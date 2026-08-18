5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nhận Huân chương Hồ Chí Minh

5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ngày 18/8, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những cống hiến to lớn của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay.

"Thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế, mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, đất nước vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia.

Nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Thời gian tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trước hết, phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng lưu ý cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm; tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì nước, vì dân.

"Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và rõ kết quả; kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói và cho biết không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm; phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định công tác chăm sóc người có công, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải được đẩy mạnh. Tri ân là bổn phận thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; không để bị động, bất ngờ.

Trong điều kiện mới, độc lập, tự chủ còn là tự chủ chiến lược về kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, lương thực, nguồn nước và nhân lực. Hội nhập càng sâu, nội lực càng phải mạnh; đối ngoại phải kiên định độc lập, tự chủ, giữ vững bản lĩnh, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục giữ gìn sức khỏe; bằng uy tín, kinh nghiệm và tình cảm của mình, tiếp tục đồng hành, góp tâm, góp trí cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay; trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN.

Tại Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Đây là những cá nhân đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.