rõ trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế. Người được ủy quyền phải chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các đơn vị liên quan để công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ đối với 2 thủ tục được ủy quyền.

Đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế phải định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện; những vấn đề đột xuất, phát sinh cũng phải được báo cáo để xem xét, chỉ đạo.