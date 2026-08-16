Bé trai 26 tháng tuổi bị chó nhà tấn công nghiêm trọng, bác sĩ đưa cảnh báo

Từ ca bé trai 26 tháng tuổi bị chính chó nhà ông ngoại tấn công, các bác sĩ cảnh báo cha mẹ không nên chủ quan khi để trẻ nhỏ tiếp xúc với chó, kể cả vật nuôi quen thuộc trong gia đình.

Sáng 16/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bé trai 26 tháng tuổi bị chính chó nhà ông ngoại tấn công khi sang chơi nhà ông bà.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương vùng đầu và mặt, chảy máu nhiều. Trong đó, có một vết thương sâu chạy dài từ vùng thái dương qua má xuống dưới cổ phải, nằm sát động mạch cảnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, đây là vị trí tổn thương đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần vết cắn thấp hơn một chút, động mạch cảnh có thể bị tổn thương, gây chảy máu cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề.

Không chỉ vậy, vết thương còn có nguy cơ làm tổn thương các nhánh dây thần kinh số 7 và ống tuyến nước bọt, tuyến nước bọt mang tai phải.

"Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời tổn thương dây thần kinh số 7 và ống tuyến nước bọt, hậu quả về sau có thể rất nặng nề" - PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, nước bọt thay vì tiết vào miệng sẽ chảy ròng rã ra da, làm tiêu hủy các tổ chức thịt và khiến vết thương không thể liền. Đáng sợ hơn, đứt dây thần kinh số 7 sẽ khiến cháu bé bị liệt mặt, méo mồm, mắt nhắm không kín dẫn đến viêm loét giác mạc, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ cuộc đời, tâm lý và thẩm mỹ của trẻ.

Một tổn thương khác cũng khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại. Vết cắn làm lóc niêm mạc hàm trên, dập nát phần mềm rộng ở mi dưới và gò má trái, tạo thành một đường thông từ ổ miệng lên tận hốc mắt.

Hai chiếc răng hàm trên của cháu bé bị gãy và lọt sâu vào hốc mắt, đe dọa trực tiếp đến nhãn cầu và thị lực.

Ngoài ra, cháu còn có nhiều vết thương khác do chó cắn, trong đó có vùng da đầu bị lóc rộng, môi và vùng dưới cằm bị dập nát, chảy máu nhiều.

Các bác sĩ chạy đua để giữ lại khuôn mặt cho cháu bé

Do cháu bé mới 26 tháng tuổi và đang trong trạng thái hoảng loạn, việc thăm khám thông thường không thể đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu cháu bé. Ảnh: Thuỳ Dung

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt hệ thống cấp cứu đa chuyên khoa. Các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt - tạo hình phối hợp với các chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh, Tim mạch, Tiêu hóa, Chấn thương chỉnh hình và hội chẩn cùng chuyên khoa Mắt để đánh giá toàn diện.

Trong phòng mổ, sau khi cháu bé được gây mê, các bác sĩ tiếp tục kiểm tra từng tổn thương dưới kính vi phẫu. Ê-kíp phẫu tích tỉ mỉ từ gốc đến các nhánh thần kinh mặt để xác định vị trí tổn thương, đồng thời khâu phục hồi tuyến nước bọt mang tai.

Hai chiếc răng nằm sâu trong hốc mắt cũng được lấy ra an toàn. Các bác sĩ bảo tồn nguyên vẹn nhãn cầu, làm sạch, chỉnh sửa phần xương gãy và khâu tạo hình các vết thương vùng má, mi mắt.

Một điều khiến ca phẫu thuật trở nên phức tạp là vết thương do súc vật cắn thường chứa lượng vi khuẩn lớn, nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Theo các bác sĩ, việc cắt lọc, bơm rửa làm sạch vết thương và lựa chọn chiến lược khâu tạo hình trong mổ cấp cứu rất quan trọng. Nếu khâu quá kín trong khi vết thương chưa được kiểm soát tốt, vi khuẩn yếm khí có thể phát triển, gây hoại tử và đe dọa tính mạng.

Nhờ kinh nghiệm trong phẫu thuật tạo hình, vi phẫu thần kinh - mạch máu và điều trị liệt mặt, ê-kíp đã xử lý toàn bộ các tổn thương phức tạp trong một lần đại phẫu.

Hiện cháu bé đã ổn định và được xuất viện. Các bác sĩ tiên lượng khả năng phục hồi chức năng vùng đầu, mặt có thể đạt 90-95%.

Cháu bé may mắn đã được cứu sống. Ảnh Thuỳ Dung.

Đừng nghĩ chó nhà, chó quen thì sẽ không cắn

Từ ca bệnh này, ThS.BS Tô Tuấn Linh, bác sĩ tham gia kíp mổ, đưa ra cảnh báo đặc biệt với các gia đình có con nhỏ. Theo bác sĩ, người dân, đặc biệt là các cháu bé, cần giữ khoảng cách an toàn với động vật, kể cả những con vật nuôi quen thuộc trong gia đình.

Đặc biệt, cần thận trọng khi chó đang ăn hoặc đang nuôi con, bởi lúc này bản năng bảo vệ của chúng rất cao và có thể xuất hiện những phản ứng nguy hiểm khó lường.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không thả rông chó. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần có dây xích và đeo rọ mõm theo quy định để bảo đảm an toàn.

Nếu chẳng may cháu bé bị chó tấn công, cần nhanh chóng đưa cháu đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, cầm máu và rửa sạch vết thương ban đầu. Sau đó, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện có các chuyên khoa sâu nếu vết thương nghiêm trọng, đặc biệt ở vùng đầu, mặt, cổ.

Việc xử trí sớm trong “thời gian vàng” có thể quyết định khả năng giữ lại chức năng, thẩm mỹ khuôn mặt và hạn chế những di chứng đáng tiếc cho cháu bé.