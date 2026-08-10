Kết nối 113, 114, 115 với nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc

Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030” đặt mục tiêu xây dựng nền tảng quản lý cấp cứu toàn quốc, kết nối 113, 114, 115 để tiếp nhận, điều phối và xử lý thông tin khẩn cấp nhanh, thống nhất hơn.

100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, điều phối

Ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”, hướng tới xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, thống nhất và liên thông trên toàn quốc.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Đề án là rút ngắn thời gian phản ứng với các trường hợp cấp cứu nguy kịch. Theo đó, thời gian xuất xe cứu thương được đặt mục tiêu không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.

Hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại sẽ góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Ảnh: Thanh Hằng.

Đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu thực tiễn.

Cùng với yêu cầu về tốc độ xuất xe, hệ thống phải phấn đấu đạt 95% số cuộc vận chuyển có kết nối, phối hợp trước với cơ sở tiếp nhận và 95% số cuộc cấp cứu ngoại viện được vận hành an toàn, tuân thủ quy trình chuyên môn.

Để đáp ứng các mục tiêu này, 100% tỉnh, thành phố phải triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn vào năm 2030, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương.

Đề án cũng yêu cầu 100% tỉnh, thành phố triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa Y tế, Công an, Quân đội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương, từ tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển đến bàn giao người bệnh.

Trong mô hình mới, việc điều phối được tổ chức theo hướng một đầu mối thống nhất tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nhiệm vụ điều phối cấp cứu ngoại viện tại các trung tâm này.

Một chỉ tiêu khác được đặt ra đến năm 2030 là tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân.

Đề án không chỉ đặt vấn đề tăng số lượng phương tiện mà còn yêu cầu từng bước chuẩn hóa xe cứu thương, các phương tiện cấp cứu chuyên dụng, thiết bị và thuốc cấp cứu theo danh mục, tiêu chuẩn chuyên môn.

Năng lực cấp cứu ngoại viện cũng được đặt trong mối liên hệ với nhân lực. Đến năm 2030, tối thiểu 75% nhân viên y tế tại Trạm Y tế cấp xã phải được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện.

Đề án đồng thời đặt mục tiêu phổ cập kiến thức sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho tối thiểu 3% dân số, trong đó ít nhất 1% dân số được đào tạo thực hành. Mạng lưới máy khử rung tim tự động tại cộng đồng cũng sẽ từng bước được phát triển.

Kết nối 113, 114, 115 với nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc

Để nâng cao năng lực tiếp nhận và điều phối, Đề án yêu cầu xây dựng Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành từ năm 2027.

Nền tảng này phải kết nối, liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng. Đề án cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành cấp cứu ngoại viện.

Bên cạnh mạng lưới đường bộ, hệ thống cấp cứu sẽ được phát triển các mô hình phù hợp với từng địa bàn như vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ven biển, trên biển, đường sông và đường không.

Bộ Y tế được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai Đề án trên toàn quốc, đồng thời xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoại viện.

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu hình thành hệ thống cấp cứu ngoại viện có khả năng tiếp nhận và điều phối nhanh hơn, phương tiện được chuẩn hóa, mạng lưới được mở rộng và sự phối hợp giữa các lực lượng được tổ chức thống nhất hơn.