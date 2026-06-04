Ngừng tim giữa đường, cụ ông 71 tuổi thoát cửa tử nhờ ECMO, đặt stent

Đột ngột ngừng tim trên xe cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp, một người đàn ông 71 tuổi tưởng như không còn cơ hội sống đã được các bác sĩ cứu thành công nhờ hồi sức tích cực, ECMO và can thiệp mạch vành khẩn cấp (stent).

Cuộc chạy đua giành sự sống

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa cứu sống thành công một ca ngoạn mục: Bệnh nhân 71 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, ngừng tuần hoàn ngoại viện trước khi kịp đến bệnh viện.

Khoảng một giờ trước khi nhập viện, cụ ông bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội kèm khó thở, mệt lả và vã mồ hôi lạnh. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình nhanh chóng gọi cấp cứu 115.

Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đang trên đường đưa cụ ông tới bệnh viện, bất ngờ bệnh nhân ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Trong thời khắc sinh tử, các nhân viên y tế trên xe cấp cứu đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hồi sinh tim phổi liên tục nhằm duy trì tuần hoàn cho người bệnh.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp kéo dài “thời gian vàng”, tạo cơ hội cho các biện pháp điều trị chuyên sâu tiếp theo.

Khi bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hệ thống báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Các bác sĩ của nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, nhằm chạy đua với thời gian giành lại cơ hội sống cho ông cụ.

Bên cạnh các kỹ thuật hồi sức tim phổi nâng cao, ê-kíp điều trị quyết định sử dụng kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) - một kỹ thuật chuyên sâu thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, giúp duy trì tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho các cơ quan quan trọng trong khi các bác sĩ tìm nguyên nhân và xử trí tình trạng ngừng tim.

Sau khi được ổn định bước đầu bằng ECMO, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy một nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn nghiêm trọng do huyết khối, khiến dòng máu nuôi cơ tim gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới cơn nhồi máu cơ tim cấp và tình trạng ngừng tim trên đường cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp can thiệp tim mạch đã nhanh chóng tái thông mạch máu, đặt stent thành công, giúp khôi phục lưu lượng máu đến cơ tim.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa cấp cứu ngoại viện, hồi sức tích cực, ECMO và can thiệp mạch vành khẩn cấp, bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực ngoài mong đợi.

Chỉ sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh được cai ECMO, tự thở trở lại và đặc biệt không để lại di chứng thần kinh – điều thường rất khó đạt được ở các trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện kéo dài.

BSCKI Đỗ Anh Sơn, người trực tiếp tham gia điều trị, cho biết đây là một trong những trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện rất nặng, nhưng đã được cứu sống nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng việc làm chủ các kỹ thuật hồi sức và can thiệp tim mạch hiện đại.

Đừng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo của cơ thể

Người nhà bệnh nhân cho bác sĩ biết thêm cụ là người nghiện thuốc lá nhiều năm. Vì thế, BSCKI Đỗ Anh Sơn cảnh báo thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim.

Việc hút thuốc kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy quá trình xơ vữa và hình thành huyết khối gây tắc động mạch vành.

Người dân tuyệt đối không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh, mệt bất thường hoặc cảm giác ép nặng vùng ngực. Đây có thể là những biểu hiện sớm của cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Theo BSCKI Đỗ Anh Sơn, việc đến cơ sở y tế càng sớm thì cơ hội cứu sống và bảo tồn chức năng tim càng cao. Trong nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, chỉ một giờ chậm trễ cũng có thể quyết định sự sống còn của người bệnh.

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