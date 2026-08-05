Bán cả đàn bò sang Việt Nam chữa bệnh, người phụ nữ Lào tự đi lại sau 8 tháng bị liệt

Sau 8 tháng nằm liệt vì khối u tủy, người phụ nữ Lào bán nốt đàn bò để sang Bệnh viện Bạch Mai. Chỉ ít ngày sau ca vi phẫu, chị có thể tự đứng dậy.

Ngày 5/8, trở lại Bệnh viện Bạch Mai tái khám, chị N (39 tuổi, quốc tịch Lào) bước những bước chậm nhưng vững vàng trên hành lang bệnh viện. Thật khó hình dung chỉ vài tháng trước, chị còn nằm bất động trên giường bệnh, mọi sinh hoạt đều phải cần người thân hỗ trợ.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa" - chị cười mãn nguyện. Đằng sau nụ cười của chị là hành trình gần một năm đi từ tuyệt vọng đến hy vọng.

Hai chân chị yếu dần sau khi sinh con lần thứ năm. Chỉ sau thời gian ngắn, chị mất cảm giác từ ngực trở xuống, không đi lại được, không thể tự chủ đi vệ sinh.

Niềm vui của cả bác sĩ lẫn bệnh nhân sau ca mổ thành công. Ảnh: Thế Anh

Gia đình đưa chị đi điều trị tại nhiều bệnh viện ở Lào, từ tuyến huyện đến Bệnh viện Hà Nội - Viêng Chăn. Kết quả vẫn là những cái lắc đầu. Không ai tìm ra nguyên nhân khiến một người phụ nữ khỏe mạnh bỗng nhiên liệt hoàn toàn sau sinh.

Trong lúc bế tắc, gia đình lại nghe nhiều lời giải thích theo quan niệm dân gian như "trúng gió", "trúng độc". Họ tiếp tục cúng bái, chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình ngày càng nặng.

Suốt 8 tháng, người phụ nữ này chỉ biết nằm trên giường nhìn các con mà không thể chăm sóc. Tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi để đổi lấy những hy vọng mong manh.

Đến khi của cải gần như không còn gì, một người Việt Nam đang làm việc tại Lào đã khuyên gia đình sang Việt Nam. Thế là vợ chồng quyết định bán nốt 7 con bò - tài sản cuối cùng - gom được khoảng 50 triệu đồng rồi lên đường tới Bệnh viện Bạch Mai.

Lời giải chỉ sau một lần chụp cộng hưởng từ

Các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống Bệnh viện Bạch Mai đã thăm khám toàn diện, cho bệnh nhân chụp cộng hưởng từ cột sống cổ.

Kết quả lập tức hé lộ nguyên nhân khiến người phụ nữ phải nằm liệt suốt 8 tháng: Khối u bao dây thần kinh dài gần 4 cm nằm trong ống sống cổ từ C5 đến C7 đang chèn ép nghiêm trọng tủy sống. Tủy đã phù nề kéo dài, thậm chí xuất hiện vùng hoại tử ở trung tâm.

TS.BS Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp khi khối u vùng tủy cổ chỉ biểu hiện rầm rộ sau sinh.

Sự thay đổi nội tiết, tăng thể tích tuần hoàn và áp lực rặn khi chuyển dạ có thể khiến khối u vốn tồn tại từ trước trở nên nguy hiểm hơn. Đáng ngại hơn, tủy sống đã bị chèn ép suốt 8 tháng nên nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn rất lớn.

Tái khám cho chị N. Ảnh: Thế Anh

Trực tiếp thực hiện ca mổ dưới kính hiển vi, BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, nói: "Tủy cổ lúc đó phù nề và cực kỳ mong manh. Chỉ cần một thao tác thiếu chính xác cũng có thể khiến người bệnh mất cơ hội hồi phục".

Dưới kính vi phẫu, các bác sĩ phải bóc tách từng phần khối u trong không gian chỉ vài centimet, vừa lấy sạch tổn thương vừa bảo tồn tối đa các rễ thần kinh và mạch máu nuôi tủy.

Ca mổ thành công. Điều khiến cả ê-kíp bất ngờ là tốc độ hồi phục của người bệnh. Chỉ sau 48 giờ, chị đã có thể cử động hai chân. Một tuần sau, chị đã tự chủ đại, tiểu tiện, rồi tự đứng dậy tập đi.

"Điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy người bệnh có thể trở về làm mẹ, làm vợ như trước", BSCKII Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tìm đến Bạch Mai

Thành công của ca mổ là thành quả của sự phối hợp liên chuyên khoa - một thế mạnh đặc trưng của Bệnh viện Bạch Mai. Từ chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, ngoại cột sống, giải phẫu bệnh đến phục hồi chức năng, dinh dưỡng và chăm sóc sau mổ đều được triển khai đồng bộ, giúp người bệnh không chỉ thoát khỏi nguy cơ tàn phế mà còn phục hồi chức năng một cách toàn diện.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc điều trị thành công cho bệnh nhân Lào không chỉ khẳng định năng lực xử trí các bệnh lý thần kinh - cột sống phức tạp mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, nơi nhiều chuyên ngành phối hợp để giải quyết những ca bệnh tưởng chừng vô vọng.

Đó chính là lý do những năm gần đây, ngày càng nhiều bệnh nhân Lào, Campuchia và các nước khác tìm đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trịĐó cũng là tín hiệu cho thấy y tế Việt Nam đang từng bước trở thành điểm đến của người bệnh quốc tế. Trong bối cảnh nhiều quốc gia coi du lịch y tế là ngành kinh tế mang lại giá trị hàng tỷ USD mỗi năm, những ca bệnh như của chị N chính là "tấm hộ chiếu" thuyết phục nhất cho thương hiệu y tế Việt Nam.

Một bệnh nhân nước ngoài sẵn sàng bán hết tài sản để sang Việt Nam chữa bệnh, rồi trở về bằng chính đôi chân của mình có sức lan tỏa mạnh hơn bất kỳ chiến dịch quảng bá nào.